Zmaji z novincem, ki uči: Tudi Dragić je vstopal s klopi

Kar 16 dni je minilo od zadnje tekme Cedevite Olimpije. Premor, ki je nastal zaradi novembrskega reprezentančnega okna, je namreč podaljšal še dodaten koronski val odpovedanih tekem. A so pred četo trenerja Jurice Golemca zdaj do konca tega tedna kar tri tekme, dve na evropski in ena na jadranski fronti. Že danes in v četrtek bodo zmaji v Stožicah proti Trentu in Promitheasu iz Patrasa poskušali potrditi preboj v drugi del EuroCupa, nato pa bodo v nedeljski tekmi s Cibono v Tivoliju iskali ohranjanje dobrega položaja v ligi ABA, kjer imajo na svojem računu le en poraz.

Zelena luč za Rupnika

V Stožicah so potrdili, da so iz Španije pravočasno prejeli vso ustrezno dokumentacijo za registracijo Luke Rupnika. Ta bo tako po dresih Nymburka in Zaragoze v zgolj nekaj tednih oblekel še opremo tretjega delodajalca v tej sezoni. Športni direktor Sani Bečirović je ob prihodu slovenskega reprezentanta poudaril, da je bila Olimpija v stiku z njim že pred časom, zdaj pa je "zagrabila ponujeno priložnost". Pravi, da bo na ta način lahko trener Golemac razbremenil nekatere igralce, v prvi vrsti Američana Kendrick Perryja, medtem ko po ljubljanskih zagotovilih Roko Leni Ukić, ki so ga hrvaški mediji že "preselili" v Split, ostaja del Olimpije. Vsaj do nadaljnjega.

"Ne bom rušil ravnovesja"

"Nisem obremenjen s tem, ali bom igral 10, 15 ali 20 minut. O tem odloča trener. On je šef. Ko pa bom igral, želim biti povezovalni vodja. Vsak športnik stremi k temu, da bi bil najboljši. Če to pomeni več minut na igrišču … Hvala bogu. Tudi Goran Dragić je v igro vstopal s klopi za rezervne igralce, pa je bil najboljši košarkar Miami Heata. S tem nimam problema. Prvi organizator igre je Perry, tukaj sta tudi Roko in Dan. Prišel sem, da pomagam sredi sezone in nisem tukaj, da porušim kakršnokoli ravnovesje," o svoji vlogi ob dejstvu, da ima zdaj Olimpija štiri organizatorje igre, razmišlja Rupnik in pojasnjuje, da je Zaragozo zapustil, saj po trenerski zamenjavi ni želel pristati na obrobno vlogo.

V Ljubljani vztrajajo: "Roko Leni Ukić je košarkar Cedevite Olimpije." Foto: Sportida

Vidmar praznih rok, Olimpija pa …

Kljub dolgem tekmovalnem premoru prav veliko časa za podrobno spoznavanje ljubljanskega igralnega sistema Rupnik ni imel, saj je prišel šele ob koncu preteklega tedna, zato je veliko vprašanje, v kolikšni meri bo Golemac nanj stavil že v torkovi (18.00) tekmi z ekipo Dolomiti Energia Trento. Ta je v Ljubljano pripotovala kot vodilno moštvo skupine D z že zagotovljeno vstopnico v EuroCup TOP 16 in z dobro italijansko popotnico. Ob koncu tedna so namreč Gary Browne, JaCorey Williams in druščina v državnem prvenstvu v gosteh premagali beneški Reyer (79:71), pri katerem je slovenski legionar Gašper Vidmar v 16 minutah dosegel pet točk in ujel dve odbiti žogi.

Fizična ekipa, ki igra pametno košarko

Svojo kakovost so Italijani, ki jih vodi Nicola Brienza, proti Olimpiji pokazali že v oktobrskem soočenju (61:51). Na to pred tekmo 9. kroga opozarja tudi Golemac. "Trento nas je na prvem medsebojnem obračunu v Italiji nadigral. Italijani igrajo odlično, predvsem v obrambi. Gre za zelo fizično moštvo, ki igra pametno košarko. Tudi v italijanskem državnem prvenstvu imajo naši tokratni tekmeci zelo dobre rezultate. Tekma ne bo lahka, ampak se na obračun podajamo s pozitivno mentaliteto in samozavestjo. Zavedamo se, da imamo kvaliteto, vsi skupaj pa se želimo maščevati za poraz v Italiji," pravi trener ljubljanskega moštva, ki bo takoj po obračunu misli že preusmeril proti četrtku in spopadu z Grki.