Ačimović debitiral z odmevnim remijem

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v prijateljski tekmi z Nemčijo v Braunschweigu igrala neodločeno 1:1 (0:1). Za Slovenijo je zadetek dosegel Žan Medved v 46. minuti iz najstrožje kazni. To je bila prva tekma Milenka Ačimovića v vlogi selektorja in nasploh prva njegova tekma v vlogi trenerja.