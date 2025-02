V živo: sanjska priložnost za Olimpijo, Mura prekrižala načrte Celju

Dvoboj 21. kroga 1. SNL med Muro in Celjem se je pred maloštevilnimi gledalci v Fazaneriji končal brez zadetkov (0:0). Albert Riera ni tako s Celjani zmagal v prvenstvu že pet tekem zapored, vodilna Olimpija, ki pravkar gosti Nafto, lahko prvakom uide že na neverjetnih 16, najbližjima zasledovalcema, to sta Maribor in Bravo, pa devet točk razlike! V ponedeljek se bosta v občinskem derbiju pomerila Radomlje in Domžale. Bravo je v tekmi preobratov v soboto v gosteh zadal boleč poraz Mariboru (2:3) in na lestvici ujel vijolice. Dvoboj v Ajdovščini med Primorjem in Koprom je bil v nedeljo zaradi premočne burje odpovedan.

1. SNL, 21. krog:

Nedelja, 16. februar:

Riera v 1. SNL ni zmagal že pet tekem zapored

Mura je med tednom počivala, Celjani pa so v četrtkov evropski spektakel v knežjem mestu (2:2 proti Apoelu) vložili vse moči. Črno-belim se je tako, vsaj kar zadeva svežino, obetala velika prednost. Prekmurci, pri katerih je konkurenco v napadu po vrnitvi povečal Robert Čakš, so jo znali izkoristiti. Enakovredno so se kosali z državnimi prvaki, si na zelenicah priigrali tudi lepše priložnosti, na koncu pa osvojili dragoceno točko (0:0).

Mura in Celje, ki sta v zadnjih petih letih osvojila tri državne naslove, sta se razšla brez zadetkov. Foto: Jure Banfi

V Fazaneriji so tako še drugič v tej sezoni prekrižali načrte Celju. Jeseni so premagali Celjane z 1:0, takrat je Albert Riera doživel prvo razočaranje v 1. SNL, odkar se je vrnil iz Francije in se vrnil na trenerski položaj v Celju, tokrat pa se je dvoboj končal brez zadetkov (0:0). Celjani tako niso izkusili sladkost zmage že pet krogov zapored, šele na tretji tekmi v letu 2025 pa so osvojili prvo letošnjo točko.

Čeprav so Celjani prevladovali v posesti žoge (70 odstotkov), pa je imela Mura več strelov v okvir vrat (6:3). V prvem polčasu se je celjski vratar Luka Kolar izkazal po strelu z glavo Borne Prolete, nato pa je zaustavil še nizek in močan poskus Daria Vizingerja. To pa je bila tudi edina prava priložnost prvega polčasa.

Proleta je sredi drugega polčasa zadel vratnico, Celjanom pa, čeprav so bili skoraj ves čas na polovici domačih, ni uspelo izpeljati ničesar nevarnega, tudi strel Tamarja Svetlina v 89. minuti s 15 metrov je bil po sicer obetavni akciji slab. Muri se je v zadnji minuti ponudila najlepša prikložnost za zmago, a je Gal Kurež, ki je prodrl pred Kolarja, iz bližine zgrešil cilj.

Albert Riera ni s Celjani zmagal v prvi ligi že na petih zaporednih tekmah. Foto: Jure Banfi

Ker bodo Celjani že v četrtek gostovali na Cipru in proti Apoelu iskali pot do napredovanja med 16 najboljših v konferenčni ligi, je španski strateg namenil počitek nekaterim najboljšim igralcem oziroma poskrbel za določene rošade. Po dolgem času je obramba Celja zadržala mrežo nedotaknjeno (0:0), na vratih je za spremembo od prejšnjih tekem, ko je bil vselej ekspresno zamenjan, vso tekmo stal 19-letni Luka Kolar. Pred tem so Celjani na vseh letošnjih tekmah, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, vedno prejeli dva zadetka.

Raul se je opravičil

Raul Florucz se je opravičil klubu in navijačem. Foto: Instagram V Ljubljani poudarjajo, da so vse misli usmerjene zgolj k Nafti, čeprav se bliža četrtek, ko bi bil lahko stadion v Stožicah poln kot že dolgo ne, saj se bodo zmaji skušali maščevati Borcu za poraz v Banjaluki (0:1) in se prebiti v osmino finala konferenčne lige. Vodstvo kluba na čelu s trenerjem Victorjem Sanchezom noče prehitevati dogodkov. Zaveda se, kako veliko bi Olimpiji pomenil naslov prvaka. Želi zadržati lepo prednost pred zasledovalci, v nedeljo pa bo velik favorit proti Lendavčanom, ki v ligi slovijo kot najslabši gostje. Na desetih gostovanjih so osvojili le dve točki.

Pri Olimpiji bo imel Raul Florucz, ki je z nespametno izključitvijo v četrtek pustil soigralce na cedilu na gostovanju v BiH, priložnost, da se odkupi navijačem. Na socialnem omrežju Instagram se je opravičil vsem za izključitev, s katero je ekipo v Banjaluki spravil v težave. "Vsi smo ljudje in vsi delamo napake," je med drugim zapisal Avstrijec romunskih korenin in napovedal, kako bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se za napako odkupi. Ponovil pa je tudi besede trenerja Sancheza, ki je po tekmi z Borcem dejal, kako upa, da so se njegovi varovanci iz tega kaj naučili.

