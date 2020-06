Izbrali ste: naj planinske koče po vašem izboru

Naj planinska koča 2015 Planinski dom na Kumu (1211 m) Planinsko društvo: PD Kum Trbovlje Takratni oskrbnik: Roman Ledinek

Za prvo zmagovalko izbora Naj planinska koča ste izbrali Planinski dom na Kumu, kjer je kot oskrbnik kraljeval znani zasavski slaščičar Roman Ledinek. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

V prvem izboru akcije Naj planinska koča na Siol.net ste za naj kočo izbrali Planinski dom na Kumu. To je bilo veliko presenečenje, tudi za takratnega oskrbnika Romana Ledineka, sicer priljubljenega slaščičarja iz Zasavja, ki je bil takrat šele 16 mesecev za krmilom priljubljene planinske postojanke.

"Naziv naj koča 2015 je rezultat predanega dela in dobrega počutja, ki ga ljudje doživijo na Kumu," je takrat ocenil Ledinek, brat Mihe Ledineka, oskrbnika na Šmarni Gori.

Naj planinska koča 2016 Valvasorjev dom pod Stolom (1181) Planinsko društvo: PD Radovljica Takratni oskrbnik: Aleš Štefe

Valvasorjev dom pod Stolom ste slovenski ljubitelji hora že trikrat izbrali za naj planinsko kočo. Pod vse tri naslove se je podpisal oskrbnik Aleš Štefe. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V drugi sezoni akcije Naj planinska koča ste z ogromno prednostjo v številu glasov za naj planinsko kočo ustoličili Valvasorjev dom pod Stolom, ki je v akciji zmagal že pred leti, ko je ta potekala v časopisu Nedelo.

Takratni oskrbnik doma Aleš Štefe je dejal, da je naziv Naj planinska koča dodatna spodbuda in motivacija ter pokazatelj, da stopajo po pravi poti. "Je kot energijska injekcija," jo je opisal, "ki jo vsake toliko potrebuješ."

Povedal je še, da laskavi naziv vpliva tudi na sam obisk, saj po koncu poletne planinske sezone, ko koče v visokogorju zaprejo svoja vrata, predstavlja dodatno povabilo vsem tistim, ki radi zahajajo v hribe in posedijo ob topli peči, češ, pojdimo preverit, kaj ponuja naj koča v Sloveniji.

Foto: Ana Kovač

Dom, ki so ga poimenovali po piscu, tiskarju in izdajatelju pomembnih del za slovensko kulturo, med drugim tudi obsežne topografije Slava vojvodine Kranjske, Janezu Vajkardu Valvasorju, je odprt 365 dni na leto. Koča, ki sodi pod okrilje Planinskega društva Radovljica, je po makadamski cesti dostopna tudi z avtomobilom.

https://siol.net/sportal/naj-planinska-koca/oskrbnik-naj-planinske-koce-2016-to-je-prava-energijska-injekcija-425705

Naj planinska koča 2017 Roblekov dom na Begunjščici (1.657) Planinsko društvo: PD Radovljica Takratna oskrbnika: Rok in Zdenka Podpečan

Leta 2017 ste za naj planinsko kočo razglasili Roblekov dom na Begunjščici. Zanj sta takrat skrbela Zdenka in Rok Podpečan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

S prepričljivim številom glasov ste za naj planinsko kočo 2017 izbrali Roblekov dom na Begunjščici. Koča nad Begunjami, ki nosi ime po Hugu Robleku, pobudniku planinstva na Gorenjskem, ki je umrl pri požigu Narodnega doma v Trstu, je pred leti navdihnila celo Slavka Avsenika, ki ji je posvetil melodijo za skladbo Na Roblek. V letih 2016 in 2018 sta zanjo skrbela Rok in Zdenka Podpečan, ki sta obiskovalce navdihovala z gostoljubnostjo, sproščenostjo in dobro hrano.

