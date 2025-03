Olimpija danes pri najslabšem klubu 1. SNL, zmaji želijo v Maribor s +9

Začelo se bo v Ajdovščini, kjer naj bi bila narava danes bolj usmiljena do nogometašev Primorja in Kopra, kot je bila sredi februarja. Takrat so morali primorski obračun zaradi premočne burje prestaviti na boljše čase. Dvoboj se bo začel ob 15. uri. Ajdovci bodo lovili prvo zmago v letu 2025, Koprčani, ki prav tako ne morejo biti najbolj zadovoljni z rezultati v spomladanskem delu, pa drugo.

Primorje lahko z zmago skoči na šesto mesto, Koper, ki si lahko za razliko od Ajdovcev priigra Evropo tudi še v pokalu, pa bi se lahko tretjeuvrščenemu Bravu približal na tri točke zaostanka. Foto: Jure Banfi

Kanarčki v tej sezoni blestijo na gostovanjih, kjer jih po številu osvojenih točk prekaša le vodilna Olimpija. V tej sezoni so se na primorskih obračunih vedno veselili zmage gostje. Koprčani so v 3. krogu premagali Primorje v Novi Gorici z 2:0, nato so rdeče-črni vrnili udarec in v 12. krogu po festivalu zadetkov prekrižali načrte kanarčkom na Bonifiki (4:3).

Najboljši pri najslabšem

Ko so nogometaši Olimpije letos izpadli iz Evrope, so sledili najtežji trenutki v tej sezoni. Razočaranje je bilo ogromno, saj so zapravili lepo priložnost, da bi se v polnih Stožicah prebili med 16 najboljših v konferenčni ligi. Nato jim je zagodla še višja sila. V slačilnico zmajev se je prikradla bolezen. Obolelo je tako veliko igralcev, da je bil dvoboj v Domžalah, ki bi ga morali odigrati 23. februarja, prestavljen na rezervni termin. Tako bo obračun tekmecev iz Ljubljanske kotline, ki pogosto napolni tribune stadiona Domžale ob Kamniški Bistrici, odigran danes ob 17.30.

Olimpija je v prejšnjem krogu v derbiju premagala Celje z 2:0. Mreža Matevža Vidovška je tako znova ostala nedotaknjena. Foto: Aleš Fevžer

Pomerila se bosta najslabša in najboljša ekipa prvenstva. Domžalčani lahko z zmago, ki bi se je zagotovo razveselili tudi v taboru Maribora, zapustijo dno lestvice, prehitijo Nafto in se povzpnejo na deveto mesto. Zmaga v Ajdovščini (1:0) jim je vlila prepotrebno samozavest, a bodo imeli tokrat opravka s skrajno neugodnim tekmecem. Zeleno-beli že tradicionalno zelo uspešno nastopajo v Domžalah. Odkar so se leta 2009 vrnili med elito, so na 31 gostovanjih kar 19-krat odpravili rumeno družino. Domžale so na drugi strani zmagale le osemkrat.

Varovanci Dejana Dončića so jeseni že namučili vodilno Olimpijo. Dvoboj v Domžalah se je takrat končal brez zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji želijo z novo zmago nadaljevati zmagoviti niz, ki so ga začeli v pokalu proti Iliriji (3:0), nadaljevali pa na derbiju 1. SNL, ko je trener Victor Sanchez imenitno pripravil ekipo na bitko proti prvaku Celju (2:0). Znova je v polno meril Raul Florucz (11 zadetkov), najboljši strelec tekmovanja, ki si še kako želi dobrega rezultata v Domžalah, saj bi ta predstavljal imenitno popotnico za nedeljski derbi v Ljudskem vrtu. Cilj Olimpije je, da se v mestu ob Dravi odpravi z velikansko prednostjo devetih točk.

1. SNL, prestavljeni tekmi (21. in 22. krog):

Sreda, 5. marec:

Lestvica: