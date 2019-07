Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdniška Barcelona: želja je tudi Gasol

Barcelona že nekaj časa razkazuje mišice. Najbolj zveneča okrepitev nekdanjih prvakov je španski reprezentant Nikola Mirotić, ki se je po petih letih v ligi NBA vrnil v Evropo. Več španskih medijev pa ob tem namiguje, da 208 centimetrov visoki krilni center ni edina želja iz najmočnejše lige na svetu. "Tarča" je tudi Pau Gasol, ki je prost igralec. Od njegove zadnje sezone v Barceloni je minilo 18 let. V ZDA je igral za Memphis, LA Lakers, Chicago, SA Spurs in Milwaukee. Prihodnje leto bo dopolnil 40 let. Je čas za vrnitev?

Lazić iz Olimpije na Primorsko

Iz Sixt Primorske sporočajo, da so sestavo igralske piramide zaključili z Aleksandrom Lazićem, ki je nazadnje igral za ljubljansko Olimpijo, pred tem pa je igral za Mego. "Izredno sem vesel, da sem se lahko pridružil tako ambiciozni sredini, kot je Sixt Primorska. V pretekli sezoni so v Kopru dokazali, da klub deluje vrhunsko v vseh pogledih. Želim si, da se čim prej vklopim v ekipo ter da zadovoljim pričakovanja navijačev, vodstva kluba in trenerja Jurice Golemca," je ob podpisu pogodbe dejal 23-letni bosanski krilni košarkar.

Janis Strelnieks Foto: Vid Ponikvar

Strelnieks dopolnil moskovsko četo

Moskovski CSKA bo v novo sezono vstopil v prevetreni zasedbi. Moštvo, ki ga bo še naprej vodil Dimitris Itoudis, je na začetku tedna okrepil še 29-letni latvijski branilec Janis Strelnieks. Latvijski reprezentant prihaja iz pirejskega Olympiacosa, kjer je igral v zadnjih dveh sezonah. Že pred tem sta ruske prvake kot prišleka iz Baskonie okrepila 214 centimetrov visoki center Johannes Voigtmann in 198 centimetrov visoki branilec Darrun Hilliard.

Rubit prihaja v Pirej

Ameriški krilni košarkar Augustine Rubit je novi član Olympiacosa iz Pireja, s katerim je podpisal dveletno pogodbo. Prihaja iz Bamberga. V grškem evroligašu, ki pa nima pravice do nastopa v prvi grški ligi, ga čaka trener David Blatt in nastajajoča ekipa. Del nje bodo po novem tudi Brandon Paul, Antonis Koniaris in Kevin Punter.