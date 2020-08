Izkoristi dan za gore drugače: do vrha z gojzarji, naprej z vetrom

Foto: Jan Lukanović

"Zelo rad sem v hribih, to je moje domače okolje. Navdušen sem nad letenjem, nad tem, da se lahko znajdeš v prostoru, kjer se sicer nikoli ne bi. Saj imamo tudi boljše letalne naprave, kot sta na primer zmaj in jadralno letalo, vendar je logistika veliko bolj zapletena. Pri padalu pa si samostojen. Z nekajkilogramskim nahrbtnikom prideš na vzletišče in poletiš. V nahrbtniku s seboj nosiš krila," je povedal jadralni padalec Matevž Gradišek, ki skupaj s somišljeniki iz kluba Turbulenca spoznava vedno drugačna obličja slovenskih gora, ki so tako pozimi kot poleti izjemna kulisa za neverjetne fotografije. Matevž je namreč tudi navdušen fotograf, ki ga nenavadno okolje, v katerem se znajde z jadralnim padalom, vedno znova vabi k fotografiranju.

Jadralno padalstvo kot dopolnitev gibanja v gorah

Foto: Jan Lukanović

Že kot otrok, ko padal sploh še ni bilo, si je močno želel leteti in ko je pri očetovem prijatelju videl letenje z zmajem, se je iskrica v njem prižgala. "To bi počel, ko odrastem, sem si rekel. Kljub temu da so potem jadralna padala že obstajala, sem se najprej odločil za plezanje, saj se mi je zdelo, da bom lahko letel tudi pozneje v življenju. Tako sem konec srednje šole začel plezati. Razvoj jadralnih padal je potem tako napredoval, da se je ta odločitev izkazala za zelo dobro. Ko sem popustil pri plezanju, pa je bilo letenje logična nadgradnja mojega gibanja v gorah."

Prvič je poletel s Kriške gore, kar je bilo dolgo pred padalskim tečajem. Učil ga je prijatelj, ki je imel doma jadralno padalo, in nekega dne sta šla ob šestih zjutraj na Kriško goro in po od treh do štirih minutah pristala na travniku na Gozdu. "Takrat sem vedel, da se bom enkrat ukvarjal tudi s tem."

Od trenutka, ko se pred poletom na tleh pripneš na padalo, si pilot

Foto: Jan Lukanović

Predvsem moraš najprej v kakovostno šolo. "Pred 30 leti so bili vsi samouki, danes je na srečo veliko šol, kjer te zelo veliko naučijo, kar je sicer še vedno le začetek. Dobro se je vključiti v kakšen klub. Naša Turbulenca pri Mateju Kastelicu je na primer bolj hribovsko naravnana. Vedno več ljudem zelo ustreza koncept Hike & Fly, zadnje čase tudi Climb & Fly. Na voljo so tudi drugi klubi, ki so usmerjeni bolj 'preletaško', kjer so bolj pomembni kilometri. To pomeni, da začnejo na primer na Krvavcu in letijo prek Julijcev ter pristanejo v Novi Gorici ali pa priletijo celo nazaj."

"Če sem v dilemi, potem nekaj ni v redu"

Foto: Jan Lukanović

Padalstvo ima veliko obrazov – od preprostega spuščanja z jadralnim padalom navzdol do letenja po hribih in 'preletaškega' letenja, kjer padajo tudi svetovni rekordi. Sam je pristaš koncepta Hike & Fly, vedno bolj tudi Climb & Fly, kjer se vzpenjajo po lažjih plezalnih smereh, tako pozimi kot poleti. Dobro se je vključiti v nek krog padalcev, ker tako prideš do informacij in nasvetov. Vsi pravi padalci zelo radi delijo informacije."

Foto: Jan Lukanović

Kljub znanju in nasvetom pa moraš imeti dovolj samorefleksije, da letiš v razmerah, ki so primerne zate. "Na štartu se tako vedno vprašam, ali sem za ali ne. Če sem v dilemi, potem ni v redu. Odgovoriti si moraš na vprašanje, zakaj letiš. Če letiš zato, da se imaš lepo, boš znal oceniti, ali so razmere primerne za letenje. Če pa letiš zato, da se boš potem hvalil pred drugimi, boš šel enkrat verjetno predaleč. Včasih je tako, da gre skupina ljudi na štart in večina tudi poleti, medtem ko se eden ne počuti dobro in ne gre letet, kar ni nobena sramota, to pač moraš narediti," je prepričan Matevž Gradišek, ki na hribu pred vzletom vedno naredi končno oceno.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Sicer pa že doma določi, kam naj bi šel, in nujno preveri vreme. Vremenska napoved je osnova. "Kljub vremenski napovedi moraš na terenu spremljati dogajanje. Če je realnost v tistem trenutku zelo drugačna od napovedi, potem se ti morajo prižgati rdeče luči. Če je razlika majhna, pa je verjetno vse v redu."

Ko tisočkrat vzletiš, verjetno že nekaj znaš

Foto: Jan Lukanović

Jadralni padalec mora stalno nadgrajevati svoje znanje o vremenu, tehniko letenja, vzletanje, pristajanje in točnost pristajanja. "Vedno vadiš in ko tisočkrat vzletiš, verjetno že nekaj znaš. Ko dva meseca ne letiš, pa postaneš malce okoren in moraš spet malo vaditi."

Foto: Jan Lukanović

Samostojno letenje se začne po opravljenem tečaju – ko ga narediš, se začneš šele zares učiti. Na tečaju se naučiš osnov, toliko da znaš poleteti in da v idealnih razmerah znaš tudi varno pristati. Od tam naprej pa se moraš ves čas učiti. "Letiš, kolikor in kadar ti ustreza, če so le razmere prave. Nikakor pa ne smeš izsiljevati," svetuje Matevž in opozarja, da se nesreče seveda dogajajo, kot se povsod: "V zraku je vedno prisotna določena neznanka, ampak če se zadeve lotiš pametno, z nekaj rezerve, se vse izide lepo in prav."

Matevževe najljubše točke Pozimi: Kamniško-Savinjske Alpe – Grintovec, Skuta, Štruca, Planjava, Brana, Ojstrica, Kočna. V TNP-ju žal ne smejo leteti. Poleti: Čudovita lokacija je Kovk nad Vipavo, kjer greš proti večeru na dvourno sproščujoče letenje. Razmere velikokrat dopuščajo, da pristaneš spet na vzletišču, se usedeš v avto in greš domov.

Izberi letenje po svoji meri

Foto: Jan Lukanović

Na primer, začetnik ne sme iti v zrak spomladi ob dveh popoldne. "Sonce je že močno, zemlja pa je relativno hladna, ponekod po hribih je lahko še sneg in pride do velikih temperaturnih razlik. Ko sonce pogreje ozračje, nastane izredno močna termika, ki je zelo vrtinčasta, kar spominja na vožnjo po makadamu. To za večino ni prijetno."

Ure letenja moraš namreč izbirati svojim sposobnostim primerno. Na začetku izbiraš idealne razmere in se odpraviš letet z inštruktorjem. Potem pa mejo prestavljaš vedno bolj navzgor, odvisno od tega, kaj si želiš. "Kdor želi postaviti svetovni rekord, bo izbiral tudi zelo močne razmere, kdor želi uživati, pa bo izbral takšen dan, kot je današnji, ko lahko tudi ob petih popoldne preživiš prijetno urico v zraku."

Po nova krila vsakih nekaj let Foto: Jan Lukanović Oprema jadralnega padalca je postala zelo lahka. Padalo, reševalno padalo in sedež skupaj tehtajo lahko tudi samo dva kilograma in pol, vendar moraš pri tem sprejeti nekaj kompromisov pri letenju, saj so letalne lastnosti z manjšo težo malce slabše, a za preprost spust z jadralnim padalom zadostujejo. Pet ali šest kilogramov letalske opreme pa ponuja že zelo kakovostno letalsko izkušnjo. Vsaki dve leti je treba opraviti tehnični pregled, ki ga opravljajo pooblaščene osebe agencije za civilno letalstvo. Sicer pa padalo zdrži približno 400 letalnih ur. Povprečen padalec opravi približno 50 letalnih ur letno, kar pomeni, da padalo z lahkoto zdrži od šest do osem let. Reševalno padalo pa ima življenjsko dobo deset let, ne glede na to, ali ga potrebuješ ali ne. Potrebuješ še nahrbtnik in čelado. Kot pravi Matevž, si največkrat novo padalo kupiš, ker si zaželiš imeti nov model, ne zato, ker bi bilo staro že obrabljeno.

Ko te pogleda trimetrski ptič in si misli, kako slabo letiš

Foto: Jan Lukanović

Kako dolgo boš v zraku, je odvisno od tega, kaj ti je všeč pri letenju. Tisti, ki se samo spusti s hriba navzdol, bo v zraku le nekaj minut. Če ti uspe zajadrati, ura v zraku hitro mine. Nekaj drugega pa so preleti, ki trajajo več ur. Za svetovne rekorde letijo tudi do 12 ur, kar je zelo naporno.

"Med poletom razmišljam o letenju, saj ne smem 'zaspati' in se kar prepustiti. Ponavadi sem zelo osredotočen, kar je dober način sproščanja, saj sem po enem letalnem dnevu še tri dni nasmejan. Z leti si lahko v zraku privoščiš tudi kakšne miselne izlete, na začetku pa si z vsem preveč okupiran," je povedal Matevž Gradišek in opozoril, da strah med letenjem ne sme biti prisoten. "Če te je strah ali če imaš čuden dan, je pravilno, da ne letiš." Sicer pa med letom opazuješ ptiče, ki jadrajo tam, kjer je dovolj termike, in zajadraš skupaj z njimi.

"Pri Kobariškem Stolu skoraj vsak dan mimo prijadrajo veliki jastrebi. Neverjetno je leteti skupaj z jastrebom, ki je od tebe oddaljen včasih le pet metrov. Ko me je ta trimetrski ptič pogledal prvič, sem trznil, zdaj pa imam vedno občutek, da pomisli, 'kako ti slabo letiš', in odjadra naprej. Pravimo jim kar inštruktorji, čudoviti so."

Gneča, a v zraku je dovolj prostora za vse

Foto: Jan Lukanović

Na dan, ko smo se z Matevžem v Rifterju odpravili na vzletišče na Krvavec, je bila na pobočju kar gneča. Nismo si mogli predstavljati, kako se bodo vsi letalci zvrstili brez zapletov. "Zelo rad imam veliko prostora okrog sebe in pri normalnem letenju ne sme priti do bližnjih srečanj. Vseeno pa imamo pravila ob srečanju na isti višini, in sicer naj bi leteli 50 metrov narazen. Ker pa je gibanje v zraku tridimenzionalno, običajno ne prihaja do zapletov."

Če je prisoten adrenalin, potem je šlo nekaj narobe

Foto: Jan Lukanović

Večina ljudi misli, da je jadralno padalstvo adrenalinski šport. V iskanju vznemirjenja se marsikdo tudi začne ukvarjati s tem. V zraku pa ravno nasprotno – vlada mir, poskusiš se spojiti z naravo, z vsemi čuti sprejemaš dogajanje okrog sebe in to s pridom izkoriščaš. Začutiš piš toplega zraka v lice ali pa ti iz doline prinese blag vonj po gnoju, kar pomeni, da si naletel na dviganje zračne mase. In to izkoristiš sebi v prid.

"Adrenalin se pojavi, ko gre kaj narobe. Ne zgodi se kar samo od sebe, ampak moraš sprejeti kar nekaj zaporednih napačnih odločitev. Prva je lahko že površno spremljanje vremena pred odhodom, druga, da si ob vzletu vedel, da ni vse idealno, ampak si zamahnil z roko in izsilil polet. Tretja napačna poteza pa bi bila, da v zraku zapelješ nekam, kamor ne bi smel, in se začne dogajati. Pravijo, da se v letalstvu po šestih zaporednih napačnih odločitvah dogajajo nesreče. Ena napačna odločitev sama po sebi, če ni res kapitalna, še ne pomeni, da bo šlo kar vse narobe. Res jih pa ne smeš kar nizati."

Letenje je za veliko ljudi način življenja, številnim pa predstavlja samo enega od načinov rekreacije. "Preprosto ni za vsakega. Če si zelo želiš leteti, se boš našel v tem. Kdor se odloči za letenje zaradi česa drugega, bo kmalu prenehal. V zraku si pač sam in če ne uživaš v letenju, ni razloga, da bi to sploh počel. Ne smeš se nikomur dokazovati."

Foto: Jan Lukanović

NAGRADNA IGRA Ste tudi vi izkoristili dan za gore? Naložite fotografijo gorske cvetlice z razgledom iz slovenskih gora in se potegujte za konec tedna z Rifterjem.

OBJAVLJAMO FOTOGRAFIJE VAŠIH CVETLIC: