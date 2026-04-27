Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
12.44

streljanje Donald Trump

Po streljanju na gala večerji: gostje pozirali s steklenicami vina, nekateri so jih odnesli s seboj #video

Washington, streljanje | V dvorani, kjer so bili zbrani dopisniki Bele hiše in drugi pomembni gostje, je zavladala panika. | Foto Reuters

V dvorani, kjer so bili zbrani dopisniki Bele hiše in drugi pomembni gostje, je zavladala panika.

Foto: Reuters

Po družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki z večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo prekinili streli. Največ pozornosti je pritegnil posnetek gostov, ki so se fotografirali s steklenicami vina, medtem ko naj bi ženska – domnevno novinarka – z mize vzela dve steklenici vina in ju odnesla s seboj.

Večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše v Washington Hilton Hotelu so prekinili streli. V dvorani je zavladala panika, predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump ter podpredsednika JD Vancea in druge člane kabineta so evakuirali, preostali gostje v dvorani pa so se skrili pod mize. 

Čeprav je sprva Trump napovedal, da se bo večerja nadaljevala, jo je zaradi varnostnega tveganja moral odpovedati. Po družbenih omrežjih so zaokrožili številni posnetki dogajanja v dvorani, med drugim tudi posnetek ženske, ki je po koncu večerje, ko so gostje že odhajali, zaposleni pa so se lotili pospravljanja, z mize vzela dve steklenici vina in ju odnesla s seboj. Predvideva se, da gre za novinarko, pod objavo na družbenih omrežjih pa se je vsul plaz kritik zaradi njenega početja. 

Pozornost je pritegnil tudi posnetek direktorja preiskovalnega urada Kasha Patela, kako čepi ob mizi in prestrašeno pogleduje naokoli, medtem ko varnostne službe poskušajo obvladati situacijo. 

 
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.