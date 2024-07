Revolucija na zapestju – imenuje se Ultra! Najnovejša Samsungova ura.

Poletje je čas, ko želimo izkoristiti vsak trenutek za avanture, rekreacijo in sprostitev. Samsung je z novo Galaxy Watch Ultra ustvaril popolnega spremljevalca za vse, ki želijo v poletnih dneh kar najbolje izkoristiti svoj čas. Ta pametna ura ni le tehnološki čudež, ampak tudi zanesljiv partner, ki vam bo pomagal ohraniti zdravje, slediti športnim ciljem in ostati povezan z najbližjimi.

Popolna za poletne avanture

Galaxy Watch Ultra je zasnovana za tiste, ki iščejo popolno kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Izdelana je iz trpežnega titana četrte stopnje trdote, kar ji zagotavlja izjemno vzdržljivost tudi v najbolj ekstremnih pogojih. Ne glede na to, ali raziskujete gorske poti, plavate v jezeru ali kolesarite po podeželju, vas bo ta ura spremljala pri vseh vaših podvigih.

Foto: Samsung

Napredne športne funkcije

Za vse športne navdušence Galaxy Watch Ultra ponuja vrsto naprednih funkcij. Ura sledi širokemu spektru dejavnosti, vključno s triatlonom (plavanje, kolesarjenje, tek), ter vključuje novo funkcijo FTP (Functional Threshold Power) za kolesarjenje, ki meri najvišjo moč kolesarjenja v samo štirih minutah. S funkcijo hitrega gumba (Quick Button) lahko takoj začnete in nadzorujete svoje vadbe ter prilagodite funkcije glede na trenutne potrebe.

Foto: Samsung

Natančen GPS in varnostne funkcije

Galaxy Watch Ultra vas ohranja na pravi poti z natančnim dvofrekvenčnim GPS, ki deluje tudi v gosto naseljenih mestih in oddaljenih lokacijah. V nujnih primerih lahko aktivirate funkcijo SOS z močnim pritiskom na gumb, kar sproži sireno za pomoč. Ta funkcija zagotavlja vašo varnost ne glede na to, kje ste.

Dolgotrajna avtonomija baterije

S poletjem prihajajo dolgi dnevi in noči, zato je pomembno, da vaša naprava drži korak z vami. Galaxy Watch Ultra se ponaša z najdaljšo avtonomijo baterije v družini Galaxy Watch, kar pomeni do sto ur delovanja v načinu varčevanja z energijo ali do 48 ur v načinu vadbe. To vam omogoča, da raziskujete brez skrbi, da bi vam zmanjkalo energije.

Edinstvena in prilagodljiva

Galaxy Watch Ultra ni le zmogljiva, ampak tudi edinstvena. Na voljo je v več privlačnih barvah, vključno s titanovo sivo, belo in srebrno, kar omogoča prilagoditev osebnemu slogu vsakega uporabnika. Safirni kristal na zaslonu zagotavlja odpornost proti praskam, medtem ko zaslon Super AMOLED omogoča vrhunsko berljivost tudi na neposredni sončni svetlobi.

Foto: Samsung

To poletje prinaša revolucijo na zapestju z novo Galaxy Watch Ultra. Pametna ura Samsung je več kot le pripomoček – je vaša osebna trenerka, varnostna mreža in stilski dodatek v enem. Ne glede na to, ali greste na plažo, v gore ali na mestno avanturo, vam bo Galaxy Watch Ultra pomagala ostati povezani, zdravi in pripravljeni na vse izzive. Pripravite se na nepozabno poletje z najboljšo pametno uro, ki jo je Samsung doslej predstavil!

Bi jo imeli? Ura Galaxy Watch Ultra je že na voljo v velikosti 47 mm v oranžni, temno sivi, zeleni in beli barvi. Izberete pa lahko tudi novo pametno uro Galaxy Watch7, in sicer v dveh velikostih, 40 mm in 44 mm. Izbirate lahko med možnostmi zelene in kremne barve za 40 mm ter zelene in srebrne barve za 44 mm.



Foto: Samsung

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.