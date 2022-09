Janković: Ljubljanskega maratona ne moremo prestaviti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski maraton bo potekal na isti dan kot prvi krog predsedniških volitev, organizatorji pa bodo omogočili dostop do volišč, je danes na novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Volivci bodo zaradi maratona zaprte ceste lahko prečkali peš in z invalidskimi vozički, dostop z avtomobili pa ne bo mogoč.

Zoran Janković je danes dejal, da maratona ne morejo prestaviti. Da je datum maratona težava, so izvedeli iz medijev. Po njegovih besedah so organizatorji skupaj z Državno volilno komisijo (DVK) traso maratona pregledali že pred njihovim pozivom, naj razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona. V prihodnjih dneh se bodo z DVK sestali še enkrat.

Janković ne vidi težav za večino ljubljanskih volišč, dostop do katerih bodo uredili tako, da bodo volivci za prečkanje zaprtih cest morali počakati, da kolona tekačev odide mimo, nato pa jih bodo prostovoljci spuščali čez cesto.

Opozoril je, da po zaprtih cestah dostop z avtomobili ne bo mogoč do trenutka, ko bodo ceste spet odprli. Ceste bodo odpirali postopoma, takoj, ko bo odtekel še zadnji tekač. Ves dan bo zaprto le središče mesta. "Ampak po središču mesta moraš tako ali tako peš," je dejal Janković.

DVK pozvala k spremembi termina ali zagotovitvi nemotenega dostopa do volišč

DVK je prejšnji torek organizatorje ljubljanskega maratona pozvala, naj zaradi sovpadanja datuma maratona s predsedniškimi volitvami 23. oktobra ali omogočijo nemoten dostop do volišč ali razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona. Organizatorji so se odzvali naslednji dan in zapisali, da o novem terminu ne razmišljajo.