Foto: Bojan Puhek

Naj planinska koča 2018 Naj visokogorska koča 2018: Klemenča jama na Ojstrici (1.208 m) Planinsko društvo Takratni oskrbnik: Rado Novak Naj planinska koča 2018: Valvasorjev dom pod Stolom Planinsko društvo: PD Radovljica Takratni oskrbnik: Aleš Štefe

Radu Novaku smo leta 2018 podelili priznanje za naj planinsko kočo. V kategoriji visokogorskih koč ste za najboljšo izbrali Kočo na Klemenči jami pod Ojstrico. Foto: Ana Kovač

Leta 2018 smo izbor razdelili v dve kategoriji, in sicer v kategorijo naj planinska koča in naj visokogorska koča. Slednje so težje dosegljive, oskrba je otežena in delo bolj zahtevno.

V premiernem izboru za Naj visokogorsko kočo ste največ glasov namenili Koči na Klemenči jami pod Ojstrico, ki sicer ne leži na visoki nadmorski višini, je pa težko dostopna in sodi v kategorijo planinskih koč 1. kategorije, za katere je značilno, da kočo oskrbujejo z nošnjo, tovorno žičnico ali helikopterskimi prevozi, da koča ni dostopna po javni cesti ali z žičnico, da jo od najbližjega izhodišča loči vsaj ura hoje in drugo.

Na Klemenči jami je poleg najdebelejšega macesna v Sloveniji tudi lesena gugalnica s podobo orla, ki jo je iz macesnovega lesa izoblikoval umetnik z motorno žago Andrej Grudnik. Gugalnica, ki je priljubljena foto točka v neposredni bližini koče, je postala pravi hit na družbenih omrežjih. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Takratni oskrbnik koče, Rado Novak, domačin iz Solčave, nam je dejal, da je oskrbnik lahko samo nekdo, ki je pripravljen živeti za 'bajto', za obiskovalce, ki jim zna ponuditi tisto, kar potrebujejo, včasih pa tudi kaj več. Preprosto se moraš truditi."

Novak je veliko izkušenj iz tujine, kjer je skoraj desetletje delal kot električar, nato pa začutil, da si želi konkretne spremembe življenjskega sloga, in pristal v hribih, prinesel kot gost. "Vem, česa si želim v koči in česa pri gostincih ne maram, " je takrat povedal za naš medij.

Pod Ojstrico sta prišla tudi takratna oskrbnika Valvasorjevega doma Aleš Štefe in Petra Bratuša, ki sta Novaku prinesla spominsko darilo, lično oblikovano pohodno palico. Foto: Ana Kovač

Slovesnosti na Klemenči jami se je udeležil tudi oskrbnik zmagovalne koče v kategoriji Naj planinska koča Aleš Štefe iz Valvasorjevega doma, kjer je bilo veselo dan pozneje. Prav na tisti dan, 30.9.2018 je minilo šest let, odkar je prevzel ključe Valvasorjevega doma. "Naziv nam pomeni ogromno. Ljudje se vedno znova hodijo k nam na lastne oči prepričat, kako je v koči s takšnim nazivom, in to tudi jasno povedo," nam je povedal Tržičan, ki s svojo partnerko Petro od letošnje sezone skrbi za gostoljubje in dobro hrano na Mihovem domu na Vršiču.

Štefe z ekipo naj koče pod Stolom. Foto: Ana Kovač

Naj planinska koča 2019 Zasavska koča na Prehodavcih (2.071 m) Planinsko društvo: PD Radeče Oskrbnika: Jure Brečko in Tea Dernovšek Dom na Kofcah (1.488 m) Planinsko društvo: PD Tržič Oskrbnik: Peter Vogelnik

Lani smo plaketi z nazivom naj koča podelili na Kofcah, kjer smo obeležili zmago Zasavske koče na Prehodavcih in Doma na Kofcah. Oskrbniki obeh so se strinjali, da se ključ uspeha dobra in utečena ekipa, na Prehodavcih svoje prispeva še fantastičen razgled, na Kofcah pa štruklji, ki slovijo precej izven tržiške občine.

Zmagovalni plaketi smo septembra lani razdelili na Kofcah. Foto: Ana Kovač