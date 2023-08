Prihodnost urbane mobilnosti

Peugeot e-Rifter, idealno vozilo za prosti čas ter sopotnik na planinskih podvigih v slovenskih gorah. Je odličen spremljevalec športa, saj je zasnovan tako, da navdihuje vsakodnevne raziskovalce. Namenjen je tistim, ki mislijo, da je svoboda najbolj dragoceno darilo, kar jih obstaja. Tistim, ki raje uživajo vsak trenutek, kot pa da se ustavijo v rutini. Tistim, ki mislijo, da je smisel življenja v gibanju in neprestanem raziskovanju vsega, kar nam narava lahko ponudi – njena lepota, njena harmonija, njeno igrišče ter seveda ohranjanju vseh teh lepot tudi za naše potomce. Tistim, ki prav tako vedo, da je odkritje povsod, včasih tudi za vogalom. Partner pri projektu Naj planinska koča je, idealno vozilo za prosti čas ter sopotnik na planinskih podvigih v slovenskih gorah. Je odličen spremljevalec športa, saj je zasnovan tako, da navdihuje vsakodnevne raziskovalce. Namenjen je tistim, ki mislijo, da je svoboda najbolj dragoceno darilo, kar jih obstaja. Tistim, ki raje uživajo vsak trenutek, kot pa da se ustavijo v rutini. Tistim, ki mislijo, da je smisel življenja v gibanju in neprestanem raziskovanju vsega, kar nam narava lahko ponudi – njena lepota, njena harmonija, njeno igrišče ter seveda ohranjanju vseh teh lepot tudi za naše potomce. Tistim, ki prav tako vedo, da je odkritje povsod, včasih tudi za vogalom.

Brezkompromisna električna zmogljivost

Električni Rifter z motorjem na stoodstotno električni pogon z največjo močjo sto kilovatov in z največ 260 njutonmetri navora, ki je razpoložljiv že ob zagonu, zagotavlja takojšnjo odzivnost, neslišno delovanje brez vibracij, zaradi česar nas je navdušila tišina v kabini v primerjavi z motorji na notranje izgorevanje. Končno lahko tako tudi med vožnjo zaživi pogovor, avtomobil pa ob tem ne oddaja vonja, niti emisij C02.

Foto: Jan Lukanović

Prostornost, po kateri hrepenijo družine, obrtniki in avanturisti

Vozilo ima tako v kabini kot tudi v prtljažnem delu veliko prostora, zaradi česar daje izjemen občutek prostornosti. Primeren je za velike družine, saj zagotavlja od pet do sedem sedežnih mest, ob čemer so vsi individualni sedeži v drugi vrsti vozila primerni za namestitev otroškega sedeža. Tako je kot nalašč za družine s tremi otroki, brez težav pa boste na dnevni izlet odpeljali še sosedova otroka, saj lahko pri podaljšani različici vozila prtljažni del avtomobila brez težav in hitro spremenite v tretjo vrsto sedežev. Oba individualna sedeža v zadnji vrsti se lahko pomikata tudi drsno, s čimer dajeta več manevrskega prostora tudi za razporeditev prtljage.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Družine z manjšimi otroki bodo vsekakor še kako navdušene nad drsnimi zadnjimi vrati. Ne glede na to, kako blizu drugih avtomobilov boste parkirali, so skrbi, da bi otroci z vrati zadeli sosednje vozilo, odveč. Poskrbite le, da vam zadnjih drsnih vrat na voznikovi strani ne bo treba odpirati po tem, ko boste vozilo priklopili za polnjenje, saj to ne bo mogoče med polnjenjem.

E-Rifter pa je odlična izbira tudi za obrtnike. Z ustrezno prilagoditvijo rekuperatorja so pri Peugeotu poskrbeli, da je v prtljažniku kljub električni različici vozila na voljo dovolj prostora za natovarjanje tovora. Prtljažni del ima kar do 1.050 litrov prostornine, ob čemer je prtljažni del avtomobila vedno dobro dosegljiv, ne glede na značilnosti parkirnega mesta, kjer ga boste parkirali. Prtljažna vrata lahko namreč odprete v celoti, v primeru prostorske stiske pa lahko odprete tudi samo zadnje dvižno steklo.

Foto: Jan Lukanović

Prtljažnik z do 1.050 litrov prostornine bo zadovoljil tudi aktivne posameznike. Čeprav smo imeli ob testiranju vozila na voljo tudi prikolico za kolesa, smo se odločili preveriti, ali lahko v Peugeot e-Rifter pospravimo gorsko kolo za odraslo osebo. Naravnost navdušeni smo bili nad enostavnostjo tega podviga. Le podreti je bilo treba del sedežev v drugi vrsti in že smo lahko skozi prtljažna vrata v vozilo postavili celo gorsko kolo, z enim samim gibom. Še vedno je bilo v vozilu prostora za vsaj tri osebe ter morebitno dodatno prtljago.

Foto: Jan Lukanović

Brezkompromisen dizajn

Peugeot e-Rifter, ki smo ga preizkusili, nas je navdušil s svojim brezčasnim videzom. S prehodom na elektriko so se pri Peugeotu odločili, da ohranijo mogočno, vzdržljivo in razkošno stilsko zasnovo izvedenk z motorjem na notranje zgorevanje. So pa ga dopolnili z nekaterimi novimi elementi na zunanjih površinah in v notranjosti, ki so vozilo še izpopolnili.

Všeč so nam bila 16-palčna platišča velikega premera, ki dajejo e-Rifterju avanturistični pridih. Ko se boste usedli v to vozilo, vas PEUGEOT i-Cockpit® zagotovo ne bo pustil ravnodušnih. Z desetpalčno digitalno instrumentno ploščo ali analogno instrumentno ploščo z barvnim matričnim zaslonom (ob čimer seveda svetujemo izbiro prve, ki smo jo preizkusili tudi sami), boste imeli med vožnjo občutek, da ste preskočili nekaj let avtomobilske evolucije.

Foto: Jan Lukanović

Če ste ljubitelji digitalnega, boste tako kot mi nadvse zadovoljni s posebno grafiko za sredinski zaslon na dotik, dopolnjeno s paketom povezljive navigacije z glasovnim upravljanjem, ki zajema prometne informacije v realnem času in prikaz nevarnih odsekov by TomTom Services, pa tudi lokacijo in razpoložljivost javnih polnilnih postaj.

Kot nalašč za mestno vožnjo

Gre za prelomni model, ki združuje udobje in vsestranskost klasičnega Rifterja z brezkompromisno električno zmogljivostjo, ki v ospredje postavlja odgovornost do okolja.

E-Rifter z litij-ionsko baterijo s kapaciteto 50 kilovatnih ur ponuja do 280 kilometrov dosega, ob čemer je veliko odvisno od načina vožnje ter izbire poti. Odlično se obnese na mestni vožnji, zato je to vozilo kot nalašč za večje družine z majhnimi otroki iz urbanih središč ali obrtnike, ki so veliko na terenu, potrebujejo velik prtljažnik, večino dnevnih voženj pa jim predstavlja urbano okolje.

Foto: Jan Lukanović

Do 80 odstotkov baterije v 30 minutah Na cesti je danes vse več električnih vozil, z njimi pa se povečuje tudi število polnilnic. Tako je danes na voljo tudi vse več hitrih polnilnic, na katerih se lahko v le pol ure baterija električnega Rifterja napolni do 80 odstotkov. Vozilo je sicer mogoče napolniti tudi na standardni domači gospodinjski vtičnici: na standardni gospodinjski vtičnici (8 A) se baterija v celoti napolni v 31 urah,

na zmogljivejši gospodinjski vtičnici (16 A) se baterija v celoti napolni v 15 urah,

na postaji WallBox 7,4 kW se baterija v celoti napolni v sedmih urah in pol z enofaznim vgrajenim polnilnikom (7,4 kW),

na postaji WallBox 11 kW se baterija v celoti napolni v petih urah s trifaznim vgrajenim polnilnikom (11 kW),

na hitri polnilnici toplotna regulacija baterije omogoča izkoriščenje polnilnikov z močjo sto kilovatov in doseganje 80 odstotkov napolnjenosti v 30 minutah. Za lažje načrtovanje poti uporabite aplikacijo za pametni telefon Free2Move, ki vam bo po tem, ko boste vnesli ciljno destinacijo, predlagala najprimernejšo pot, pri čemer bo upoštevala preostali doseg in lokacijo polnilnih postaj na izbrani poti.

Pripomoček za bolj varno in prijetno vožnjo

Sredinska konzola je kar najbolj enostavna za uporabo. Prestavna ročica je na najbolj naravnem mestu v vozilu, kar vozniku omogoča spremembo funkcije vožnje z najbolj enostavnim gibom.

Izbirate lahko med tremi načini vožnje, ob čemer način Eco daje prednost dosegu in mehki vožnjo, Normal je primeren za optimalno vsakodnevno uporabo, medtem ko je način Power namenjen večji zmogljivosti za prevoz težkega tovora.

Foto: Jan Lukanović

Električna parkirna zavora je vsekakor ena izmed novosti tega vozila, ki je bila še kako dobrodošla. Voznikom pa sta na voljo tudi dva načina zaviranja. Poleg zmernega načina, ki je podoben zaviranju pri vožnji z motorjem na notranje izgorevanje, je tako na voljo tudi zmogljivejši način izgorevanja, ki zagotavlja silovito upočasnjevanje ob odmiku noge s pedala za pospeševanje in z njim samodejno polnjenje baterije.

Kokpit oziroma sredinska konzola nad prestavno ročico menjalnika ponuja priročno poličko, ki je dovolj velika tudi za večji mobilni telefon, hkrati pa omogoča brezžično polnjenje pametnega telefona.

Foto: Jan Lukanović

Tih, a prijazen do pešcev Čeprav je tiho delovanje vsekakor ena izmed številnih prednosti električnega vozila, pa je lahko to tudi nevarno za okolico, saj vozilo med gibanjem ne oddaja značilnega zvoka motorja. To težavo so pri Peugeotu ustrezno naslovili. E-Rifter tako med vožnjo po mestu s hitrostjo največ 30 kilometrov na uro zaradi zagotovitve varnosti pešcev sproži zvočni signal, ki opozarja na prisotnost vozila tako med njegovo vožnjo naprej kot tudi pri vzvratni vožnji.

Za popoln užitek

Kljub svoji višini je električni Rifter izjemno stabilen na cesti, saj so baterije v podu vozila, zaradi česar baterije nimajo nobenega negativnega vpliva na prostornost notranjosti. Ima dober obračalni krog. Zavijanje je tako kljub celostni velikosti vozila enostavno. Prav tako je s svojo višino 1,9 metra ravno prav visok, da boste z njim lahko zapeljali na večino parkirišč.

Foto: Jan Lukanović

Čeprav naša različica vozila ni imela strehe Zénith®, pa je to nadvse zaželen dodatek, ki navdušuje številne voznike. Pri Peugeotu pravijo, da kupci visoko cenijo to streho. Ta je odslej narejena iz enega kosa stekla, ki ga lahko zastrete z električnim senčnikom. Po njeni celotni dolžini se razteza prosojni lok s pregrajenimi odlagalnimi mesti, zaradi katerih je potniški prostor še bolj osvetljen.

Električna vozila se izplačajo

Mnoge od nakupa električnega vozila odvrača cena, a je treba ob tovrstnem razmišljanju na tehtnico postaviti še številne druge ugodnosti, ki jih električno vozilo prinaša lastniku. Ob kasnejši prodaji vozila rabljeno električno vozilo dosega višje vrednosti kot vozila z motorjem na notranje izgorevanje. Novim lastnikom so na voljo tudi številne finančne spodbude, od eko bonusa, subvencij, nižjih stroškov registracije, pomoči za podjetja do celo ugodnejših zavarovanj in finančnih olajšav.

Foto: Jan Lukanović

Nižji so tudi stroški vzdrževanja, in sicer kar za 50 odstotkov v 48 mesecih, navajajo pri Peugeotu. Seveda pa so tu še nižji stroški za energijo, ki so v primerjavi z motorjem z notranjim zgorevanjem nižji kar za do 70 odstotkov.

Z električnim Peugeot Rifterjem se obeta novo poglavje v zgodbi o urbani mobilnosti. Z izjemno združitvijo sloga, funkcionalnosti in trajnostne prihodnosti bo ta avtomobil nedvomno zaznamoval sodobno vozniško izkušnjo.