To soboto bo v dolini Vrata zgodovinski dan za umirjanje prometa

To soboto, 18. avgusta 2018, bo v dolini Vrata, enem najbolj priljubljenih izhodišč za vzpon na Triglav, spremenjen prometni režim. Kranjskogorčani želijo t. i. promocijski dan izkoristiti za preizkus projekta umirjanja prometa, ki ga bodo v prakso skušali vpeljati v prihodnjih treh letih. Čim več pločevine želijo zadržati v Mojstrani, kjer so že v pripravi štiri večje parkirne cone.

Sobotni promocijski dan in projekt, ki ga pripravljajo Občina Kranjska Gora, lokalna skupnost in Javni zavod Triglavski narodni park, ne pomenita prepovedi prometa do doline Vrata - tam bo še vedno dovolj prostora za 150 vozil in dodatnih 38 pri slapu Peričnik - , ampak gre za umirjanje prometa, nam je pojasnil podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša.

Cilj promocijskega dneva je obiskovalce spodbuditi k prepoznavanju prednosti takšnih prometnih režimov, hkrati pa bo za upravljavce to izredno pomembna izkušnja, ki jim bo pomagala pri trajnostni ureditvi prometa v dolini.

Cesta, ki vodi do Vrat, je večinoma makadamska. V prihodnjih letih jo bodo preplastili. Foto: Aleš Zdešar (Slovenija.info)

zloženki Promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata. Dodatne informacije najdete v

V dolini Vrata bo še vedno parkirišče za 150 vozil in dodatnih 38 pri slapu Peričnik, ko pa se bo kvota zapolnila, bodo obiskovalci svoje jeklene konjičke morali pustiti v Mojstrani in se v množično obiskano dolino podati z javnim prevozom, kolesom ali peš. Foto: Daniel Novakovič/STA

Kaj prinaša promocijski dan v Mojstrani? Dolina Vrata v soboto, 18. avgusta, ne bo zaprta za promet, bo pa tam od 6. do 17. ure veljal spremenjen prometni režim. V Mojstrani bodo urejene štiri parkirne cone z okoli 300 parkirnimi mesti, na katerih bodo reditelji in informatorji obiskovalce obveščali o umirjanju prometa.



V dolino bodo motorna vozila lahko dostopala samo do zapolnitve 150 parkirnih mest pri Aljaževem domu in 38 mest pri Peričniku. Po tem se bo do doline mogoče zapeljati s kolesom, enim od treh avtobusov, ki bodo skrbeli za prevoze, ali se na pot podati peš. Parkirišče v Mojstrani in javni prevoz bosta v soboto brezplačna, medtem ko bo režim plačevanja parkirnine v Vratih in pri Peričniku plačljiv, tako kot je zdaj.

Aljažev dom v Vratih Foto: Nea Culpa (www.slovenia.info)

Projekt umirjanja prometa v dolino Vrata naj bi zaživel v treh letih

Projekt umirjanja prometa v dolino Vrata, ki ga na Občini Kranjska Gora pripravljajo skupaj s številnimi partnerji, naj bi zaživel v prihodnjih treh letih. Za obvladovanje trenutnega stanja je nujno potreben, poudarja Janša.

"Prometa je toliko, da vse skupaj težko nadzorujemo. Težave imajo tako v Triglavskem narodnem parku kot tudi lastniki parcel, občina in država kot lastnik ceste," je poudaril Janša, ki pri povečanem prometu v dolino Vrata izpostavlja vrsto težav.

Klin v dolini Vrata, ki je priljubljena fotografska točka. Foto: Arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Matjaž Vidmar (www.slovenia.info)

Prva in največja je naravovarstvena. "Povečan promet v dolini s seboj prinese cel kup težav," poudarja Janša. Osemkilometrska cesta od Mojstrane do doline Vrata je na večjem delu makadamska, zato v sušnih dneh prihaja do velikega pršenja, kar negativno vpliva na naravo.

"Poleg tega se povečuje količina komunalnih odpadkov, odloženih v zabojnike, in odpadkov, ki jih obiskovalci odlagajo tja, kjer jim ni mesto."

Pojavlja se tudi problem divjega kampiranja. "Ljudje iščejo vse mogoče bližnjice, vsi si želijo biti čim bližje Aljaževemu domu oz. Triglavski severni steni. S tem je povezano tudi divje parkiranje. Tega vodi želja po izogibanju kontroli, ki lastnikom zemljišč onemogoča dostop do svoje zemlje," pravi sogovornik.

Foto: Siol.net Velika težava je tudi prometna varnost. Še posebej za deležnike, ki so najbolj na udaru – za pešce in kolesarje. Ti spadajo v ciljno skupino, ki si jo najbolj želijo privabiti v Zgornjesavsko dolino.

Projekt umirjanja prometa, ki je vreden skoraj dva milijona evrov, predvideva preplastenje makadamske ceste in uvedbo prometnega režima, ki bi omejil parkiranje v dolini Vrata ter ga preusmeril in zaustavil na parkirnih conah v Mojstrani.

Občina Kranjska Gora že pridobiva gradbena dovoljenja za gradnjo štirih parkirišč, ki bodo dolino razbremenjevala na način, da bodo parkirišča v Mojstrani, kjer je neposreden dostop v dolino Vrata. Od tam bo na voljo javni promet (avtobusi na plin ali elektriko), predvidoma od 6. ure zjutraj, pravi Janša.

Parkiranje v dolini Vrata bo še vedno mogoče, a le do zapolnitve mest za osebna vozila in avtobuse. Parkirnina, ki jo je treba plačati za parkiranje v dolini Vrata in bližini slapu Peričnik, bo tako kot zdaj namenjena vzdrževanju parkirišča in komunalne infrastrukture.

Tudi slap Peričnik je priljubljena fotografska točka. Foto: Daniel Novakovič/STA

Vodja informacijsko-izobraževalne službe v Javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili projekt, napovedala, da bo sobota "zgodovinski dan za umirjanje prometa v dolino. Gre za ukrepe, ki so namenjeni ohranitvi ene najlepših dolin v narodnem parku," je dejala.