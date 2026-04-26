Slovenija tega še ni doživela, prvič na delu sodnica! Nora tekma v Ajdovščini.

Če je slovenski prvak že znan in Celjani pravkar prvič kot novopečeni prvaki nastopajo v knežjem mestu in gostijo finaliste letošnjega finala Aluminij, pa je boj za obstanek še odprt. Trenutno kaže najslabše Primorju. Ajdovci so v nedeljo izgubili na domači zelenici proti Radomljam (2:3). Mlinarji so trikrat povedli, Primorje pa je uspelo izenačiti le dvakrat in ostalo brez dragocenih točk v boju za obstanek. Današnja tekma v Celju se bo zapisala v zgodovino, saj je prvič v vlogi glavnega sodnika predstavnica nežnejšega spola Aleksandra Česen. V sobotnem derbiju za Evropo je Koper v dramatični tekmi s 3:2 pahnil Olimpijo v nove težave, saj bi lahko zmaji ostali brez evropske vozovnice. Zvečer bo še kako zanimivo v Stožicah, kjer bo Bravo v obračunu za Evropo gostil Maribor.

Mlinarji so se hitro pobrali po bolečem pokalnem porazu, ko so med tednom na svojem stadionu v polfinalu pokala doma izgubili z 0:1 proti Brinju ter izpadli iz boja tako za lovoriko kot tudi Evropo. V 1. SNL so si že zagotovili obstanek, v prestolnici burje pa v atraktivnem srečanju, na katerem so kar trikrat povedli, osvojili vse tri točke. Radomlje je v Ajdovščini zmagalo s 3:2, Ajdovci pa so se po petem zaporednem porazu znašli v hudih težavah. Zasidrali so se na zadnjem devetem mestu. Če bo tako ostalo do konca, bodo možnost za obstanek v prvi ligi iskali proti drugoligaškemu podprvaku v dodatnih kvalifikacijah.

Haris Kadrić je dvakrat izenačil, a tudi to ni Primorju pomagalo vsaj do točke. Foto: Aleš Fevžer

Zanimivo je, da so Radomlje ugnale Primorje kar petkrat v teh sezoni. Da bo to tekma, ki bi lahko šla v prid gostom, je nakazala že prva minuta. Radomeljska ekipa, ki bo do konca leta pogrešala poškodovanega Žana Žalerja, je kaznovala prvo napako gostiteljev. Nigerijec Divine Ikenna je po levi strani prišel v kazenski prostor in zadel za 1:0 že po dobrih 40 sekundah. Rezultat se do konca prvega polčasa ni spreminjal, nato pa je nadaljevanje postreglo s spektaklom.

Haris Kadrić je v 47. minuti izenačil na 1:1, a je Radomlje v 63. minuti znova povedlo. Mlinarji so dobili najstrožjo kazen. Gašper Petek je jezno za roko povlekel tekmeca in ga spravil na tla v lastnem kazenskem prostoru, potem ko žoge ni bilo niti blizu. Z bele pike je nato v 65. minuti streljal Stanislav Krapuhin, slabo izvedel enajstmetrovko, a je žoga Patriku Mohoroviću pod telesom spolzela čez črto za novo radomeljsko vodstvo.

Mlinarji so še petič v tej sezoni premagali Primorje. Foto: Aleš Fevžer

V 78. so sodniki po pregledu dosodili še enajstmetrovko za Primorje po domnevni Krapuhinovi igri z roko, dvakratni strelec Kadrić pa jo je unovčil za 2:2. Rus Krapuhin je nato v 82. minuti zadel prečko s strelom z glavo, v 87. minuti pa je novo napako ajdovske obrambe kaznoval Luka Kušić, ki je sam stekel proti golu in zadel za 3:2. Dvoboja pa s tem še ni bilo konec. Kadrića je v 94. minuti od tretjega zadetka na tekmi delilo le nekaj centimetrov. Zadel še prečko, a je ostalo pri zmagi gostov (2:3).

Koprčani zadali boleč poraz Olimpiji

Po prvem polčasu dvoboja na Bonifiki so lahko bili bistveno bolj zadovoljni v taboru Kopra. Kanarčki, ki v tej sezoni še niso izgubili proti zmajem, so odšli na počitek s prednostjo dveh zadetkov (2:0). V polno sta zadela Leo Rimac in Josip Iličić, oba pa sta se podpisala pod svoj deveti zadetek v tej prvoligaški sezoni, Iličić pa se lahko pohvali tudi s kar osmimi asistencami.

Leo Rimac je v 3. minuti povedel Koper v vodstvo z 1:0. S tem je napovedal dinamičen dvoboj, na katerem je končna odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška. Foto: Aleš Fevžer

Rimac je v akciji za prvi zadetek v 3. minuti odvzel žogo Jurgenu Celhaki in Janu Gorencu, stekel proti Matevžu Vidovšku in ga ugnal za vodstvo. V 40. minuti je Isaac Matondo najprej s preigravanjem Gorenca prišel do strela iz bližine, Vidovšek je žogo odbil, a le do Matondoja, ki jo je poslal pred gol, tam pa jo je v mrežo pospravil 38-letni Josip Iličić.

Čeprav je bilo razmerje strelov na gol v prvem polčasu v prid Olimpiji (7:5), pa so Koprčani usmerili več strelov v okvir vrat (4:1). Ljubljančani so se znašli v težavah, saj potrebujejo točke v boju za evropsko vozovnico.

Navijači Olimpije so na dvoboju v Kopru proslavili 20-letnico bratstva s poljskimi navijaškimi soborci. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju je vendarle pokukal žarek upanja za zmaje. Prek imenitnega evrogola Dimitarja Mitrovskega, ki je mojstrsko izvedel prosti strel in žogo z več kot 25 metrov poslal v zgornji kot koprskih vrat, ter Marka Bresta, ki je po strelu Kelvina Oforija spremenil smer žogi in le pet minut pred koncem rednega dela srečanja "hokejsko" zatresel mrežo kanarčkov, se je Olimpija povsem vrnila v igro. Izenačila je na 2:2 in kronala boljšo igro v drugem polčasu.

Zeleno-beli so želeli vse skupaj kronati s popolnim preobratom, iskali pot še do tretjega gola, nato pa ostali brez vsega. Koper je v četrti minuti sodniškega dodatka zahteval še enajstmetrovko, a se sodniki zanjo po tveganem posredovanju Bresta niso odločili zanjo.

Na koncu dvoboju se je lahko pomembnih točk v boju za Evropo razveselil Zoran Zeljković, Federino Bessone pa je ostal praznih rok. Foto: Aleš Fevžer

Globoko v sodnikovem podaljšku pa je glavni sodnik Slavko Vinčić le pokazal na belo točko. Najstnik Inas Kukavica, ki je nastopil prvič na tekmi 1. SNL v dresu Olimpije, je v kazenskem prostoru naredil prekršek nad Franom Tomekom. Senegalec Bassirou N'Diaye je premagal Matevža Vidovška in poskrbel za dragoceno zmago Kopra (3:2), ki se mu vse bolj nasmiha nastop v Evropi.

Senegalec Bassirou N'Diaye je v izdihljajih srečanja postavil končni rezultat 3:2. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so se znašli v dodatnih težavah, saj se oddaljujejo od mest, ki še vodijo v evropska tekmovanja. Ekipa Federica Bessoneja se resno spogleduje z dolgim poletjem brez evropskih tekem, kar bi bil za klub iz prestolnice kljub vsem turbulencam v zadnjem letu velikanski, nedopusten udarec. Olimpija lahko leto dni po osvojitvi državnega naslova ostane brez vsega.

Maribor prihaja v Stožice

Za Olimpijo torej bolj ali manj štejejo le še zmage, možnosti zmajev pa bodo precej odvisne tudi od razpleta ljubljansko-mariborskega obračuna, ki ga bodo v nedeljo gostile Stožice. Bravo se mora hitro pobrati po bolečem pokalnem neuspehu, četo Aleša Arnola čaka še ena tekma sezone.

Četo Aleša Arnola po bolečem pokalnem neuspehu čaka še ena tekma sezone. Foto: Filip Barbalić

V prestolnico prihajajo nogometaši Maribora, ki so se v prejšnjem krogu po treh zaporednih razočaranjih veselili zmage nad Primorjem. "Igramo proti neposrednemu konkurentu. Pred nami je ena najpomembnejših tekem sezone. Z zmago bi naredili velikanski korak proti Evropi. Igramo doma, zato računamo na pomoč s tribun Bonifike. Zavedamo se položaja, v katerem smo, in vse bomo naredili, da tri točke ostanejo v Kopru," pred potjo v Ljubljano pravi kapetan vijoličastih Ažbe Jug. Zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov bo Feđa Dudić pogrešal Daria Vizingerja.

Aleksandra Česen bo postala prva glavna sodnica na moški prvoligaški tekmi v Sloveniji. Foto: Aleš Fevžer

Brez velikega tekmovalnega naboja bo minil obračun Celjanov in pokalnih finalistov, nogometašev Aluminija. Kljub temu bo tekma posebna, celo zgodovinska. Prizori, ki so jih vajene že številne največje lige na svetu, bodo prvič obšli tudi Slovenijo.

Na dvoboju 1. SNL med Celjem in Aluminijem bo namreč pravico delila predstavnica nežnejšega spola. Aleksandra Česen bo postala prva glavna sodnica na moški prvoligaški tekmi v Sloveniji.

