Danes in v sredo bosta na sporedu povratni tekmi polfinala angleškega ligaškega položaja. Aston Villa in Manchester City sta v veliko boljšem položaju, a Leicester City in Man Utd še ne mahata z belo zastavo. Pred nogometaši je še najmanj 90 minut igre, lahko se zgodi še marsikaj.