Z vašo pomočjo bomo tudi letos izbirali Naj planinsko kočo

S prvimi zgodbami s slovenskih gora se vam bomo oglasili že v maju. Predstavili bomo planinske koče, za katere boste letos lahko glasovali po posodobljenem modelu, preverjali znan slovenski pregovor, ki pravi, da nad tisoč metri nadmorske višine ni greha in se spraševali, zakaj Slovenci v gorah tako radi zbiramo žige.

Obiskali bomo najbolj razkošne koče, zbirali (tudi vaše) ideje za planinski izlet in vas seznanili z dogodki v slovenskih gorah.

Akcija Naj planinska koča ne bo minila brez zgodb gorskih reševalcev, ki so v primeru nesreč v gorah praktično nepogrešljivi, gorskih kolesarjev, planincev in oskrbnikov, ki skrbijo za to, da so njihovi obiskovalci deležni sprejema in ponudbe, ki jih vedno znova privabljajo nazaj.

Po novem boste lahko planinske vsebine spremljali tudi prek Instagram profila in obvestil na Facebooku, pripravili bomo tudi vodič ravnanja v gorah. Najbolj zanimive zgodbe in nasveti vas bodo pričakali kar v vašem e-poštnem predalu. Za vas bomo vsak ponedeljek prečesali družbena omrežja, ki ponujajo planinsko foto gradivo. V letošnjo akcijo bomo vključili tudi noto dobrodelnosti.