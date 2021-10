21-letna atletinja Klara Lukan iz Šentjerneja je svojo že tako uspešno sezono v nedeljo oplemenitila še z zmago v teku na deset kilometrov na Volkswagen 25. Ljubljanskem maratonu, za nameček pa postavila še najboljši slovenski čas v cestnem teku na deset kilometrov. Svoj stari rekord ( 33:23) , ki je bil prav tako državni, je popravila za kar 51 sekund. Nova rekordna znamka je zdaj 32 minut in 32 sekund. Kdo je rdečelaso dekle, ki dokazuje, da si šport in šola, kljub drugačnemu prepričanju srednješolskih profesorjev, zmoreta podati roke?

Čeprav je bilo včeraj še nekaj minut pred pokom štartne pištole, s katero je ljubljanski župan Zoran Janković zaznamoval štart teka na deset km, videti, kot da se rdečelasa Dolenjka pripravlja na sproščeno pohajanje s prijateljicami, pa je bila ta le navidezna. Klara Lukan je zelo dobro vedela, kakšen je njen cilj in po kaj je na ljubljanski maraton pravzaprav prišla.

"Državni rekord sem pričakovala." Foto: Vid Ponikvar

Prišla, videla, zmagala

Nov državni rekord v cestnem teku na deset km je napovedala, ga pričakovala in načrt tudi zlahka uresničila. Svoj rekord izpred dveh let − tudi ta je padel na ljubljanskem maratonu − je popravila za kar 51 sekund. Nova rekordna znamka v absolutni kategoriji je 32 minut in 32 sekund.

"Moj cilj je bil teči čim bolj sproščeno, uživati na progi in ob navijaški podpori. Državni rekord sem pričakovala. Postavila sem ga že pred dvema letoma in verjela, da sem zdaj v še boljši formi. Na progi je bilo super. Ves čas so bili ob meni še moški tekači, kar mi je zelo pomagalo. Pred dvema letoma sem po šestem kilometru ostala sama, zdaj pa sem vse do osmega kilometra imela spremljevalce, kar je bilo super," se je v cilju na Kongresnem trgu v Ljubljani smejalo Lukanovi, ki so jo včeraj prehiteli le trije moški atleti, medtem ko je v ženski konkurenci dobesedno pometla s tekmicami.

"Do osmega kilometra sem imela spremljevalce, kar je super." Foto: Vid Ponikvar

Vešča spopadanja s pritiskom

Kljub mladosti se je spopadanja s pritiskom že morala navaditi.

"Pritisk sem do določene mere sicer čutila, a dejstvo je, da se je treba tudi z njim znati spoprijeti in ga vzeti kot nekaj pozitivnega. Adrenalin mi daje dodatno energijo. Zavedala sem se, da okolica od mene pričakuje državni rekord, in tudi sama sem ga pričakovala. Enostavno sem se skušala prepustiti progi in uživati v teku."

Zmagovalni oder si je delila z drugouvrščeno Urško Krašovec in tretjeuvrščeno Petro Krmelj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navdušena je bila tudi nad navijaško podporo ob trasi. "Krasno je teči pred navijači, takih priložnosti ni veliko. Večinoma tekmujem na stadionih, kjer ni take podpore in toliko spodbujanja. Tudi bobni ob trasi so mi res dali dodatni zagon in energijo, res je bilo super."

Edina stvar, ki je manjkala do idile, je bila kakšna stopinja več, pravi študentka 2. letnika biotehnologije na Univerzi v Ljubljani.

"Morda bi bilo lahko malo topleje, ampak tudi to ni težava, saj se prilagodimo vsem vremenskim razmeram," je namignila Lukanova, ki ima poleg članskega rekorda v cestnem teku na deset km, v žepu tudi slovenski državni članski rekord v teku na dva tisoč m.

Julija 2019 je na evropskem prvenstvu za mladince in mladinke osvojila naslov evropske prvakinje v teku na pet tisoč metrov, letos je na evropskem prvenstvu do 23 let v Talinu v Estoniji v teku na pet tisoč metrov osvojila srebrno medaljo.

Lukanova na sprejemu pri predsedniku Borutu Pahorju občuduje srebrno olimpijsko medaljo Tine Trstenjak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nepozabna sezona 2021 z olimpijsko izkušnjo

21-letna atletinja, ki se z atletiko ukvarja že 11 let, ne bo pozabila sezone 2021. Postala je dvakratna balkanska prvakinja v dvorani in na prostem, na EP do 23 let v teku na pet tisoč metrov osvojila srebro, na posebno povabilo je doživela tudi olimpijski krst v Tokiu, kjer je nastopila v teku na pet tisoč metrov, a žal 1.300 metrov pred ciljem odstopila, kar bo, kot je napovedala, dobra lekcija za prihodnji olimpijski nastop.

"Z letošnjo sezono sem izjemno zadovoljna. V njej sem popravila vse svoje osebne in državne rekorde, tako da si za letos ne bi mogla želeti več. Vesela sem, da gre napredek v pravo smer," je zadovoljna rdečelasa tekačica na srednje in dolge proge (njeni glavni disciplini sta tek na tri in pet tisoč metrov), ki jo do pravega počitka loči le še evropsko prvenstvo v krosu, ki bo na sporedu decembra.

Foto: Bojan Puhek

Manevrski prostor še ni izkoriščen

Na vprašanje, ali čuti, da ima še dovolj manevrskega prostora za izboljšanje doseženih časov, mlada Dolenjka odgovarja pritrdilno.

"Da, mislim, da imam še dovolj manevrskega prostora. Če bi me v zaključku nekdo še malo stisnil v kot, bi verjetno lahko iz sebe dala še več. Daljši teki, kot je tek na deset kilometrov, so predvsem bolj mentalne narave, pri katerih je pomembno predvsem to, da si ves čas osredotočen, saj se zelo hitro zgodi, da tempo pade in se prepustimo malodušju."

Pomembnost mentalne priprave

Varovanka trenerja Tevža Korenta pri ljubljanskem Massu, kjer trenira v skupini z Marušo Mišmaš Zrimšek, slovensko rekorderko v teku na tri tisoč metrov z zaprekami, se dobro zaveda tudi pomembnosti mentalne priprave.

"Sodelujem s športnim psihologom, ki mi izjemno pomaga. Pred tekmami se vedno pogovorim z njim, da mi s psihološkega vidika opiše, zakaj prihaja do določenih občutkov in kako se z njimi spoprijemati," še razkriva zgovorna dolenjska gazela.

