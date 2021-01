Novo leto, prva podaljšanja v premier league

Jonny Evans do 2023 pri leicestru, Stuart Armstrong pri Southamptonu vsaj do 2024

Obrambni igralec angleškega nogometnega prvoligaša Leicestra Jonny Evans je danes podaljšal pogodbo in bo nosil dres ta čas tretjeuvrščenega kluba premier league do poletja 2023, so zapisali na spletni strani kluba. Škotski zvezni igralec Stuart Armstrong pa bo za Southampton igral vsaj do leta 2024.