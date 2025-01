Naslov osnovnošolskih državnih prvakinj so na 35. tekmovanju Mladina in gore 18. januarja v Pirničah ubranile Planinske brihte (PD Medvode) pred Neustrašnimi (PD Dobrovlje Braslovče) na drugem in Cesarskimi lovci (PD Srednja vas v Bohinju) na tretjem mestu. Srednješolska odličja so si razdelili Oi oi oi Baaaka in Litijska luftarja na prvem in drugem mestu, oboji iz PD Litija, ter dvojica Stena (PD Idrija) na tretjem.

Veste, kako se na nahrbtnik pravilno namesti cepin? Se znate z njim pravilno ustaviti? Kaj pa si nadeti plezalni pas, vpeti samovarovalni komplet in vplesti bičev vozel? Bi na fotografiji prepoznali Jalovec? Veste, kako na nočnem nebu poiščemo zvezdo severnico? Poznate alpinista Valentina Staniča? Veste, kako se imenuje najvišje priznanje Mladinske komisije PZS, kako nastanejo grbinasti travniki oz. kako prepoznati snežno slepoto? Vse to in še več iz rokava stresejo tekmovalci na 35. državnem tekmovanju Mladina in gore, ki ga je tretjo januarsko soboto gostila Osnovna šola Pirniče, kjer je bilo pravo mravljišče mladih planincev in njihovih mentorjev.

Najbolj uveljavljena planinska preizkušnja za mlade iz znanj, veščin in izkušenj planinskega delovanja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora, letos pa so devetič svoje poznavanje planinstva pokazali tudi srednješolci. Mladina in gore ni zgolj tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje. V kraju lanskih zmagovalk, kjer sta sobotni utrip narekovala občudovanja vredno planinsko znanje in dobra volja okrog sto tekmovalcev, so 35. državno tekmovanje MIG organizirali Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Planinsko društvo Medvode, Osnovna šola Pirniče in Zavod za šport RS Planica.

Osnovnošolski finale 35. državnega tekmovanja Mladina in gore, ki otroke pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora. Foto: Manca Ogrin/PZS

Za preganjanje treme pred začetkom tekmovanja so s pesmijo in recitacijo poskrbeli učenci OŠ Pirniče, ki so tudi sooblikovali planinsko kuliso v športni dvorani. Tekmovalce so spodbudno nagovorili podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponebšek, podžupanja Očine Medvode Mojca Murnik, ravnateljica OŠ Pirniče Damijana Božič Močnik, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije Jan Verovšek, načelnica Mladinske komisije PZS Ana Skledar in nepogrešljiva Brigita Čeh, že več kot 20 let koordinatorica tekmovanja. V kako pomembnem planinskem okolišu tekmujejo, streljaj od Šmarne gore, ob vznožju katere je bil rojen Jakob Aljaž, in nedaleč od plezališča Turnc, kjer se je začel razvijati slovenski vrhunski alpinizem, je planinski mladeži povedal skriti gost Viki Grošelj, eno največjih imen slovenskega in svetovnega alpinizma, ki je vsakemu udeležencu tudi podaril angleški izvod svoje knjige Krona Slovenije.

V kako pomembnem planinskem okolišu tekmujejo, je planinski mladeži povedal skriti gost Viki Grošelj, eno največjih imen slovenskega in svetovnega alpinizma. Foto: Manca Ogrin/PZS

Tri- in štiričlanske ekipe osnovnošolcev in dvočlanske ekipe srednješolcev so tekmovanje začele dopoldne s testi iz planinskega znanja, ki so ga mladi pridobivali v planinskih krožkih in med udejstvovanjem v planinstvu. V finalni del državnega tekmovanja za osnovno šolo se je uvrstilo šest najboljših ekip, ki so v finalu v obliki kviza odgovarjale na vprašanja iz Planinske šole in dodatnega gradiva o ekstremnih vremenskih dogodkih v letu 2023. Znajti so se morale tudi v praktičnih nalogah o gibanju v gorah - kako pravilno namestimo cepin na nahrbtnik in kakšen je položaj telesa pri ustavljanju s cepinom - ter orientaciji na nočnem nebu s pomočjo zvezd.

Šesterica najuspešnejših osnovnošolskih ekip na 35. državnem tekmovanju Mladina in gore z mentoricami, koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh in načelnico Mladinske komisije PZS Ano Skledar. Foto: Manca Ogrin/PZS

Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 19 ekip, šesterica najboljših v finalu v živo, ki je bil zahteven zalogaj znanja za vse zbrane. Lansko zmago je ubranila ekipa Planinske brihte (PD Medvode) pred drugouvrščenimi Neustrašnimi (PD Dobrovlje Braslovče) in Cesarskimi lovci (PD Srednja vas v Bohinju) na tretjem mestu. Na četrto mesto so se uvrstili Trrrrdi svizci (PD Snežnik Ilirska Bistrica), na peto Gorski ventilatorji (PD Kamnik) in na šesto Paštete (PD Podnanos).

