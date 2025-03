Vse v znamenju večnega derbija, začelo se bo že v času kosila

1. SNL, 24. krog

Sobota, 8. marec:

Začenja se v Stožicah

Dogajanje se bo danes začelo ob 13. uri, ko bo v Stožicah, kjer začasno domuje Bravo, gostovala Nafta. Bravo je trenutno na lestvici na tretjem mestu in ima kar 28 točk več od tokratnega nasprotnika, ki je na lestvici zadnji. Bravo je pretekli konec tedna v Murski Soboti naletel na zaradi trenerske rošade dodatno motivirano ekipo Mure. Gostitelji so zlasti v drugem polčasu popolnoma nevtralizirali Šiškarje, ki so bili lahko zato s končnim remijem celo bolj zadovoljni. Je pa Bravo proti Nafti dobil obe prvi dve letošnji tekmi. Ekipa iz Lendave po dokaj klavrnem jesenskem delu spomladi pridno nabira točke, na zadnjih dveh tekmah prve lige je remizirala s Primorjem in Koprom.

Radomlje so proti Celju izgubile s kar 1:9. Foto: Jure Banfi

Obračunu v Ljubljani bo sledilo srečanje med Muro in Radomljami. Sodeč po rezultatu rošada na črno-beli klopi ni prinesla želenih sprememb. Mura še naprej čaka prvo zmago, niz porazov in remijev se vleče že mesec dni. Prekmurci so sicer Mlinarjem mero vzeli na obeh letošnjih srečanjih. Radomlje se v obračun podajajo s slabo popotnico, saj so na zadnjih dveh obračunih s Celjem in Mariborom klonile s skupnim izidom kar 13:1.

Koper prvič po slovesu Bogatinova, Domžale po zmagi nad Olimpijo

Sobotni spored se bo končal v Domžalah, kjer bo domača ekipa pričakala Koper. Vodstvo primorskega kluba se je v tem tednu odločilo za menjavo trenerja. Odgovorni položaj je zapustil Oliver Bogatinov, ki je kanarčke popeljal med osem najboljših v pokalu, v prvenstvu pa v spomladanskem delu vknjižil le eno zmago in povečal zaostanek za vodilno Olimpijo. Po poročanju Sportkluba bo Koper na tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici vodil kar športni direktor Ivica Guberac, pri delu pa naj bi mu pomagala Igor Benedejčič in Aleksander Rajčević. Koprčani zlasti spomladi težko dosegajo zadetke: Z 32 goli so napadalno najslabše razpoložena ekipa zgornje polovice lestvice, se pa lahko zato pohvalijo z razmeroma čvrsto obrambo – tretjo najboljšo v ligi.

Oliver Bogatinov se je poslovil od Kopra. Foto: www.alesfevzer.com

Koper čaka vse prej kot lahka naloga, saj mu bodo nasproti stale motivirane Domžale, ki so na zaostali tekmi 22. kroga premagale Olimpijo. Victor Sanchez je ob Kamniški Bistrici v ogenj poslal močno premešano, skorajda eksperimentalno enajsterico, na drugi strani je Dejan Dončić točke napadel z vsemi topovi. Pogum in borbenost sta se Domžalčanom poplačala v obliki zmage, ki je zapletla položaj na obeh koncih lestvice. "Vzdušje je zelo dobro, pozna se, da smo zmagali dvakrat zapored, še posebej zmaga proti vodilni Olimpiji nam je dala dodatno samozavest. Vsi smo bolj sproščeni, verjamemo vase. Pričakujem zelo težko tekmo, morali bomo dati vse od sebe, vsak svoj maksimum. Če bomo igrali tako. kot smo dokazali, da znamo, lahko pričakujemo dober rezultat," je pred tekmo dejal branilec domžalske ekipe Lukas Hempt.

1. SNL, 24. krog

Sobota, 8. marec:

Nedelja, 9. marec:

Lestvica: