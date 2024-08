Kmalu derbi kroga med Muro in Celjem, Koper skočil tik pod vrh

V sobotnem primorskem spopadu 3. kroga 1. SNL je Koper v Novi Gorici premagal Primorje (2:0), ki čaka na prvoligaški zadetek že 13 let, in se povzpel tik pod vrh. Zvečer bodo prvaki Celjani s povratnikom Albertom Riero v derbiju kroga ob 20.15 gostovali v Murski Soboti. Maribor bo v nedeljo gostil Bravo, ki se je v četrtek za razliko od vijolic poslovil od Evrope, krog pa bosta v ponedeljek sklenili Olimpija in Nafta. Španec Victor Sanchez bo z zmaji naskakoval deveto zaporedno zmago! Radomlje so v petek v derbiju začelja z 1:0 ugnale Domžale.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 3. avgust:

V soboto zvečer se bosta pomerila kluba, ki sta v zadnjih petih sezonah osvojila tri naslove državnih prvakov. Muri je to uspelo enkrat, Celjanom kar dvakrat. V tej sezoni sta oba še stoodstotna, črno-beli so zveste navijače osrečili z dvema zaporednima zmagama, donedavni ljubljenec Žiga Kous, ki je sklenil kariero, pa ostaja zvest Fazaneriji, saj bo pomagal športnemu direktorju Agronu Šalji, sicer tudi nekdanjem trenerju Celja. Državni prvaki prihajajo v Prekmurje po boleči zaušnici, ko so med tednom v Bratislavi na gostovanju pri Slovanu prejeli kar pet zadetkov (0:5).

Tako se je povratnik Albert Riera, ki napoveduje številne spremembe in krčenje igralskega seznama, na vroči stolček, na katerem je pred njim sedel Hrvat Damir Krznar, vrnil z nepričakovano visokim porazom. ''Ne bom ponovil napake in ekipo zapustil, ko je na vrhu. To je bila dobra lekcija zame. Prišel sem domov, v svojem domu pa si želiš organizirati pohištvo na način, kakršnega si sam želiš. Spremembe se bodo zgodile, število igralcev v prvi ekipi se bo zmanjšalo,'' je napovedal Španec, ki bo tako po slabem letu znova okusil čar Prve lige Telemach. Šok terapija s trenerjem v Celju, ki je marsikoga presenetila, za začetek ni uspela.

Primorski obračun kanarčkom

Oliver Bogatinov je lahko zadovoljen z začetkom sezone. Foto: www.alesfevzer.com Primorje, ki se je po dolgem času vrnilo v prvo ligo, ne sme igrati domačih tekem v Ajdovščini. Uradni gostitelj bo v Novi Gorici, kjer je v soboto pričakal Koprčane in znova ostal ne le brez točk, ampak tudi doseženega zadetka. Izbranci Milana Anđelkovića so izgubili z 0:2. Koprčani, ki so poleti močno prevetrili zasedbo, so upravičili vlogo favorita.

Pod vodstvom Oliverja Bogatinova želijo sezono končati s tistim, kar jim ni uspelo v prejšnji, z vozovnico za evropska tekmovanja. Po treh krogih so na dobri poti, zbrali so že šest točk, pri tem pa prejeli le en zadetek. V mestu vrtnic je najprej mrežo Ajdovcev ob koncu prvega polčasa dosegel branilec Felipe Curcio, ki se je med strelce vpisal že drugič v tej sezoni, v 78. minuti pa je Hrvat Petar Petrišek postavil končni rezultat 0:2. Ajdovce je ob koncu rešila še sreča, saj je Gabriel Groznica zadel vratnico.

Zadnji strelec prvoligaškega zadetka za Primorje je sicer danes že nekdanji napadalec številnih primorskih klubov Mark Božič, ki je 29. maja 2011 dvakrat zatresel mrežo Celjanov.

Sosedska bitka v Domžalah Radomljam

Radomljani so dobili že četrto zaporedno tekmo proti Domžalam, na kateri so bili uradni gostitelji. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Dogajanje v prvi ligi se je začelo v petek na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer sta se pomerili ekipi, ki omenjeni objekt poznata kot lastno dlan. Uradni gostitelji dvoboja so bili Radomljani, ki so bili podobno kot Domžalčani pred srečanjem še brez točk v tej sezoni.