Že drugič zapored osnovnošolske državne prvakinje Planinske brihte (PD Medvode) z mentorico Mojco Resnik, tokrat pred domačimi navijači na OŠ Pirniče. Foto: Manca Ogrin/PZS

Naslov osnovnošolskih državnih prvakinj so ubranile Planinske brihte, kot so se poimenovale Manja Goslar, Karin Jakša Jovanovski, Sara Mis in Viktoria Ana Šušteršič. "Čeprav smo bile že od začetka odločene, da bomo zmagale, smo se morale vseeno dobro potruditi, je bilo pa malce lažje kot lani. Zmage smo seveda zelo vesele!" so pred glasnimi domačimi navijači žarele osmošolke, letos že tretjič finalistke tekmovanja Mladina in gore, za katerega so prepričane, da je "tu pridobljeno znanje najbolj uporabno, kar ga dobiš na tekmovanjih". Od lani so ga še nadgradile s temeljitejšim osvajanjem vsebin iz Planinske šole in testov preteklih let, mentorica jim je še dodatno praktično pomagala in jih motivirala, vse obiskujejo planinski krožek v šoli, dvojica veliko hodi v hribe z družino in tako praktično nabira izkušnje, druga dvojica pa osvaja znanje bolj teoretično. "Tekmovanje Mladina in gore se mi zdi pomembno, ker dekleta na njem pridobijo praktično znanje, ki ga lahko uporabijo v gorah. Da bodo lahko šle same oz. zdaj še z družino v gore, se znašle in znale poskrbeti za varnost, morda pa bodo želele znanje nadgraditi tudi v alpinističnem odseku ali kot planinske vodnice," je poudarila njihova ponosna mentorica Mojca Resnik.

Finalisti so se morali izkazati tako v teoretičnem planinskem znanju kot pri praktičnih nalogah iz gibanja v gorah in orientacije. Foto: Manca Ogrin/PZS

Na devetem tekmovanju Mladina in gore za srednješolce se je v Pirničah pomerilo 16 srednješolskih ekip. Sedmerica najboljših je morala v finalu poznati planinstvo od A do Ž, vrisovati točke na zemljevid, si nadeti plezalni pas in vpeti samovarovalni komplet, prepoznati dele cepina, izdelati vpleten bičev in prusikov vozel ter prepoznati cokle, ki ovirajo hojo v snežnih razmerah. Zmago je slavila dvojica Oi oi oi Baaaka (PD Litija), drugo mesto sta si prislužila Litijska luftarja (PD Litija) in tretje ekipa Stena (PD Idrija). Četrta sta bila lanska zmagovalca Neustrašna gorska učenjaka (PD Kranj), na petem mestu Pohodni šuh na kvadrat (PD Litija), na šestem Gorski podmornici (PD Litija) in na sedmem Gorska škrata (PD Bled).

Zmagovita srednješolska dvojica Oi oi oi Baaaka, Nuša Šef in Jurij Cvikl, sta stara znanca tekmovanja; Nuša je bila z ekipo osnovnošolska državna prvakinja že leta 2020, Jurij pa je bil leto prej član tretjeuvrščene ekipe. "Velika povezava je med učenjem in dobrim rezultatom ter kako dolgo že tekmuješ, saj iz leta v leto nadgrajuješ svoje znanje. Najuporabnejše je znanje gibanja v gorah, uporabe opreme in orientacije, kar nabereš na terenu, lahko unovčiš na tekmovanju," sta izpostavila gimnazijska maturanta, ki tudi prosti čas preživljata v gorah - Nuša, tudi mladinska voditeljica, najraje v visokogorju, Jurij pa je navdušen nad športnim plezanjem, medtem ko sta oba dolga leta obiskovala planinski krožek ter izlete in tabore. "Mlade s tekmovanjem Mladina in gore pripravljamo za varnejši obisk gora, jim predajamo tak način življenja in jih spodbujamo, da teoretično znanje povezujejo s praktičnim," je še dodala Alma Jere, skupaj z Romanom Ponebškom somentorica kopice uspešnih ekip iz PD Litija.

Najuspešnejše srednješolske ekipe z zmagovalno dvojico Oi oi oi Baaaka (PD Litija) v sredini. Foto: Manca Ogrin/PZS

Teoretična vprašanja in praktične naloge pripravljajo poznavalci s pestro paleto planinskih znanj in izkušenj z željo, da bi tekmovalci znali pridobljeno znanje izkoristiti za samostojno in čim varnejše gibanje v gorah. Letos so nad njimi bdeli Urška Trček, Brin Tomc, Neža Kočevar, Nejc Bobovnik, Vanja Blažica, Jure Brečko in Franc Gričar. Najboljši so bili nagrajeni s pokali in medaljami, srednješolci tudi z brezplačnim dijaškim taborom, vsi sodelujoči pa s praktičnimi nagradami. Vse udeležence tekmovanja je navdušil tudi obisk domačije Jakoba Aljaža ter predstavitev prve pomoči in alpinistične opreme. Na likovnem natečaju z naslovom Jakob Aljaž - triglavski kralj je bila nagrajena Nina Bratun iz PD Litija, logotip tekmovanja pa je narisala Nika Cerk z OŠ Pirniče.