Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

22. in 23. oktober 2022

26. Volkswagen Ljubljanski maraton bo 22. in 23. oktobra 2022.

26. Volkswagen Ljubljanski maraton bo 22. in 23. oktobra 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida

Organizatorji Volkswagen Ljubljanskega maratona so sporočili datum največje tekaške prireditve v Sloveniji v prihodnjem letu. Podobno kot letos bodo tekači ulice zavzeli predzadnji konec oktobrskega tedna, in sicer 22. in 23. oktobra 2022.