Nenavadno: Liverpool proti Aston Villi brez enega samcatega zvezdnika

Angleški ligaški pokal bo danes postregel z nenavadnim dogajanjem. Na Villa Parku se bosta pomerila Aston Villa in Liverpool, a bodo gostje, ker imajo najmočnejšo zasedbo v teh dneh v Katarju, nastopili z rezervno ekipo do 23 let. V sredo bo Carlo Ancelotti prvič vodil Everton, v Liverpool prihaja neugodni Leicester City, velikana iz Manchestra pa bosta favorita na dvobojih z Oxfordom in Colchesterjem.