Prvi polčas dvoboja je zaznamoval neposredni rdeči karton za branilca Radomelj Uroša Koruna, tako da so od 19. minute dalje domači igrali z igralcem manj. Domžalčanom tega ni uspelo izkoristiti, Radomljani pa so to prek Nina Kukovca kaznovali v 76. minuti in vknjižili prvi komplet točk v novi sezoni.

Derbi kroga v Murski Soboti

Mura je v sezono 2024/25 vstopila z dvema zaporednima zmagama. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor vztraja v Evropi, Bravo nič več

Maribor je v uvodnem krogu 1. SNL v Ljudskem vrtu proti Domžalam dosegel kar štiri zadetke. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedelja prinaša spopad v Ljudskem vrtu, v osrednjih vlogah bosta kluba, ki sta v četrtek zastopala slovenske barve v evropskih tekmovanjih. Oba sta izgubila in prejela tri zadetke, a so imele vijolice bistveno več razlogov za zadovoljstvo. Četa Anteja Šimundže je zadržala prednost s prve tekme (2:0) na vročem gostovanju v Romuniji (2:3), kjer so gostitelji dosegli zmagoviti zadetek za pirovo zmago v izdihljajih srečanja. Maribor po vrnitvi iz Craiove čaka dvoboj z Bravom, na katerem bi lahko zaigrala tudi Hilal Soudani in Sven Šoštarič Karić, ki v četrtek nista mogla pomagati soigralcem.

Mladi ljubljanski klub bo po izpadu iz Evrope, v četrtek se je od stadiona ŽAK poslovil s porazom proti Zrinjskemu (1:3), a tudi bolečem spoznanju, da bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi njegovi napadalci izkoristili nekaj imenitnih priložnosti, nadaljeval sezono le še v domačih tekmovanjih. Štajerci na drugi strani že pogledujejo v nadaljevanje evropskih dokazovanj, kjer jih v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka srbska Vojvodina.

Igralec meseca je Arnel Jakupović Napadalec Maribora Arnel Jakupović je zmagovalec julijskega izbora za najboljšega igralca meseca prve lige. V glasovanju je ob strokovni komisiji Nogometne zveze Slovenije, ki jo sestavljajo selektor reprezentance U17 Goran Cvijanović, selektor reprezentance U16 Muamer Vugdalić in video analitik slovenskih reprezentanc Dejan Kopasić, sodelovala tudi javnost. Arnel Jakupović je prejel nagrado za najboljšega igralca 1. SNL v mesecu juliju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Uvodna tekma z Domžalami je bila dovolj, da je Jakupović prepričal slovensko nogometno javnost. Avstrijec je v velikem slogu potrdil zakon bivšega: v 26. minuti se je po slabi reakciji branilcev v rumenem znašel na pravem mestu in odbitek s polvolejem pospravil za hrbet Ajdina Mulalića. V sodnikovem dodatku je z glavo podvojil izkupiček, odlično predstavo pa je nekaj trenutkov zatem kronal še z elegantno asistenco. Napadalec se je s po enim zadetkom izkazal tudi na obeh tekmah 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo in svoji ekipi pomagal na naslednjo stopničko.

Nafta prvič v Stožicah po letu 2012

Osem tekem, osem zmag. Takšen je izkupiček Victorja Sancheza kot trenerja Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Odkar je vodenje nogometašev Olimpije prevzel španski strateg Victor Sanchez del Amo, zmaji preskakujejo vse ovire. Zmagali so na vseh osmih tekmah. Tako uvodnih štirih v pripravljalnem obdobju kot tudi dveh v 1. SNL in Evropi. Zeleno-beli želijo ohraniti stoodstotni izkupiček tudi v ponedeljek, ko bodo v sklepnem dejanju 3. kroga prvenstva gostili Nafto. Lendavčani so nazadnje v Stožicah gostovali 20. aprila 2012, ko so izgubili z 0:1. Takrat so namučili Olimpijo, zmagovalca je v 84. minuti odločil Filip Valenčič.

Zmaji so imeli med tednom naporno gostovanje na Poljskem, kjer so z 2:1 ugnali ukrajinsko Polisjo in se uvrstili v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer jih čaka Šerif Tiraspol, Nafta pa se je lahko v miru pripravljala na spopad v Ljubljani. Na zadnji tekmi je zablestel mladi Madžar Milan Klausz in z dvema zadetkoma priredil preobrat proti Radomljam.

1. SNL, 3. krog:

Petek, 2. avgust:

Sobota, 3. avgust:

Nedelja, 4. avgust:

Ponedeljek, 5. avgust:

Lestvica: