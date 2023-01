Odkar je odšel Ronaldo, Manchester United zmaguje kot že dolgo ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta znana prva polfinalista angleškega ligaškega pokala. Manchester United bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti tretjeligašu Charltonu, Newcastle pa proti Leicester Cityju. Rdeči vragi lovijo že šesto zaporedno zmago. V sredo bi bilo lahko še zelo zanimivo v Southamptonu in Nottinghamu.

Angleški ligaški pokal, četrtfinale:

Torek, 10. januar:

Sreda, 11. januar:

Odkar je 37-letni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo zapustil rdeče vrage, se lahko Manchester United pod vodstvom Erika ten Haga pohvali z najdaljšim zmagovitim nizom. Traja že pet tekem. United se je v tem obdobju v angleškem prvenstvu zavihtel na četrto mesto, se prebil v 4. krog pokala FA, v angleškem ligaškem pokalu pa bo danes lovil vstopnico za polfinale. Proti Charltonu, edinemu četrtfinalistu angleškega ligaškega pokala, ki ne nastopa v elitni angleški ligi (premier league), ampak je v tretji ligi (league one) trenutno na 12. mestu, je velik favorit. Rdeči vragi zmagujejo kot po tekočem traku, tako da bi bilo vse drugo kot zmaga angleškega klubskega velikana, čeprav bo zaradi kazni manjkal Portugalec Bruno Fernandes, ogromno presenečenje.

Jack Butland nastopa za Manchester United kot posojen vratar Crystal Palacea. Foto: Reuters

Navijači Manchester Uniteda upajo, da bi lahko rdeči vragi v tej sezoni prekinili sušno obdobje, kar zadeva osvajanje lovorik. Zadnjo lovoriko so osvojili leta 2017, kar klubu s tako velikim proračunom in bogato zgodovino ni v čast. Nizozemski trener ten Hag bi lahko spočil kar nekaj najboljših igralcev, med vratnicama pa bi lahko debitiral Jack Butland. Charlton se bo zvečer na Old Traffordu potegoval za zgodovinski dosežek, saj ni še nikoli zaigral v polfinalu omenjenega tekmovanja.

V drugem današnjem nastopu bo Newcastle, ki je v angleškem prvenstvu na visokem tretjem mestu, do zdaj pa je izgubil le eno tekmo, gostil Leicester City. Srake so konec prejšnjega tedna nepričakovano izpadle iz pokala FA, tretjekategornik Sheffield Wednesday jih je ugnal z 2:1.

Newcastle je konec prejšnjega tedna nepričakovano izpadel iz pokala FA. Foto: Reuters

Branilec naslova Liverpool je v osmini finala izpadel proti Manchester Cityju, ki bo preboj v polfinale lovil v sredo v Southamptonu. Takrat bi lahko prvič v dresu svetnikov zaigral tudi znanec 1. SNL, Hrvat Mislav Oršić. V drugem sredinem spopadu se bosta pomerila Nottingham Forest in Wolverhampton.