Trije izleti na tri konce Slovenije: kam gremo ta konec tedna? #video

Pred nami so končno bolj sončni in topli dnevi, ki kar kličejo po izletu. Tukaj so naši trije predlogi, kam se odpraviti ta konec tedna.

Če ste navdušen hribolazec, vas zdaj verjetno že zelo srbijo pete. A ta pomlad planincem do zdaj res ni bila naklonjena, še posebno previdnost pri obisku najvišjih vrhov pa meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) svetujejo v prihodnjih dneh. Nad 2.200 metrov nadmorske višine je namreč v preteklih dneh zapadlo veliko snega, snežna odeja pa je precej labilna, zato se lahko s strmih pobočij prožijo posamezni plazovi novega snega. "Razmere bodo morda nevarne še nekaj dni, tudi v prvi polovici prihodnjega tedna," opozarjajo na Arsu.

Zato smo za ta konec tedna izbrali nižje ležeče destinacije, kjer na vas ne bo prežala nobena nevarnost, obenem pa se boste lahko razgibali in pripravili na planinske dosežke v prihajajočih toplejših mesecih.

Lovrenška jezera

Šotno barje na dobrih 1.500 metrih nadmorske višine je ena od najbolj priljubljenih izletniških točk na Pohorju. Odvisno od količine padavin je tam mogoče našteti od 11 do 22 jezerc oziroma barjanskih oken, okoli katerih so speljane lesene pohodniške poti, ob najvišje ležečem jezercu na južni strani barja pa stoji tudi lesen razgledni stolp.

Razglednica z Lovrenških jezer:

Lovrenška jezera obiskovalce pritegnejo s svojim nenavadnim videzom, ki spominja na pojezerja severne Evrope, pa tudi zato, ker pot do njih ni preveč zahtevna. Od hotela Planja na Rogli do jezerc vodi nezahtevna in označena pot, za katero boste potrebovali kakšno uro in 20 minut, na pohod pa se lahko brez skrbi odpravi vsa družina.

Goriška brda

Vinorodni griči ob italijanski meji verjetno niso prva zamisel, ko iščemo destinacijo za pohodniški izlet. A ne nazadnje so polni cest in poti, ki vodijo čez drn in strn, ob tem pa na vsakem koraku ponujajo krasne razglede na slikovito okolico.

Razglednica iz Goriških brd:

Če vas še nismo prepričali, pa vas bo zagotovo premamilo vabilo planinskega društva Brda, ki to nedeljo že 13. leto zapored prireja priljubljeni Pohod od češnje do češnje. Letos so pripravili novo traso, ki bo potekala po severnem delu Brd, delno po poti Čmpevka in delno po drugih poteh. Pohod poteka po cestah in kolovozih in je razgiban, vendar nezahteven, zato je primeren za vse, ki radi hodijo, za hitrejši utrip pa bosta poskrbela vzpona v Vedrijan in Višnjevik. Udeležence pohoda naprošajo le, da se zaradi lažje organizacije za pohod prijavijo na elektronsko pošto pdbrda@pzs.si.

Mimogrede, če vas ob raziskovanju pokrajine zanima tudi raziskovanje briških vin, bo ta konec tedna ravno pravi tudi za to:

Velika Osojnica nad Bledom

Glede na to, da bo Bled ta konec tedna najverjetneje oblegan z vseh koncev in krajev, ter da bo priljubljena Ojstrica (611 m), ki ponuja enega od najbolj prepoznavnih panoramskih razgledov na Blejsko jezero, zasedena do zadnjega kotička, vas vabimo, da se povzpnete še nekaj metrov višje. Do Velike Osojnice na nadmorski višini 756 metrov, kjer so pred kratkim postavili Klopco ljubezni.

Pot je v zadnjem delu nekoliko bolj zahtevna, zavarovana je tudi z leseno ograjo, deloma tudi jeklenico, posebej pozorni pa bodite na strme kovinske stopnice, ki, kadar so mokre, lahko precej drsijo.

Razglednica z Bleda:

Če se vam pot zdi prezahtevna, se ustavite nekaj metrov nižje, na Mali Osojnici (691 metrov), kjer sta na ograjenem vrtu poleg klopce še informacijska tabla, na kateri boste lahko preverili, kje ležijo blejske znamenitosti, in streha, kamor se lahko zatečete ob nevihti. Verjemite, da pot ne bo zaman. Razgled na Blejsko jezero, Karavanke, Kamniške Alpe in Gorenjsko ravan je namreč dobesedno dih jemajoč.

Pot od izhodišča, v bližini kampa Zaka, do Ojstrice vam bo vzela približno 20 minut do pol ure, do Male Osojnice pa je še približno 15 minut.

Na Straži Bled se lahko fotografirate v ogromnem lesenem okvirju, ki zagotavlja čudovito ozadje.

Alternativa vzponu na Malo Osojnice je lahko tudi vzpetina Straža Bled, kjer je v zimskem obdobju smučišče, poleti pa adrenalinsko sankališče in razgledna točka, do katere se sprehodite mimo Blejske fitnes promenade in mimogrede naredite še nekaj zase.

Na zgornjem delu sedežnice se boste lahko fotografirali v panoramskem okvirju ali pa svoj pogum in telesno pripravljenost preverjali v tamkajšnjem Pustolovskem parku.

