Iz Tople na Peco spet varno, pešpot je obnovljena

Pešpot od rudnika Topla do Male Pece, po kateri se številni odpravijo na Kordeževo glavo, najvišji vrh Pece, je zdaj spet varna za pohodnike, saj jo je tehnična skupina markacistov Planinske zveze Slovenije in markacisti Odbora za planinske poti Koroške konec junija obnovila. Poškodovana je bila v lanskih vremenskih ujmah.

Foto: OPP Koroška Po avgustovskem neurju leta 2023 so koroški markacisti ugotovili številne poškodbe na planinskih poteh. Po pregledu so ugotovili, da je pot Jama Topla - Peca zelo poškodovana in da markacisti Koroške sami ne bomo zmogli sanirati poti. Zato smo se obrnili na Planinsko zvezo Slovenije - odbor za tehnična vprašanja, kjer so priskočili na pomoč. V februarju so opravili ogled, naredili izmere, popis materiala. Skrbnik poti PD Mežica je tudi kandidirala za naj planinsko pot in glasovanje končala na drugem mestu. Zavarovalnica Triglav je za naj planinsko pot ob dnevu slovenskih planincev v Črni na Koroškem 15. junija 2024 podelila klin PD Kamnik (Koželjeva pot), obenem pa obljubila sredstva za sanacijo poti Jama Topla - Peca.

Foto: OPP Koroška Nekaj dni po razglasitvi je že stekla akcija sanacije te poti. "V treh dneh smo izvrtali veliko lukenj, zabili veliko raznovrstnih klinov, potegnili jeklenice, naredili erozijske zaščite, stopnice, manjši most, odstranili nekaj podrtih dreves in dve manjši skali. Na poti nas je vseh tri dni delalo osem markacistov pod vodstvom Aleša, logistično so pomagali markacisti PD Mežica. Delo je bilo ob visokih temperaturah zelo naporno, pa tudi nevarno. Vse smo opravili z odliko in brez poškodb," je sporočil Drago Kure, vodja Odbora za planinske poti Koroške.

Poglejte, kako je videti pot iz Tople (posneto pred lanskimi ujmami):