Raul zaradi rdečega kartona proti Borcu ne bo smel igrati na povratni tekmi play-offa konferenčne lige v Ljubljani. Vratar Matevž Vidovšek je blestel tudi v Banjaluki, med drugim je ubranil najstrožjo kazen, v 1. SNL pa je razred zase med vratarji. Obramba zmajev je prejela zgolj sedem zadetkov, kar pomeni, da koroška hobotnica na srečanje prejme zgolj tretjino zadetka. To pa je vse prej kot obetavna napoved za Nafto, ki ima najslabši napad v ligi. Na 20 tekmah je zadela le 13 golov. Gostje bodo zaradi kazni pogrešali Roka Pirtovška.

Bravo po preobratu osvojil Ljudski vrt

Srečanje v Mariboru so bolje odprli gostje in prek Gašperja Jovana povedli že v peti minuti. Po nekaj več kot pol ure igre pa je za veselje na tribunah poskrbel Žiga Repas in izid poravnal. V 39. minuti pa je za popoln preobrat z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel Jan Repas in vijoličasti so se na odmor odpravili z minimalno prednostjo.

Brata Žiga in Jan Repas sta v prvem polčasu poskrbela za preobrat, a to na koncu ni bilo dovolj za vsaj točko. Foto: Jure Banfi

V drugem polčasu pa je spet zablestel Jovan, ki je v 59. minuti po lepem vtekanju na oddaljenejšo vratnico, kjer so mariborski branilci povsem pozabili nanj, še drugič premagal Ažbeta Juga in poravnal izid. Le malce kasneje je Jug na črti kazenskega prostora zrušil Mateja Poplatnika in Bravo je imel z najstrožje kazni priložnost za novo vodstvo. Poplatnik je sam prevzel odgovornost in stresel zgolj okvir vrat. Kmalu za tem so imeli lepe priložnosti v razmiku nekaj sekund tudi domači, a na koncu so gostje vse skupaj razčistili.

Matej Poplatnik je prvo najstrožjo kazen zapravil, druge pač ne. Foto: Jure Banfi

V 78. minuti je najstrožjo kazen takoj po vstopu v igro izsilil Matic Ivanšek, Poplatnik pa še druge priložnosti z bele točke ni zapravil. Ivanšek je nato v 85. minuti iz protinapada zapravil lepo priložnost, da bi se med strelce vpisal še sam. Maribor je vse do konca pritiskal proti gostujočim vratom, a do novega izenačenja ni prišlo. Tako eni in drugi imajo sedaj na lestvici 39 točk.

Bravo je po Celju vzel še drugi spomladanski skalp na Štajerskem. Še drugič z 2:3. Foto: Jure Banfi

Burja odpihnila obračun v Ajdovščini

V času nedeljskega kosila bi se v Ajdovščini morala pomeriti Primorje in Koper, a je tekma zaradi močne burje odpovedana. Nadomestni termin bodo določili naknadno. Odločitev o odpovedi so sprejeli delegat, sodniki in trenerja obeh ekip. Primorje bo sicer v 22. krogu v petek gostovalo pri Nafti, Koper pa dan pozneje pri Bravu.

Rdeče-črni so v leto 2025 vstopili z dvema porazoma v Ljubljani (Olimpija in Bravo). Težave pri doseganju zadetkov, ki jih je po odhodu Semirja Smajlagića v Azijo vse več, bo skušal odpraviti najnovejši novinec Haris Kadrić. Koprčani so jeseni v gosteh premagali Ajdovce, a je bila tekma odigrana v Novi Gorici.

Denis Popović je v tej sezoni že odigral svoje v dresu Kopra. Foto: Aleš Fevžer

V vrstah Kopra bo zaradi kartonov manjkal Gabriel Groznica, pri kanarčkih pa ne bo tudi Denisa Popovića, ki je s svojimi kritikami na račun soigralcev po porazu z Olimpijo (1:2) dvignil ogromno prahu, nato pa se znašel na izhodnih vratih kluba. So pa Koprčani dobili pomembno okrepitev v napadu, saj je Wisdom Sule odpravil zdravstvene težave. Da se vrača v strelsko formo, je dokazal že z zadetkom na prijateljski tekmi, ko je Koper med tednom premagal Bilje z 2:1.

Radomljani kraljujejo na občinskih derbijih

V ponedeljek bosta 21. krog državnega prvenstva v nogometu sklenila Radomlje in Domžale. Na stadionu ob Kamniški Bistrici v zadnjem obdobju na sosedskih obračunih kraljujejo mlinarji. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah so osvojili kar deset točk, nazadnje pa odpravili rumeno družino kar s 4:1. Veliko bolje jim kaže tudi na lestvici, saj imajo devet točk prednost pred zadnjeuvrščenimi Domžalami.

Radomlje so dobile kar tri od zadnjih štirih tekem proti Domžalam. Foto: Aleš Fevžer

Če pa bi četa Dejana Dončića prekinila slabši niz in dobila občinski derbi, bi si mlinarji pokvarili navidez varno uvrstitev. Boj za obstanek bi lahko do konca sezone postregel z bolj dramatičnim dogajanjem, kot bi si ga po koncu jesenskega dela, ko sta bila Domžale in Nafta zelo oddaljena od sosedov, lahko sploh predstavljali.

1. SNL, 21. krog:

Sobota, 15. februar:

Nedelja, 16. februar:

Ponedeljek, 17. februar:

Lestvica: