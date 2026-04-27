Nemška nogometna bundesliga je na "bolj zdravi" poti kot druge evropske najvišje lige, ker zunanjim vlagateljem ne dovoljuje popolnega prevzema klubov, sta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenila generalna direktorja Nemške nogometne lige (DFL) Steffen Merkel in Marc Lenz.

Merkel in Lenz sta v skupnem intervjuju za športno revijo Kicker dejala, da tudi nemški nogomet potrebuje naložbe, vendar mora nuditi dolgoročni pristop. Za razliko od drugih najvišjih lig ima nemški profesionalni nogomet pravilo 50+1, po katerem popolni prevzemi klubov s strani zunanjih vlagateljev niso mogoči, saj mora imeti klub petdeset odstotkov lastništva plus eno delnico.

"Evropski nogomet je na napačni finančni poti, saj visokih stroškov za igralce v mnogih ligah ne pokrivajo prihodki in jih je treba financirati z vlagatelji ali dolžniškim kapitalom," je dejal Lenz.

"Velik del tega denarja je bil dejansko porabljen v tujini, namesto da bi bil dobro porabljen doma, kar gre na roke bundesligi. Za razliko od drugih lig nismo odvisni od tega kapitala," je dodal Lenz.

Vodstvo DFL je povedalo, da so kapitalske injekcije v najvišje evropske lige med letoma 2014 in 2024 znašale več kot 15 milijard funtov (17,3 milijarde evrov). Lenz je dejal, da cenijo angleško premier ligo in njihove kolege, vendar da je tudi "ni treba poveličevati".

"V zadnjih letih se je ta gospodarska moč le delno prenesla v športni uspeh na evropski ravni, angleški klubi pa poročajo o znatnih poslovnih primanjkljajih. Nazadnje je bilo to 1,8 milijarde funtov (2 milijardi evrov) v sezoni 2024/25, skupaj z visoko stopnjo odvisnosti od vlagateljev," je izpostavil Lenz, in ocenil, da imajo v Nemčiji "drugačen, bolj zdrav pristop".

Merkel in Lenz sta dejala, da tudi nemški nogomet potrebuje kapital, vendar se ta naložba nanaša na področja, kot so infrastruktura, mladinske akademije in vadbeni centri.

"Te dolgoročne naložbe imajo velik vpliv na našo prihodnjo konkurenčnost. Spremeniti moramo miselnost. Ne gre za nakup naslednjega napadalca, temveč za našo dolgoročno strategijo," sta menila.

Preberite še: