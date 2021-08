Takega prevoza na večerjo v slovenskih gorah še ni bilo #video

Na Planšariji Dolga njiva pod obrobjem gorske verige Košuta v Karavankah na nadmorski višini 1.400 metrov so lansko poletje začeli pripravljati posebne kulinarične večere s petimi hodi planšarske hrane s pridihom modernosti, letos pa so jim dodali še eno atraktivno posebnost. Gostje lahko na večerjo priletijo kar s helikopterjem. Za soboto, 14. avgusta, pripravljajo še eno posebnost: Planšarski burgerfest.

Planšarija Dolga njiva je priljubljena izletniška točka pod Košuto, ki je pogosto cilj pohodniških družin ali pa izhodiščna točka za vzpon na Košutnikov turn in podobno.

Lansko poletje so se na planšariji odločili, da se ljubiteljem gora predstavijo na drugačen način, s posebno večerjo pod zvezdami s petimi hodi pristne planšarske hrane, ki so ji dodali pridih modernosti. Od hladne predjedi, juhe, tople predjedi, glavne jedi pa vse do sladice.

Foto: Peter Podobnik

Foto: Peter Podobnik

Foto: Peter Podobnik

Ideja o drugačnem kulinaričnem doživetju je zorela že nekaj let, zeleno luč pa naj bi ji Matjaž Kleindienst, oskrbnik koče in malega živalskega vrta (na Dolgi njivi kraljujejo oslički Irma in Romi, pujski, krave in biki), prižgal med molžo krav.

Matic Kleindienst se je podpisal pod oblikovanje jedilnika in pripravo hrane, pri vsem pa mu je bila v veliko pomoč sestra Teja. Foto: Peter Podobnik

Za oblikovanje posebnega jedilnika je poskrbel Matjažev sin Matic Kleindienst, ki je prevzel tudi vlogo glavnega kuharja, pri vsem pa mu je bila v veliko pomoč tudi sestra Teja.

Matic je jedilnik oblikoval s ciljem, da domačo hrano in pridelke iz planine prevede v lične in okusne krožnike, kot to počnejo v najbolj prepoznavnih restavracijah, pravijo na planšariji.

Zaradi uspešnosti premierne sezone so se odločili, da izvedbo kulinaričnih večerov nadaljujejo, želeli pa so stopiti še stopnico višje. Leta 2021 so ponudbi dodali še helikopterski polet na planšarijo, ki ga združijo z večerjo pod zvezdami, to popestrijo tudi s krajšim glasbenim nastopom.

Planšarski burgerfest

Na Dolgi njivi je živahno tudi podnevi. Jutri, 14. avgusta, pripravljajo premierni Planšarski burgerfest, kjer bodo postregli s tremi okusi planšarskih burgerjev, tudi v vegi različici, in koncertom skupine Moonrise Band. Pestro bo od 11. ure.

Praznična nedelja na Mozirski koči

Pestro pa bo ta konec tedna tudi na Mozirski koči, kjer bo v nedeljo, 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, ob 12. uri sveta maša, ki ji bo sledil koncert.

Alenka Vetrih, oskrbnica Mozirske koče, ta je februarja letos pogorela, Mozirjani pa zelo zavzeto zbirajo sredstva za gradnjo nove koče, vam postreže na nadomestni lokaciji. V zavetišču celjskih reševalcev, v neposredni bližini nekdanje koče. Foto: Ana Kovač

Po en evro od vsake prodane vozovnice za prevoz z nihalko do Golt bo namenjen izgradnji nove planinske koče. Do takrat vas oskrbnica Alenka Vetrih čaka in postreže v bližnjem zavetišču GRS. Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi.