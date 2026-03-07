Odmeva drzna napoved trenerja Olimpije, ki lahko skrbi Celjane

Nedelja prinaša največji praznik slovenskega klubskega nogometa. V Stožicah se bosta spopadla Olimpija in Maribor. Velika tekmeca še nista rekla zadnje v boju za naslov. Po zaporednih spodrsljajih Celja, kjer razmišljajo o novem strategu, saj Ivan Majevski ne dosega pričakovanih rezultatov, bi lahko ostal odprt boj za prvo mesto. Trener zmajev Federico Bessone celo napoveduje, da bo zmagovalec nedeljskega derbija ob koncu sezone prvak. Maribor se lahko z zmago v Stožicah približa Celju na pet, Olimpija pa devet točk zaostanka. Na pet točk se lahko Celjanom v nedeljo približa tudi Koper, ki bo gostoval v Kidričevem. Danes se bosta v uvodnem dejanju 25. kroga v derbiju začelja udarila Mura in Primorje, v ponedeljek pa se bosta spopadla še Radomlje in Bravo, ki se lahko do lovorike in Evrope prebijeta v pokalu.

Derbi začelja v Murski Soboti

Primorje je na lestvici pred Muro zaradi boljšega izkupička v medsebojnih srečanjih. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com Vodilni Celjani bi se morali v 25. krogu po prvotnem urniku pomeriti tudi z zadnjeuvrščenimi Domžalami, a dvoboja zaradi odstopa dvakratnih državnih prvakov iz mesta ob Kamniški Bistrici seveda ne bo. Prvoligaška karavana se bo tako danes v 25. krogu ustavila le v Murski Soboti. Mura bo ob 17.30 gostila Primorje.

To bo derbi začelja, ki prinaša ogromen vložek, točke pa bodo štele "dvojno". Omenjena kluba se potegujeta za osmo mesto, ki prinaša obstanek med elito. Tisti, ki bo slabši in končal tekmovanje na devetem mestu, bo moral igrati dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku. Oba kluba sta v skromni formi, saj sta nanizala tri poraze. Za najbližjim sosedom na razpredelnici zaostajata kar 13 točk, v tej sezoni pa so ne medsebojnih srečanjih uspešnejši Ajdovci. Na prvi tekmi je bilo v Prekmurju 2:2, nato pa je bilo Primorje doma boljše z 1:0.

Bessone: Kdor dobi derbi, bo prvak!

Zmaji so v sredo doživeli nepričakovan izpad v pokalnem tekmovanju proti Brinju. Foto: Aleš Fevžer Za največji spektakel bosta v nedeljo na večnem derbiju v Ljubljani, ki bi lahko zaradi zgodnjega začetka in lepe vremenske napovedi na tribune v Stožicah privabil tudi veliko mlajših ljubiteljev nogometa, poskrbela Olimpija in Maribor. Stožice resda ne bodo povsem polne. Ne zgodi se prav pogosto, da se igra večni derbi, nobeden izmed gorečih tekmecev pa na lestvici ni prvi.

Zmaji po bolečem izpadu iz pokala so primorani evropsko vozovnico loviti v 1. SNL. Četrto mesto ne bo zadoščalo, zato jih čaka velik izziv. V taboru zmajev vseeno ne manjka optimizma, o tem priča tudi drzna napoved trenerja Federica Bessoneja, ki v Sloveniji še ni izgubil proti Mariboru. "Kdor dobi derbi, bo državni prvak! Olimpija in Maribor sta v drugem delu sezone najboljši ekipi v ligi, zato vemo, da bodo malenkosti ključne za osvojitev treh točk. Dobro se bomo pripravili na njihov pritisk in na to, kako poiskati prostor v njihovi obrambni formaciji. So v dobri seriji rezultatov, zato moramo biti previdni in ostati zbrani skozi celotno srečanje," poudarja Argentinec, da v nogometu šteje rezultat.

Bo Matevž Vidovšek v nedeljo z navijači proslavljal vedno prestižno zmago nad Mariborom? Foto: Aleš Fevžer

Opozarja tudi varovance, da te lahko nogomet, čim se malce sprostiš na igrišču, kaznuje. "Derbi vedno prinese odlično vzdušje, ki bi si ga želel vsak vikend. Navijači nam bodo dali še nekaj dodatnega zagona. Verjamem, da bo za Olimpijo čudovit dan. Ustvarili smo dobro vzdušje in ekipa se je pripravljena odzvati na takšne stvari, kot so se zgodile v sredo. V nogometu ne moreš vedno zmagati," bo skušal čimprej preboleti izpad iz pokala, s katerim je odpadla možnost, da bi si Olimpija zagotovila privilegiran nastop v Evropi v kvalifikacijah za ligo Europa. Po dolgem času bo na večnem derbiju branil Matevž Vidovšek.

Kako bo Dudić sestavil obrambno vrsto?

Feđa Dudić bo prvič vodil Maribor s klopi na večnem derbiju. Foto: Jure Banfi Maribor v letu 2026 niza dobre rezultate. Izkupiček bi bil lahko še boljši, če se ne bi primerilo nekaj nenačrtovanih remijev. Vijolice so enega izmed njih objokovale tudi na zadnji tekmi z Radomljani (2:2). Takrat je trener Feđa Dudić po treh zaporednih tekmah, ko Maribor ni prejel zadetka, presenetljivo spremenil obrambno postavo. Namesto Luke Krajnca je ob Bradleyja Mbonda uvrstil Omarja Rekika, kar se mu ni obrestovalo. Tunizijec je bil posredno kriv za najstrožjo kazen, po kateri so gostje prišli do točke.

"Skušali bomo zmagati. Tekmecem namenjamo dolžno spoštovanje, razen pokalnega poraza so v nadaljevanju sezone vse tekme odigrali zelo dobro. Pričakujem odprto, dinamično tekmo, z namenom, da ponudimo gledalcem zanimivo dogajanje. Obe ekipi bosta imeli željo po zmagi in upam, da bomo mi tisti, ki bomo po tekmi bolj zadovoljni šli z igrišča. Ne bomo razmišljali o nedeljski tekmi kot odločilni v boju za vrh, ampak le o tem, kako biti uspešnejši v derbiju. Gremo po zmago, preračunljivosti ne bo. Spoštujemo tekmece, a ne odstopamo od svojega sloga igre. Zdaj se je odprl nek nov boj za vrh, za Evropo, a moramo tudi v prihodnje ostati le pri razmišljanju o vsaki naslednji tekmi," razmišlja strateg iz BiH in poudarja, kako je Maribor v tem delu sezone pridobil na zrelosti. "Sprejemamo pohvale za prikazano, a se znamo tudi soočati s kritikami, kar je dobro," se veseli prvega večnega derbija, ki ga bo lahko vodil s klopi. Prejšnjega je zaradi kazni v Ljudskem vrtu spremljal s tribune, končal se je z 1:1.

David Pejičić, posojeni nogometaš Udineseja na delu v Mariboru, je bil izbran za najboljšega igralca meseca februarja v 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Pri Mariboru bo v središču pozornosti David Pejičić, mladi zvezni igralec, ki je bil nedavno proglašen za igralca meseca 1. SNL. To bo prvi večni derbi za Tia Cipota in Daria Vizingerja, mladi Nejc Viher, gost Sportalovega Sobotnega intervjuja, pa bo lovil svojo prvo zmago nad Olimpijo. V ekipi zmajev najbolj spoštuje Dimitarja Mitrovskega.

Koper v Kidričevem, Bravo v Domžalah

Po vedno zanimivem večnem derbiju se bosta ob 17.30 za točke pomerila še Aluminij in Koper. Oba kluba sta v igri za Evropo. Kanarčki si jo želijo zagotoviti v prvenstvu, Kidričani pa v pokalu, kjer bodo med tednom v Prevaljah proti tretjeligašu Fužinarju iskali pot do preboja v polfinale. Aluminij je zmožen premagovati tudi najboljše.

Aluminij v Kidričevem ne premaguje pogosto Kopra. Na 11 domačih tekmah ga je v 1. SNL premagal le dvakrat. Foto: Jure Banfi

V četrtek so po preobratu premagal Celjane z 2:1, zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel Makedonec Behar Feta, in ponudili priložnost zasledovalcem grofom v boju za naslov. Med njimi je tudi Koper, ki bi se lahko z zmago na Štajerskem približal Celjanom na pet točk razlike, a ni že dolgo zmagal v gosteh. Nazadnje mu je to uspelo 20. septembra 2025 proti Domžalam. Trener Kopra Zoran Zeljković, ki je sredi jeseni nasledil Slavišo Stojanovića, tako še čaka na prvo gostujočo zmago kanarčkov.

V ponedeljek se bosta v Domžalah pomerila še Radomlje in Bravo. Oba sta v igri za Evropo, saj sta se uvrstila daleč v pokalu. V prvenstvu sta soseda na lestvici, uvrščena na varni sredini. V tej sezoni sta odigrala dve nenavadni medsebojni tekmi. Bravo je v gosteh zmagal s 6:0, nato so Radomlje vrnile udarec in v Ljubljani zmagale s 4:0. Se bo smejalo gostom tudi v ponedeljek?

1. SNL, 25. krog:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

