Vse v znamenju vročega derbija v Liverpoolu

Adam Lallana je v 85. minuti izenačil na Old Traffordu in preprečil poraz Liverpoola. Foto: Reuters

V 23. krogu angleškega prvenstva bo v nedeljo na sporedu vroč derbi med Liverpoolom in njegovim največjim rivalom Manchester Unitedom, ki želi končati sanjsko serijo vodilnih. Liverpool je v tej sezoni 20 zmag in le enkrat remiziral. Edini točki so mu v tej sezoni odščipnili ravno rdeči vragi.