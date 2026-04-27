Nelly Korda zmagovalka uvodnega majorja golfistk

Ameriška golfistka Nelly Korda je zmagovalka uvodnega turnirja velike četverice letošnje sezone, prvenstva Chevron v Houstonu. S tem je pri 27 letih osvojila tretji naslov major v svoji karieri in se znova povzpela na vrh svetovne lestvice. Slovenk ni bilo na tekmi.

Korda je zadnji dan igrala dva udarca pod parom za skupno zmago z izidom -18. Drugo mesto sta si s petimi udarci zaostanka razdelili Kitajka Yin Ruoning in Tajka Patty Tavatanakit.

Američanka je vodila od uvodnega dne. "Iskreno rečeno, ni lahko imeti tako veliko prednost. Psihološko to predstavlja velik izziv, saj se ne smeš preveč sprostiti," je dejala Korda.

Kljub nekaj težavami na 12. luknji, ki jo je odigrala z udarcem nad parom, njeno vodstvo zadnji dan turnirja ni bilo nikoli zares ogroženo. Na 13. in 14. luknji je nato namreč odgovorila z birdiejema in tekmice obdržala na varni razdalji vse do konca.

Preberite še: