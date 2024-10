Na reliju Soča Valley po diskvalifikaciji vodilne posadke Turk-Kacin zmaga za Marka Grossija in Taro Berlot (hyundai i20 R5). Druga Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia R5) in tretja Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2).

Na relijih pa ne navdušujejo le najhitrejši, temveč tudi vozniki z višjimi štartnimi številkami, ki naredijo potezo za gledalce. Med te je na reliju Soča Valley sodil Vasja Miklavčič s sovoznikom Martinom Černigojem (renault clio RS). Odlično jima je uspelo drsenje na enem izmed popeskanih ovinkov na hitrostni preizkušnji Gora Rocka na Šentviški planoti.

Videli smo sicer razburljiv zaključek Soča Valley v Kobaridu, kjer se je nenadejane zmage veselil Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 rally2). Dobili smo nova državna prvaka - v Diviziji 3 je to Vasja Miklavčič (renault clio RS), v razredu Masters pa Mitja Klemenčič (škoda fabia R5). Na zadnjem reliju v Idriji še odločitvi v Diviziji 2 in 1.

Zmaga za ekipo Marka Grossija in Tare Berlot (hyundai i20 R5). Foto: Uroš Modlic

Za Marka Grossija in Taro Berlot (hyundai i20 R5) prva zmaga po lanskem reliju v Novi Gorici, tam sta zadnjo “ničlo” vknjižila tudi Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2)

Le dve sekundi sta odločali v boju za drugo mesto v slovenskem DP in zmagi v razredu Masters med posadkama Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) in Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2)

Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4) sta v Diviziji 2 vodila od prvega do zadnje hitrostne preizkušnje. Z drugo zaporedno zmago ostajata v boju za naslov državnega prvaka

V Diviziji 2 taktičen obračun Martina Čendaka (opel corsa rally4), ki si ni smel privoščiti napake, in Marka Škulja (opel corsa rally4). Odločal bo reli v Idriji, kjer bo treba za naslov državnega prvaka zmagati

Presenečenje relija: poleg Ivana Hrženjaka in Roka Gomizelja (ford fiesta rally3), ki je zasedel četrto mesto v DP, sta bila to tudi tretjeuvrščena v Diviziji 2 Ambrož Kavs in Nejc Cencič (peugeot 208 rally4). Kavs je tudi dobil eno izmed HP.

V Diviziji I množičen vrh, a od prve do zadnje HP sta vodila Jan Mrevlje in Manuel Šavli (honda civic). Od tretjega do šestega mesta le pol minute razlike, poleg Mrevljeta pa je odstopal tudi drugouvrščeni Luka Brus (opel adam cup).

V Diviziji 3 je naslov državnega prvaka potrdil Vasja Miklavčič (renault clio RS), v razvrstitvi Masters pa Mitja Klemenčič (škoda fabia R5)

Prvič letos v cilju Rajko Žakelj in Blaž Selan (peugeot 208 T16)

Turk zanesljivo vodil, nato diskvalifikacija

Reli je minil v znamenju prevlade državnega prvaka Roka Turka in Blanke Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta dobila prvih šest hitrostnih preizkušenj in imela minuto in deset sekund prednosti. Toda ker sta dopoldanski servis zapustila brez zadnjega odbijača, ki ga je zaradi težav s katalizatorjem zjutraj odstranil Turk sam, sta bila iz dirke diskvalificirana. Dve preizkušnje pred cilje je tako vodstvo prevzel Grossi in zanesljivo zmagal pred Mitjo Klemenčičen (škoda fabia rally2) in Alešem Zrinskim (škoda fabia rally2). Klemenčič je Zrinskega ugnal le za dve sekundi, s tem zmagal v razvrstitvi Masters in s tem tudi postal državni prvak v tem razredu.

Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4) zanesljivo do zmage v Diviziji 2 za slovensko DP. Foto: Uroš Modlic

Medved in Mrevlje vodila od prve do zadnje HP

V Diviziji 2 odlična vožnja Jana Medveda in Izidorja Šavlja (opel corsa rally4), ki sta vodila od prve do zadnje hitrostne preizkušnje in zmagala z 38 sekundami prednosti. Tudi Jan Mrevlje in Manuel Šavli (honda civic) sta v Diviziji 1 zmagala prepričljivo. Vodila sta cel reli, prednost v cilju pa je vendarle nekoliko splahnela na 12,3 sekunde.

Skupno za slovensko DP: 1. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5); 2. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 2:02,0; 3. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 2:04,0; 4. Hrženjak-Gomizelj (ford fiesta rally3) + 2:19,7; 5. Žakelj-Selan (peugeot 208 T16) + 2:41,1; 6. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 2:46,1; 7. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 3:24,2; 8. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 3:26,9; 9. Kavs-Cencič (peugeot 208 rally4) + 3:41,0; 10. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 4:02,0; … uvrščenih 38 posadk