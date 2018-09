Dom v gorah, kjer napečejo tudi do 700 flancatov dnevno

Že več kot 20 let vlogo oskrbnikov Krekove koče nad Železniki opravljata Anica in Lojze Lotrič, na vrhuncu sezone pa jima na pomoč priskočijo še člani lokalnega društva Planinsko društvo za Selško dolino. Tudi gospod Vinko, ki že več kot 35 let pomaga pri oskrbi planincev, bil pa je tudi naš sogovornik, saj sta oskrbnika ravno te dni na krajšem dopustu.

Junija, ko je na Ratitovcu potekalo svetovno prvenstvo veteranov v gorskih tekih, so imeli v koči zelo dober obisk, veliko obiskovalcev je pri njih tudi prenočilo. "Julij je bil zaradi slabšega vremena glede obiska nekoliko slabši, medtem ko je bil avgusta spet zelo dober obisk," je oceno o obiskanosti strnil naš sogovornik.

V Krekovi koči večinoma gostijo slovenske planince, večina izmed njih je domačinov. Mnogi izmed njih so vključeni tudi med ljubitelje oziroma Prijatelje Ratitovca (okrog 650 jih vsako leto naredi normo, to je, da se vsaj 15-krat na sezono povzpnejo na Ratitovec).

V Krekovi koči ob bolj prometnih koncih tedna spečejo tudi po 700 flancatov na dan. Foto: Alenka Teran Košir

Srce Krekove koče na Ratitovcu je, kot je to običajno v planinskih postojankah, kuhinja. Tam je živahno že od zgodnjih jutranjih ur. Testo za flancate, po katerih je Krekova koča še posebej poznana, mesijo že od 4. ali 5. ure zjutraj pa vse do poznega popoldneva. Točnega števila spečenih flancatov v tem poletju Vinko ni poznal, je pa ocenil, da jih ob bolj prometnih koncih tedna napečejo tudi po 700 dnevno. O takih brez glutena še ne razmišljajo.

Planinci radi zagrizejo tudi v ocvirkovco in pehtranovo potico, sicer pa lahko izbirajo med klasičnimi planinskimi jedmi na žlico. "Znani smo po dobri kuhinji," se pohvali Vinko.

Foto: Osebni arhiv

Krekova koča, ki nosi ime po dr. Janezu Kreku (1865-1917), organizatorju slovenskega zadružništva, ki je rad zahajal na Ratitovec, je v letih od 2001 do 2014 doživela popolno obnovo.



Zgrajene so bile nove sanitarije, nosilni stebri in poslopje zgornje postaje tovorne žičnice, čistilna naprava in zbiralnik vode, ki zagotavlja nemoteno oskrbo koče z vodo.

Koča je v poletni sezoni (do konca septembra) odprta vsak dan, potem pa ob koncu tedna. V njej sta tudi klasična telefonska govorilnica in poštni nabiralnik. Pošto v dolino tovorijo kar planinci.

Najbolj priljubljeno izhodišče za dostop do koče je Prtovč. Ena pot vodi po levi strani čez Poden in druga po desni čez Razor. Obe vam bosta vzeli približno uro in pol hoje.