V začetku julija je bilo v Podnanosu še posebej veselo v taboru Marka Ivanova. Mladi Ljubljančan je vse boljše predstave za volanom športnega protototipa wolf GB08 thunder nadgradil z najhitrejšim časom med slovenskimi tekmovalci. Na progi proti Rebernicam je postavil tudi nov slovenski rekord.

Do Ilirske Bistrice z dirkalnikom in vinjeto

Pred petimi leti začetek kariere ni bil tako obetajoč. Odpeljal je gorski dirki Gorjanci in Lučine, nato na testu pred relijem Vipavska dolina razbil najeti opel adam cup. Eno leto si je moral vzeti odmora, nato je s subarujem imprezo, to je bil bolj ali manj serijski avtomobil z vgrajeno obvezno varnostno opremo, preživel obdobje številnih nihanj.

"Prelomnica je bila dirka v Ilirski Bistrici leta 2021. Tam sem dirkal kot pionirji avtošporta pred več desetimi leti," se spominja Mark. Za takratno dirko namreč ni imel niti mehanikov niti spremstva. Kupil je vinjeto, jo nalepil na tekmovalno subaru imprezo ter vanjo postavil še štiri pnevmatike in posodo z gorivom.

Foto: RaceReport

Foto: RaceReport

Foto: RaceReport

Iz Ljubljane se je do Ilirske Bistrice po avtocesti zapeljal kar z dirkalnikom. Prav gotovo je bil takrat v konkurenci edini z dirkalnikom z veljavno vinjeto, najbrž tudi edini brez spremstva. Toda kljub temu je dirko končal na tretjem mestu med mladinci in domov odpeljal pokal. "Za ta pokal sem se takrat trudil vse leto, zato mi je veliko pomenil. Kljub vsem težavam me je to leto naučilo potrpljenja,"

Prav po tej dirki je začel postavljati temelje moštva, ki danes stoji okrog njega. Povezal se je z Urošem Hočevarjem, v ekipi sta njegov brat in sošolec s strojne srednje šole v Ljubljani. Vse sile so usmerili proti nakupu športnega prototipa. Primernega za razpoložljiv proračun in tudi njegove izkušnje so našli v tovarni Wolf Racing Cars v Padovi. Gre za wolf GB08 thunder, ki ga pri masi 378 kilogramov poganja 1,1-litrski Aprilijin motor z močjo 219 "konjev".

Prvi testni kilometri na Lindauringu pri Petišovcih

"Še vedno se spomnim občutka, ko sem sedel vanj. To je bilo nekaj povsem drugega. Pravi čistokrvni dirkalnik. Že vonj me je napolnil z adrenalinom. Sedež ni bil prilagojen moji višini, prav tako ni bila urejena optika. Toda že na prvem testu so se mi izpolnile sanje," se spominja Ivanov.

Prvi test je opravil na prekmurskem dirkališču Lindauring. Bilo je hladno, položaj v dirkalniku ni bil pravi, enako tudi ne optika. Prvi kilometri so Marka najbolj navdušili z izjemnim zaviranjem. "Po najdaljši ravnici sem zaviral tako prehitro, da sem se ustavil 150 metrov prezgodaj," se spominja Ljubljančan.

Foto: RaceReport

Foto: RaceReport

Na gorskih dirkah ni izletnih con

Da s športnim prototipom ni šale, sta ga že na prvem testu opomnila vrtenje na stezi in manjši zdrs na travo. Na dirkališčih so izletne cone, na gorskih dirkah teh ni. Zato je dirkanje s formulami in športnimi prototipi na gorskih dirkah tudi tako adrenalinsko in skrajno zahtevno. Ivanovu so še pred prvimi dirkami pripravili prilagojen sedež, popravili optiko, prvih 30 testnih kilometrov na Grobniku pa je bilo dovolj za zadnje priprave pred gorskimi dirkami. Lani je s prototipom prvič dirkal na Gorjancih, nato še v Podnanosu in Ilirski Bistrici. Tam je imel v prototipu že prilagojen zobnik v menjalniku, ki je omogočil krajša prestavna razmerja.

Že letos tudi test formule 2?

Po dirki v Podnanosu so apetiti še nekoliko bolj zrasli. Ivanova vleče na dirkališča, saj je vsaj z obstoječim prototipom na gorskih dirkah težko napredovati na višjo raven. Tak prototip v evropskem prvenstvu ni konkurenčen, edina možnost bi bila le še italijansko gorsko prvenstvo.

Ivanov pravi, da ima na mizi ponudbo za test lanskega dirkalnika formule 2. S katerim moštvom se bo dogovoril za preizkus, za zdaj še ne more napovedati. Test bi lahko izvedli še pred naslednjo slovensko gorsko dirko v Ilirski Bistrici, ki bo konec avgusta v jubilejni 30. izvedbi spet štela za evropsko prvenstvo. Ivanov se bo tam spet poskušal potegovati za naziv najhitrejšega slovenskega voznika, že zdaj pa pred dirko upa predvsem na nove pnevmatike.