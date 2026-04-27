Oven

Na finančnem področju se vam najprej obeta nezadovoljstvo, kmalu za tem pa izboljšanje. Ne obupujte, če slišite kakšno slabo novico, saj se bo v trenutku vse obrnilo. Veliko boste razmišljali o tem, kaj si v življenju pravzaprav želite in ali vas to, kar počnete, zares osrečuje. Vsakdo ima kdaj dvome, sprijaznite se s tem.

Bik

Danes ni primeren dan za reševanje težav na čustvenem področju. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Verjemite, da bo prej ali slej prišel primeren čas in takrat boste lahko razčistili z vsem, kar vam leži na duši.

Dvojčka

Samski, danes se vam bo približala neka oseba, s katero bi se lahko zapletli v nekaj več. Je pa res, da morda ne bo ustrezala ravno vsem kriterijem. Razmislite, če ste jih pripravljeni znižati. Vezani pa bodite danes pozorni, kajti vaš partner bo potreboval vaše odobravanje in pozornost. Nudite mu to.

Rak

Tisti, ki že imate boljšo polovico, točno veste, da je vajin odnos zelo dober, vendar pa vam to danes ne bo dovolj. Od partnerja boste zahtevali še več. Malo znižajte svoja pričakovanja. Samski pa imate za danes neke načrte, vendar se ne bodo izšli po pričakovanjih. Raje si vzemite nekaj časa in ponovno premislite vse skupaj.

Lev

Že danes boste lažje razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili tudi neko težavo in dokončali pomembno zadevo. Zaradi tega boste na koncu povsem prerojeni. Okrepila se bo tudi vaša samozavest, ne le fizično počutje. Vezani si boste začeli postavljati zahtevna vprašanja glede svoje zveze. Vzemite si čas za razmislek.

Devica

Na ljubezenskem področju vezanih večjih sprememb ni na obzorju. Vaše želje so sicer velike, a kaj več od skrivnostnih pogledov danes ne smete pričakovati. Medtem imate samski pred seboj bolj razburljiv dan, v pozitivnem smislu seveda, saj bo neka oseba, ki vam je že dalj časa simpatična, končno pokazala zanimanje za vas.

Tehtnica

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari.

Škorpijon

Zdravje bo dobro, imeli pa boste tudi ogromno energije. Odlikovala vas bo dobra volja, ki bo kar nalezljiva, zato se bodo ljudje borili za vašo pozornost. Med prijatelji boste še bolj zaželeni kot običajno. Želeli boste raziskati nove možnosti, ne pozabite pa na obveznosti, ki vaš še čakajo.

Strelec

Ukrep, ki ga imate v mislih, bo za seboj potegnil kup prijetnih in neprijetnih posledic, zato morate na vse skupaj pogledati z dveh plati. Če boste le enostranski, se utegne zgoditi, da boste spregledali marsikaj pomembnega. Na finančnem področju se vam bodo prav kmalu ponudile nove, čudovite priložnosti.

Kozorog

Sedaj bi že morali vedeti, da je samozavest ključ do uspeha. Če si boste nenehno govorili, da vam ne more nič uspeti, bodo tudi rezultati slabi. Zavedajte se vseh svojih sposobnosti, saj ste v tem trenutku na vrhuncu svojih moči. Izogibajte pa se vsem tistim, ki vam dodatno jemljejo voljo in energijo.

Vodnar

Začutite svojo notranjo moč. Ste mogočna oseba, ki v sebi skriva vse odgovore, le prisluhnite srcu in bodite to, kar ste! Ne dovolite, da kdorkoli posega v vaše življenje in vam govori, kako bi morali živeti in se odzivati na dogajanje. Nehajte z iskanjem ljubezni zunaj vas in jo raje poiščite v sebi.

Ribi

Dogajanje danes vas ne bo pustilo ravnodušne. Pravzaprav vam bo marsikaj pognalo kri po žilah, četudi ste jo želeli preživeti v miru in z ljudmi, ki so vam najdražji. Morda vam to lahko še vedno uspe. Ne jemljite stvari osebno in se ne ukvarjajte z zamerami, predvsem pa ne rinite z glavo skozi zid.