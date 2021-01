Branilci naslova do napredovanja po podaljšku

Angleški prvak Liverpool je v petek gostoval na Villa Parku pri Aston Villi, kjer je lani doživel sramoten poraz v prvenstvu (2:7). Tokrat so gostitelji zaradi težav s covid-19 zaigrali z mlado ekipo do 23 let in so Liverpoolu morali priznati premoč z 1:4.

Če bi bila Aston Villa v najmočnejši postavi, bi bila to prvovrstna pokalna poslastica, tako pa je Liverpool brez težav prišel do napredovanja. Prva ekipa Aston Ville je namreč zaradi velikega števila okuženih s covid-19 prekinila treninge in odšla v karanteno, tako da do nadaljnjega ne bo v stiku z nogometno žogo. V petek so čast domačega kluba branili igralci, ki sicer nastopajo za mlado ekipo do 23 let. Na trenerskem stolčku tudi ni bilo glavnega trenerja Deana Smitha. Odločitev so sprejeli po pogovorih s klubskimi zdravniki in zvezo.

Za Liverpool so se med strelce vpisali Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, dvakrat je v polno zadel Sadio Mane, pri Aston Villi pa je v prvem polčasu za izenačenje na 1:1 zadel Louie Barry.

Naslov v pokalu FA brani Arsenal, ki je lani v finalu premagal Chelsea z 2:1.