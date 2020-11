Oskrbnik priljubljene koče okrcal pohodnike, ki se požvižgajo na smeti

Oskrbnik priljubljene koče na Kriški gori Denis Berra je že večkrat opozoril na problematiko onesnaževanja, a kot kaže opozorila še vedno niso zalegla.

"Ob koči so nameščeni smetnjaki in če je res nujno, je seveda bolje, da jih uporabite, kot da odpadke odvržete v naravo, ampak vseeno vas prosimo, da se držite osnovnega hribovskega bontona in prineseno odnesete nazaj v dolino in odvržete na primerno mesto. V koči namreč ni nikogar, ki bi bil stalno prisoten v koči in bi primerno skrbel za smeti," je obiskovalcem sporočil preko družbenih omrežij in se hkrati zahvalil ekipi, ki ob vsakem obisku koče povsem prostovoljno poskrbi za čistočo okolice.

Koča na Kriški gori je zaradi slabe epidemiološke slike v državi zaprta, iz preventivnih razlogov pa so se odpovedali tudi možnosti osebnega prevzema hrane in pijače.

Za podoben korak so se odločili tudi na Šmarni gori.