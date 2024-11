Vijolični Boštjan Cesar pred izzivom kariere, v Stožicah diši po rekordu!

Konec tedna prinaša nesporni vrhunec slovenskega klubskega nogometa, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, vodilnima ekipama 1. SNL. Boštjan Cesar se bo prvič kot trener z vijolicami zoperstavil zmajem v nedeljo ob 15. uri, selektor Slovenije Matjaž Kek napoveduje poslastico, nogometni "rock'n'roll". Dogajanje v 15. krogu se bo začelo danes ob 15. uri v sončnem Kopru, končalo pa v Lendavi. Po derbiju v Stožicah bo v nedeljo pestro še v Domžalah in Novi Gorici, kjer se bosta pri Radomljah in Primorju mudila Mura in Celje.

Koper od Domžal boljši kar za 20 točk

Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila na Bonifiki. Pogled na razpredelnico priča o tem, da vloga nespornega favorita pripada Koprčanom. Kanarčkom gre odlično, na razpredelnici zaostajajo le za Olimpijo in Mariborom, tako da v tem trenutku držijo želeno tretje mesto, ki zagotavlja Evropo, danes pa lahko točkovni izkupiček še izboljšajo, saj prihaja na Obalo najslabši prvoligaš, od katerega so boljši kar za 20 točk. V 6. krogu so odpravili dvakratne slovenske prvake v gosteh s 3:0, takrat je bil dvakrat z bele točke uspešen najboljši strelec Kopra v tej sezoni, Hrvat Petar Petriško.

To bo že 81. medsebojno srečanje Kopra in Domžal v slovenski prvi ligi. Za zdaj se lahko pohvalita z enako uspešnostjo. Oba sta zmagala 31-krat, 18 tekem pa se je končalo z remijem. Razlika v zadetkih znaša 102:101 v korist kanarčkov. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani so v eni največjih kriz v zadnjem desetletju. S šestimi točkami so se zasidrali na dnu razpredelnice, za dodatno negotovost skrbijo tudi neredna plačila. Imajo najslabši napad (le sedem zadetkov) in obrambo (prejeli so že 30 golov) na prvenstvu. ''Zavedamo se, da ima Koper močno ekipo z veliko individualne kakovosti. Če se bomo držali svojih načel, bomo agresivni v dvobojih in osvajali druge žoge, se lahko nadejamo pozitivnega rezultata,'' pred srečanjem sporoča Rene Rantuša Lampreht, ki je v prejšnji sezoni z Rogaško senzacionalno osvojil pokal, nato pa se po padcu kluba v najnižjo ligo preselil v mesto ob Kamniški Bistrici, kjer pa mu ne gre najboljše. Zaradi kazni bo danes v ekipi pogrešal Marcela Lorberja, na zelenici pa se bo nameril tudi na nekdanjega soigralca pri Rogaški Di Matea Lovrića.

Nafta ni zmagala vse od konca avgusta

Ob 17.30 se bosta v Lendavi za prvoligaške točke udarila Nafta in Bravo. Izbranci Jozsefa Bozsika v zadnjem obdobju niso prepričljivi, na lestvici so le pred Domžalčani, neposredna tekmeca v boju za obstanek, Radomlje in Primorje, jima bežita že velikih devet točk. Nafta je na zadnjih sedmih tekmah v 1. SNL osvojila le dve točki, spomin na zadnjo zmago, ko so jo doma 30. avgusta po izjemnem preobratu zagodli Domžalam (5:2), je vse bolj oddaljen. Za boljše razpoloženje v vrstah Lendavčanov lahko skrbi le pokalno tekmovanje, kjer so se uvrstili med 16 najboljših, nato pa jim je bil naklonjen še žreb, saj se bodo za preboj v četrtfinale borili proti tretjeligašu Čardi. Bravo je v 6. krogu v Stožicah premagal Nafto z 2:0. Med strelce sta se vpisala Milan Tučić, ki je s petimi zadetki prvi strelec Brava v tej sezoni, in Lan Hribar. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Nafta bo danes proti Bravu zaradi kazni pogrešala Kristijana Tojčića, Ljubljančani pa ne bodo mogli računati na pomoč Victorja Gidada. Šiškarji so v zadnjem krogu prekinili niz treh zaporednih porazov. Na tekmi, ki so jo zaznamovale kar tri najstrožje kazni, so z 2:1 ugnali Muro in se utrdili na petem mestu. Z bele točke je dvakrat v polno za Bravo zadel Gašper Trdin. Če se želijo Šiškarji potegovati za mesta, ki vodijo v Evropo, bodo morali zmagovati tudi na dvobojih proti najslabšim klubom na lestvici.

Olimpija lahko podvoji prednost pred Mariborom

Poslastica kroga se nedvomno obeta v Stožicah. Za večni derbi med Olimpijo in Mariborom vlada izjemno zanimanje, do petka je bilo prodanih že 7.500 vstopnic, tako da bi bile lahko tribune dobro napolnjene, na njih pa bi se lahko zaradi zgodnjega začetka srečanja, dvoboj med večnima rivaloma se bo v nedeljo začel ob 15. uri, zbralo tudi veliko mladih ljubiteljev nogometa. Bilo bi presenečenje, če ne bi prvič v tej sezoni 1. SNL dvoboj spremljalo petmestno število gledalcev.

