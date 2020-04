Angleški nogomet deležen kritik zaradi ravnanja v krizi novega koronavirusa

Lanski finalist lige prvakov Tottenham, Newcastle in Norwich so bili deležni kritik, ko so uporabili vladno pomoč, ki zaposlenim zagotavlja 80 odstotkov plače oziroma največ 2800 evrov na mesec.

Moralni vakuum angleškega nogometa

"Kar malce se ti zatakne v grlu. To razkriva noro ekonomijo v angleškem nogometu in njegov moralni vakuum," je bil oster predsednik odbora za digitalizacijo, kulturo, medije in šport v spodnjem domu britanskega parlamenta Julian Knight, ki se je navezal na uporabo javnih sredstev za pomoč plačam v klubih.

Teh 2800 evrov bi bilo kaplja v morje za številne zvezde v angleškem nogometu, a do zdaj ni bilo nobenega dogovora o zmanjšanju njihovih plač za razliko od nekaterih drugih evropskih klubov, kot sta Juventus in Barcelona.

Na udaru predsednik Tottenhama

Predsednik Tottenhama Daniel Levy je v prejšnji sezoni v klubu zaslužil skoraj osem milijonov evrov. Foto: Reuters Predsednik Tottenhama Daniel Levy je dejal, da upa, da se bodo liga, igralci in njihovi zastopniki dogovorili o tem, da bi tudi oni prispevali svoj del za nogometni ekosistem.

Levy je sam v ospredju negodovanj, čeprav si je za naslednja dva meseca znižal plačo za 20 odstotkov.

A v torek je objavil, da je znižal plačo tudi 550 ljudem v klubu (ne igralcem). In to na dan, ko so razkrili, da je v prejšnji sezoni dobil skoraj osem milijonov evrov, vključno s 3,4 milijona evrov bonusa za dokončanje gradnje stadiona, ki pa se je zavlekla močno čez predviden rok in proračun.

Nekateri nogometaši razumejo

Nogometaši Barcelone so se odpovedali 70 odstotkom plače, poleg tega pa bodo vsi člani prve ekipe dodatno prispevali v sklad za klubske delavce, da bodo ti lahko še naprej prejemali 100-odstotne plače.

Pri italijanskem velikanu Juventusu so se dogovorili, da igralci ne bodo dobivali plač štiri mesece. Bayernovi igralci pa bodo dobili 20 odstotkov nižje plače.

"Ko se igralci pri Barceloni ali Juventusu ali nekaterih nemških klubih prostovoljno dogovorijo za takšne korake, potem je pač to v redu zanje," je dejal generalni sekretar mednarodnega sindikata poklicnih nogometašev FIFPro Jonas Baer-Hoffmann.

"Kjer imajo igralci sredstva in se izpostavijo na tak način, to pokaže, da razumejo, kaj se dogaja po svetu. Mislim, da bomo videli še več tega," je dodal Baer-Hoffmann.

"Bogato plačani nogometaši bi morali prvi žrtvovati svojo plačo"

Sadiq Khan: Bogato plačani nogometaši so ljudje, ki nosijo ogromno breme in bi morali biti tudi prvi, ki bi žrtvovali svojo plačo. Foto: Reuters Bournemouthov trener Eddie Howe je edini pomembnejši človek v elitni angleški ligi do zdaj, ki se je dogovoril za znatno znižanje plače. Londonski župan Sadiq Khan je za BBC dejal, da bi tudi igralci morali slediti temu zgledu.

"Bogato plačani nogometaši so ljudje, ki nosijo ogromno breme in bi morali biti tudi prvi, ki bi žrtvovali svojo plačo, ne pa da to počnejo tisti, ki prodajajo program za tekmo, ali tisti, ki zagotavljajo hrano na tekmah," je povedal Khan.

A igralci se lahko izgovarjajo na to, da so neupravičeno v ospredju pozornosti in da bi tam morali biti milijarderji, ki so lastniki klubov.

Je nogometna industrija zgolj strelovod?

"Mislim, da politiki nogometno industrijo izkoriščajo za nekakšen strelovod," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal finančni strokovnjak Kieran Maguire.

"Podobnih kritik ni deležna bančna industrija, ne odvetniki, ki služijo po več kot deset tisoč evrov na dan, ne tisti, ki se izogibajo plačilu davka v Veliki Britaniji," je dejal Maguire.

Sodeč po poročanju Sunday Timesa, se je bogastvo lastnika Tottenhama Joeja Lewisa, ki živi na Bahamih, lani povečalo za več kot 4,5 milijarde evrov.

"Joe Lewis sam je vreden več kot štiri milijarde in mi se znašamo nad Harryjem Kanom (napadalec Tottenhama, op. STA), čigar kariera se bo končala pri 35 letih," je dodal Maguire.

Preberite še: