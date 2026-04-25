Nora drama na Bonifiki! Olimpija vstala od mrtvih, nato v zadnji sekundi zadel Koper. #vŽivo

Le še pet krogov nas loči od konca sezone v Prvi ligi. Boj za naslov je odločen, boj za obstanek še ne, posebej vroče pa je po razpletu polfinala pokala postalo Olimpiji in Mariboru. Četrto mesto v prvenstvu ne bo prineslo evropske vozovnice, vsaj za tretje pa se bo ob koncu sezone boril tudi Bravo. Zmaji, ki imajo v tem lovu najslabše izhodišče, so se po porazu na koprski Bonifiki znašli še v dodatnih težavah. Razburljiv dvoboj v Kopru se je začel imenitno za gostitelje. Kanarčki so povedli že v 3. minuti, ko je zadel v polno Leo Rimac, v 40. minuti je prednost domačih podvojil Josip Iličić. Gostje se niso predali. V 71. minuti so znižali zaostanek na 1:2 prek Dimitarja Mitrovskega, nato je Marko Brest nekaj minut pred koncem rednega dela izenačil na 2:2, globoko v sodnikovem podaljšku pa je Kopru zmago po strelu z bele točke zagotovil Senegalec Bassirou N'Diaye. Preostali trije obračuni bodo na sporedu v nedeljo.

Leo Rimac je v 3. minuti povedel Koper v vodstvo z 1:0. S tem je napovedal dinamičen dvoboj, na katerem je končna odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška. Foto: Aleš Fevžer

Po prvem polčasu dvoboja na Bonifiki so lahko bili bistveno bolj zadovoljni v taboru Kopra. Kanarčki, ki v tej sezoni še niso izgubili proti zmajem, so odšli na počitek s prednostjo dveh zadetkov (2:0). V polno sta zadela Leo Rimac in Josip Iličić, oba pa sta se podpisala že pod deveti zadetek v tej prvoligaški sezoni. Čeprav je bilo razmerje strelov na gol v prid Olimpiji (7:5), pa so Koprčani usmerili več strelov v okvir vrat (4:1). Ljubljančani so se znašli v težavah, saj potrebujejo točke v boju za evropsko vozovnico.

Navijači Olimpije so na dvoboju v Kopru proslavili 20-letnico bratstva s poljskimi navijaškimi soborci. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju je vendarle pokukal žarek upanja za zmaje. Prek imenitnega evrogola Dimitarja Mitrovskega, ki je mojstrsko izvedel prosti strel, ter Marka Bresta, ki je "hokejsko" zatresel mrežo kanarčkov le nekaj minut pred koncem rednega dela srečanja ter izenačil na 2:2, se je Olimpija povsem vrnila v igro. Zeleno-beli so želeli vse skupaj kronati s popolnim preobratom, iskali pot še do tretjega gola, nato pa ostali brez vsega. Globoko v sodnikovem podaljšku je glavni sodnik Slavko Vinčić pokazal na belo točko, nato pa je Senegalec Bassirou N'Diaye premagal Matevža Vidovška in poskrbel za dragoceno zmago Kopra, ki se mu vse bolj nasmiha nastop v Evropi. Zmaji so se znašli v dodatnih težavah, saj se oddaljujejo od mest, ki še vodijo v evropska tekmovanja.

Čeprav v polfinalu slovenskega pokala ni bilo na delu niti enega od največjih in najtrofejnejših slovenskih klubov, je končni razplet v nogometni javnosti na sončni strani Alp dvignil ogromno prahu. Najprej je za to poskrbel drugoligaš Brinje Grosuplje, ki je po Mariboru in Olimpiji v Radomljah iz tekmovanja izločil še tretji klub iz prvoligaške druščine in zadnji v številnih pogledih nastavil ogledalo, dan kasneje pa so se sanje o pokalnem naslovu končale za ljubljanski Bravo.

S tem so Ljubljančani ostali brez lepe priložnosti, da bi se prek pokala vrnili v evropske kvalifikacije, kjer so debitirali pred dvema letoma. Evropo bodo lovili v prvenstvu, s tem pa niso otežili le svojega položaja. Najmanj so se neuspeha sosedov razveselili pri ljubljanski Olimpiji.

Zeljković: Ena najpomembnejših v sezoni

Da bodo želeli v zmajevem gnezdu čim prej pozabiti na letošnjo sezono, je jasno že dalj časa. Obramba državnega naslova v prvenstvu se je v veliki meri končala že nekje sredi kaotičnih trenerskih rošad v jesenskem delu sezone, v pokalu je zeleno-belim pot do polfinala zaprl že omenjeni drugoligaš. Pred tem je Olimpija kot aktualni prvak neuspešno lovila svojo tretjo zaporedno evropsko jesen. Poletje brez evropskih tekem bi za Olimpijo predstavljalo velikanski, nedopusten udarec. Foto: www.alesfevzer.com

A tudi neuspešen lov na evropsko jesen (predvsem v finančnem smislu) je precej boljši od tega, kar zmajem preti ob koncu te sezone oziroma začetku prihodnje. Ekipa Federica Bessoneja se resno spogleduje z dolgim poletjem brez evropskih tekem, kar bi bil za klub iz prestolnice kljub vsem turbulencam v zadnjem letu velikanski, nedopusten udarec. Olimpija lahko leto dni po osvojitvi državnega naslova ostane brez vsega.

Zmaji so v četveroboju za dve mesti, ki vodita v kvalifikacije za konferenčno ligo, v najslabšem položaju. V primerjavi z Bravom in Koprom imajo tekmo v dobrem, a zaostajajo za štiri oziroma devet točk. Maribor za štiri točke beži pri enakem številu tekem.

"Igramo proti neposrednemu konkurentu. Pred nami je ena najpomembnejših tekem sezone. Z zmago bi naredili velikanski korak proti Evropi. Igramo doma, zato računamo na pomoč s tribun Bonifike. Zavedamo se položaja, v katerem smo, in vse bomo naredili, da tri točke ostanejo v Kopru," pred velikim večerom v pristaniškem mestu pravi strateg Kopra (in nekdanji strateg Olimpije) Zoran Zeljković, ki po odsluženih kaznih igralcev nima kadrovskih preglavic. Bessone ima v iskanju pravih rešitev precej več težav.

Maribor prihaja v Stožice

Za Olimpijo torej bolj ali manj štejejo le še zmage, možnosti zmajev pa bodo precej odvisne tudi od razpleta ljubljansko-mariborskega obračuna, ki ga bodo v nedeljo gostile Stožice. Bravo se mora hitro pobrati po bolečem pokalnem neuspehu, četo Aleša Arnola čaka še ena tekma sezone.

Četo Aleša Arnola po bolečem pokalnem neuspehu čaka še ena tekma sezone. Foto: Filip Barbalić

V prestolnico prihajajo nogometaši Maribora, ki so se v prejšnjem krogu po treh zaporednih razočaranjih veselili zmage nad Primorjem. Pred potjo v Ljubljano pravi kapetan vijoličastih Ažbe Jug, da se zavedajo položaja in bodo naredili vse za zmago. Zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov bo Feđa Dudić pogrešal Daria Vizingerja.

Aleksandra Česen bo postala prva glavna sodnica na moški prvoligaški tekmi v Sloveniji. Foto: Aleš Fevžer

Z vidika boja za obstanek bo pomemben obračun Primorja in Radomelj. Ajdovci bodo proti ranjenim mlinarjem, ki so prav tako doživeli veliko razočaranje v polfinalu pokala, lovili nujne točke v begu pred dodatnimi kvalifikacijami.

Brez velikega tekmovalnega naboja bo minil obračun Celjanov in pokalnih finalistov, nogometašev Aluminija. Kljub temu bo tekma posebna, celo zgodovinska. Prizori, ki so jih vajene že številne največje lige na svetu, bodo prvič obšli tudi Slovenijo.

Na dvoboju 1. SNL med Celjem in Aluminijem bo namreč pravico delila predstavnica nežnejšega spola. Aleksandra Česen bo postala prva glavna sodnica na moški prvoligaški tekmi v Sloveniji.