Dvoboj bo podrobno spremljal selektor Matjaž Kek. Pri zmajih igrata dva nogometaša, ki sta se znašla na njegovem zadnjem seznamu, to sta kapetan Marcel Ratnik in vratar Matevž Vidovšek, pri gostih iz Štajerske pa izkušeni Josip Iličić. Ker pa omenjena trojica še zdaleč ne bodo edini slovenski nogometaši, ki bodo priložnost na največji tekmi, kar jo pozna 1. SNL, dočakali že od prve minute, bo selektor Slovenije, ki ga že v četrtek čaka pomemben spopad v ligi narodov proti Norveški, imel kaj videti.

Olimpija je v izjemni formi. Na zadnjih šestih tekmah je vknjižila šest zmag, vratar Matevž Vidovšek pa je vselej ohranil mrežo nedotaknjeno. Zmaji so edini zadetek prejeli na pokalnem gostovanju pri Radomljah (2:1), ko je med vratnicama Olimpija stal Denis Pintol. Foto: Guliverimage

Nogometašem Olimpije gre pod vodstvom Victorja Sancheza izjemno. Po veseli vrnitvi iz Helsinkov, kjer so na zahtevni travnati podlagi vzeli mero finskemu predstavniku in se na lestvici konferenčne lige povzpeli na imenitno deseto mesto, bodo skušali nadaljevati zmagoviti niz. Z uspehom nad najbližjim zasledovalcem bi lahko Mariboru ušli na šest točk razlike, kar bi jim pred nadaljevanjem sezone, v kateri jih čakajo tudi zahtevni izzivi v Evropi, še utrdilo samozavest. "Še daleč je do konca domačega prvenstva, a vnovično povečanje prednosti bi bilo pred reprezentančno pavzo dobrodošlo," sporoča španski strateg, ki je hitro postal ljubljenec navijačev v Ljubljani.

Olimpija se bo v boj z vijolicami, s katerimi so v tej sezoni remizirali z 1:1 v Ljudskem vrtu, podala brez kaznovanega Davida Sualeheja, ki bi ga lahko na levem bočnem položaju nadomestil Justas Lasickas, ravno strelec Olimpije na zadnjem večnem derbiju v Mariboru (1:1). Najboljši igralec Olimpije Raul Florucz, za katerega se potegujeta tako avstrijska kot tudi romunska reprezentanca, se je lahko med tednom spočil, saj je na Finskem soigralcem za uspešno predstavo zaploskal s klopi za rezervne igralce. Podobno velja tudi za Agustina Doffa in Jorgeja Silvo, po dolgem času pa je za dvoboj kandidiral Hrvati Antonio Marin, ki bo v nadaljevanju sezone še kako dobrodošel, saj je napad Olimpije ob odsotnosti osmoljenca Pedra Lucasa oslabljen.

Ognjeni krst Boštjana Cesarja v rojstnem mestu

Mariborčane bo prvič na večnem derbiju vodil Boštjan Cesar. Donedavni pomočnik Matjaža Keka v reprezentanci, dolgoletni kapetan slovenske reprezentance in rekorder po številu nastopov za Slovenijo, bo v rojstnem mestu v središču pozornosti. Skušal bo prekrižati načrte Olimpiji, klubu, kjer je začel nogometno kariero. Z zmago bi jo ujel po točkah. Za zdaj na vročem stolčku Maribora, kjer je nasledil Anteja Šimundžo, še ni izgubil. Z izjemo remija v Murski Soboti beleži le zmage, a so te tesne in za zdaj na morejo zadovoljiti največjih nogometnih sladokuscev. Bi pa navijači Maribora takoj podpisali, da se tradicija nadaljuje tudi v Stožicah. Zmaga nad Olimpijo bi nosila posebno težo.

Odkar se je Olimpija v drugačni klubski preobleki leta 2009 vrnila v 1. SNL, se je z Mariborom v Stožicah za prvoligaške točke pomerila 30-krat. Vijolice so uspešnejše, saj so zmagale desetkrat, zmaji pa ''le'' devetkrat. Nazadnje, 17. aprila, je Maribor zmagal v Ljubljani z 2:1 in prekinil niz petih porazov v Stožicah. Zmagoviti gol za vijolice je v 77. minuti dosegel Jan Repas. Foto: www.alesfevzer.com

"Vem, kaj pomeni derbi. Odigral sem jih že kar nekaj. Ko se bliža, se dobro zavedam, kaj pričakujejo navijači, kaj si želimo vsi skupaj v klubu. Gre za izjemno pomembno tekmo. Če gledamo z vidika lestvice, ima še dodatno težo. Uspeh bi nam veliko prinesel in pripravljamo se zelo zavzeto ter verjamemo v pozitiven razplet," sporoča Jan Repas, njegov izkušeni soigralec Hilal Soudani, ki je na zadnjem večnem derbiju v Ljubljani zatresel mrežo Olimpije, pa dodaja: "Ko podoživim zadnji derbi, privrejo lepi spomini. Celotna akcija, podaja Josipa Iličića, trenutek, ko sem se takoj odločil udariti po žogi. Vmes je sicer žoga zadela domačega branilca, a se je odbila v gol," se 36-letni Alžirec, ki bo pomemben adut Cesarja, spominja dvoboja, kjer je izenačil na 1:1, nato pa je Maribor osvojil Stožice z 2:1.

