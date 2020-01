Leicester doma izvlekel remi, Man United v težavah

V drugem polfinalnem dejanju angleškega ligaškega pokala sta se danes Leicester City in Aston Villa razšla z neodločenim izidom (1:1). Aston Villo je v vodstvo popeljal Frederic Guilbert, na drugi strani pa je za izenačenje in končni izid zadel Kelechi Iheanacho. Pred povratno tekmo je tako še vse odprto. V prvem polfinalnem obračunu pa je oslabljeni Manchester United, manjkala sta oba centralna vezista Paul Pogba in Scott McTominay, v torek na Old Traffordu izgubil proti mestnemu rivalu Man Cityju, ta pa je tako z eno nogo že v finalu. Povratni tekmi bosta na sporedu 28. in 29. januarja.

Meščani so Rdeče vrage na Old Traffordu premagali s 3:1, pa čeprav sta dva gola zabila domača in dva gostujoča nogometaša. Že v prvem polčasu so domači zapravili domala vse možnosti za zmago, saj so po zadetkih Bernarda Silve (17. minuta) in Riyada Mahreza (33.) za zaostanek z 0:3 poskrbeli kar sami z avtogolom Andreasa Pereire, ki je žogo v lastno mrežo sicer pospravil po nesreči, po čudnem odbitku. United je poraz nekoliko omilil v drugih 45 minutah igre, ko je za iskrico upanja med navijači poskrbel Marcus Rashford, a preobrata ni bilo, ostalo je pri zmagi Cityja s 3:1.

Angleški ligaški pokal, polfinale (prvi tekmi):