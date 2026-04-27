Po družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki z večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo prekinili streli. Največ pozornosti je pritegnil posnetek gostov, ki so se fotografirali s steklenicami vina, medtem ko naj bi ženska – domnevno novinarka – z mize vzela dve steklenici vina in ju odnesla s seboj.

Večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše v Washington Hilton Hotelu so prekinili streli. V dvorani je zavladala panika, predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump ter podpredsednika JD Vancea in druge člane kabineta so evakuirali, preostali gostje v dvorani pa so se skrili pod mize.

Čeprav je sprva Trump napovedal, da se bo večerja nadaljevala, jo je zaradi varnostnega tveganja moral odpovedati. Po družbenih omrežjih so zaokrožili številni posnetki dogajanja v dvorani, med drugim tudi posnetek ženske, ki je po koncu večerje, ko so gostje že odhajali, zaposleni pa so se lotili pospravljanja, z mize vzela dve steklenici vina in ju odnesla s seboj. Predvideva se, da gre za novinarko, pod objavo na družbenih omrežjih pa se je vsul plaz kritik zaradi njenega početja.

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026

Pozornost je pritegnil tudi posnetek direktorja preiskovalnega urada Kasha Patela, kako čepi ob mizi in prestrašeno pogleduje naokoli, medtem ko varnostne službe poskušajo obvladati situacijo.