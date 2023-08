Robbie Williams posvetil pesem novemu trenerju Tottenhama #video

Večina srečanj, na katerih nastopajo klubi iz štirih najmočnejših angleških lig na Otoku, bo odigrana danes. Najbolj bo zanimivo na londonskem spopadu med Fulhamom in Tottenhamom, ki je v ligaško sezono vstopil tako imenitno, da je njegov uspeh v priredbi uspešnice Angels opeval angleški pevec Robbie Williams. V mislih je imel avstralskega trenerja Angeja Postecoglouja, ki je v uvodnih treh krogih prvenstva s Tottenhamom zbral sedem točk.

Kako se je Robbie Williams poklonil novemu trenerju Tottenhama:

NO WAY DID ROBBIE WILLIAMS SING “IM LOVING BIG ANGE INSTEAD”! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/We1rKkPm5P