Gostje bodo zaradi kazni pogrešali Blaža Vrhovca, trener pa poudarja, da potrebujejo zlasti kompaktnost v obrambi in hitrost v napadu. "Obe fazi bosta zelo pomembni. Imamo igralce, ki lahko z individualno kakovostjo odločijo tekmo, pričakujem pa tudi, da bomo uspešnejši v prekinitvah kot do zdaj," je dejal mladi strateg iz Ljubljane, ki ga čaka ognjeni trenerski krst na "tekmi vseh tekem" v Sloveniji.

Mura pogreša zmage, čustvena tekma za Slavica

Obračun za šesto mesto bo potekal v Domžalah. Radomljani, ki so v zadnjem obdobju v 1. SNL prekrižali načrte že mnogim favoritom, doma so po neverjetnem preobratu ugnali tudi Celjane (4:2), se bodo spopadli z Muro. Trener Darjan Slavic zaradi kazni ne bo mogel računati na Ognjena Gnjatića. To bo čustveno srečanje za stratega mlinarjev, saj je otrok Fazanerije in je pred prihodom k Radomljanom deloval pri Muri. Gostitelji so med tednom okrepili svoje vrste, v 1. SNL se vrača Gedeon Guzina, ki bo skušal v rumeno-črnem dresu pomagati Radomljam do uresničitve osnovnega cilja, obstanka med elito.

Mura za razliko od Radomljanov napada Evropo tudi še v pokalu, a ji je žreb v osmini finala dodelil zelo neugodnega tekmeca. Doma bo namreč pričakala Koper. Foto: Aleš Fevžer

Mura si želi še kaj več kot zgolj obstanek. Zanimajo jo mesta, ki peljejo v Evropo, a je po zadnjih neuspehih zaostala za klubi iz zgornje polovice razpredelnice. Na zadnjih šestih tekmah v 1. SNL je pod vodstvom Oskarja Drobneta osvojila le tri točke, pri tem pa niti enkrat zmagala. Na zadnjih treh tekmah je sicer dosegla kar pet zadetkov, kar pa je zadoščalo zgolj za eno točko. Bi lahko črno-beli znova okusili slast zmage proti mlinarjem, ki so jih premagali v šestem krogu na Fazaneriji po zadetku Daria Vizingerja z bele točke?

Anđelković jo je že zagodel Rieri

V novogoriškem Športnem parku se bosta v nedeljo zvečer, ko velja v mestu vrtnic pričakovati že nizke temperature, za točke pomerila Primorje in Celje. Ajdovci so lahko med tednom za razliko do državnih prvakov, ki so v četrtek po junaškem boju nesrečno ostali brez točk pri favoriziranem Betisu v Španiji (1:2), počivali in se pripravljali na spopad s Celjani. ''Celje je zelo dobra ekipa, vendar na tekmo ne gremo z belo zastavo, gremo tekmovat in se borit, nato pa bomo videli, kako bo," napoveduje trener Primorja Milan Anđelković, ki je kot igralec v 1. SNL pustil velik pečat tudi kot branilec Celja. V tej sezoni jo je že zagodel Albertu Rieri. V 6. krogu je popeljal Ajdovce do senzacionalne zmage s 3:0 v knežjem mestu. Takrat so v polno za goste zadeli Žan Bešir, Semir Smajlagić in Mark Gulič.

Trener Primorja Milan Anđelković jo je v tej sezoni že zagodel Albertu Rieri. V 6. krogu je popeljal Ajdovce do senzacionalne zmage s 3:0 v knežjem mestu. Takrat so v polno za goste zadeli Žan Bešir, Semir Smajlagić in Mark Gulič. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Celjani so po bolečem porazu s Primorjem le strnili vrste, štiri dni pozneje, ko so igrali pomembno evropsko tekmo s Pjunikom, navdušili in zmagali s 4:1, s tem pa si priigrali nastop v konferenčni ligi. Po zadnjem porazu na derbiju 14. kroga proti Olimpiji (0:1) so za vodilnimi zmaji zaostali že osem točk, zato si, če želijo naskakovati prvo mesto, pred reprezentančnim premorom, ko si bodo lahko odpočili, ne smejo privoščiti neuspeha v Novi Gorici. Selektor Matjaž Kek bo na zadnji tekmi 15. kroga pozorno spremljal tudi nastopa povratnika Žana Karničnika in debitanta v članski izbrani vrsti Svita Sešlarja.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 9. november:

Nedelja, 10. november:

