Angleški prvoligaš zaradi velikega števila okužb prekinil aktivnosti

"Veliko število igralcev in uslužbencev prve ekipe je po rutinskih testiranjih v ponedeljek vrnilo pozitivne teste in odšlo v osamitev. Takoj smo izvedli drugi krog testiranj, ki je danes prinesel bolj pozitivne rezultate, čeprav je trening odpadel," je v sporočilu za javnost zapisal klub in dodal, da je petkov obračun ligaškega pokala proti Liverpoolu pod velikim vprašajem.

"Pogovori med zdravniki kluba, nogometno zvezo in premier ligo potekajo, odločitev bodo sprejeli oni," so še zapisali pri Villi.

Vse več bojazni, da sezone ne bodo izpeljali po načrtih

Villa je četrti klub angleške elitne lige, pri katerem je v zadnjih dveh mesecih izbruhnil covid-19. Vse večja je bojazen, da sezone ne bodo mogli izpeljati po predvidenem razporedu.

Prejšnji teden so morali zaradi okužb pri v Manchester Cityju in Fulhamu preložiti tri prvoligaške tekme.

Na testih med 28. decembrom in 3. januarjem so zaznali rekordnih 40 okužb med igralci in osebjem elitne lige, stanje ni nič boljše niti med predstavniki nižjih lig, danes so namreč preložili dvoboj pokala FA med Southamptonom in Shrewsburyjem, krivi za to so bili pozitivni testi nogometašev tretjeligaša.