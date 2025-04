Poraz Nafte in poškodba junaka zadnje zmage

Prvoligaški nogometni maraton v Sloveniji se nadaljuje v zgoščenem ritmu. V sredo so Radomlje s 4:1 premagale Nafto, ki je v prvem polčasu ostala brez poškodovanega Josipa Špoljarića, junaka zadnje zmage proti Muri, ko je dal štiri gole. V sredo se bosta v derbiju 29. kroga udarila Olimpija in Koper. Vodilni zmaji lahko najbližjemu zasledovalcu Mariboru, ki bi moral gostiti Celjane, a je štajerski derbi zaradi nastopa Rierove čete v Evropi preložen, uide na kar 15 točk prednosti. Kanarčkom gre pod vodstvom Slaviše Stojanovića imenitno, dobili so vse tri tekme. V četrtek se bodo točke delile v Ajdovščini in Murski Soboti.

1. SNL, 29. krog

Torek, 8. april:

Sreda, 9. april:

Četrtek, 10. april:

Radomljani so po treh tekmah brez zmage le vpisali nove tri točke. Te so še toliko vrednejše, saj so jih dosegli proti devetouvrščeni Nafti, ki se je po dobrem spomladanskem delu (v tem je do te tekme izgubila le proti Olimpiji in Celju) približala rešilnemu osmemu mestu. A zdaj so ji Radomlje spet pobegnile na varnih sedem točk. Zmagale so s 4:1. Za zmago so zadeli Jaša Martinčič, Đorđe Gordić, Andrej Pogačar in Matej Malenšek.

Nafta je na tekmo prišla zdesetkana, več nogometašev je manjkalo zaradi poškodb in bolezni, kaznovana sta bila Aron Dragoner in Szabolcs Szalay, za nameček pa je še pred koncem prvega polčasa zaradi poškodbe stegenske mišice z igrišča moral prvi napadalec Josip Špoljarić, strelec štirih golov v prejšnjem krogu proti Muri.

Koprčani jeseni že zmagali v Stožicah

Slaviša Stojanović Foto: Aleš Fevžer V derbiju 29. kroga se bosta udarila Olimpija in Koper. Zmaji so nanizali pet zaporednih zmag, s pomočjo katerih so pobegnili pred tekmeci. Pred tretjeuvrščenim Koprom, ki je odigral tekmo manj, imajo kar 16 točk naskoka. Četa Victorja Sancheza se tako spogleduje z državnim naslovom, Španec pa se zagotovo spominja jesenske tekme v Stožicah s Koprom, ko je v 11. krogu nepričakovano ostal brez točk (0:1). Takrat je kanarčke vodil Oliver Bogatinov, zmaji pa so doživeli edini domači poraz v tej sezoni v 1. SNL. V Stožicah so izgubili le še enkrat, ko jih je v konferenčni ligi premagal Cercle Brugge (4:1), drugače pa so zmaji gospodarji na največjem nogometnem objektu v Sloveniji.

Na vseh treh medsebojnih srečanjih med Olimpijo in Koprom so se zmage veselili gostje, vselej je bila razlika minimalna (enkrat 2:1, dvakrat 1:0). Bo obveljal trend ali bodo zmaji v sredo le ostali neporaženi proti kanarčkom? Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V imenitni formi pa ni le Olimpija, ampak tudi Koper. Primorci so pod vodstvom Slaviše Stojanovića nanizali tri zmage in se povzpeli na tretje mesto, lepa priložnost za odmeven dosežek pa se jim nasmiha tudi v pokalu, kjer jih v polfinalu čaka domači spopad z Bravom. Zmaji so imeli manj sreče pri plesu kroglic, čez dva tedna bodo gostovali v knežjem mestu pri še kako motiviranem Celju, pri katerem trener Albert Riera ne skriva nezadovoljstva nad sodniškim kriterijem v tej sezoni, ki naj bi po njegovem mnenju šel na roko prav Olimpiji. V Stožicah bosta skušala brata Tomi in Deni Jurić, ki sta skupaj dosegla kar 18 zadetkov (prvi strelec 1. SNL Raul Florucz se lahko pohvali s 13 goli), pokvariti načrte Matevžu Vidovšku. Korošec je na 28 tekmah prejel le 12 zadetkov. Če bo tako fenomenalno povprečje zadržal do konca sezone, bo Olimpija zagotovo ubranila prednost pred zasledovalci in vrnila kanto v Ljubljano.

V četrtek v Ajdovščini in Murski Soboti

V četrtek se bodo točke delile v Ajdovščini in Murski Soboti. Primorje in Mura bosta s pomočjo domačih zelenic skušala osvojiti nove točke, s katerimi bi se še približala osnovnemu cilju, zagotovitvi obstanka. Pri Muri so imeli ob začetku sezone še višje cilje, a je sledilo turbulentno dogajanje, po katerem so se črno-beli zasidrali v spodnji polovici razpredelnice, daleč od Evrope. V Fazanerijo prihajajo Domžale, ki so v nedeljo pokvarile načrte Mariboru in ohranile stik z devetouvrščeno Nafto, zdaj pa bodo zlata vredne točke v boju za obstanek lovile v Prekmurju. Gostiteljev, ki so razočarali navijače na zadnji tekmi v Lendavi (2:4), zaradi kazni ne bo smel voditi Matjaž Kek mlajši.

Matjaž Kek mlajši zaradi kazni ne bo mogel voditi Mure proti Domžalam. Foto: Jure Banfi

Primorje in Bravo sta se v tej sezoni pomerila trikrat, vselej pa so zmagali gostitelji. Zadnja tekma je bila odigrana v začetku februarja, ko so Šiškarji premagali Ajdovce s 3:1. Takrat je bil mladi ljubljanski klub v izjemni formi, saj je nanizal štiri zmage, potem pa je sledil rezultatski padec. Bravo je na zadnjih šestih tekmah osvojil le tri točke, že dolgo pa pogreša zmago. Jo bo dočakal v prestolnici burje, kjer je pred nekaj dnevi vse tri točke osvojila ekipa iz Ljubljane, vodilna Olimpija?

Navijači znova praznijo klubske blagajne Navijači Olimpije na nedavnem gostovanju v Ajdovščini. Foto: Aleš Fevžer Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Matej Brajnik je izrekel kazni za prekrške v 28. krogu prvoligaškega tekmovanja. Največ bodo klubi plačali zaradi nešportnega obnašanja navijačev. Ti bodo Olimpijo stali novih 1.200 evrov, Lendavo 1.100 in Muro tisoč evrov. Celjani bodo na račun NZS nakazali 420, Radomljani pa 300 evrov na račun nešportnega obnašanja nogometašev in uradnih oseb v klubu, Olimpija pa 300 zaradi kršitve akreditacijskega protokola. Med nogometaši Mariborčan Niko Grlić zaradi kartonov ne bo smel igrati na eni tekmi, zaradi protestov zoper sodniško odločitev pa bo na eni tekmi manjkal tudi trener Mure Matjaž Kek ml.

