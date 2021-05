Pred Košarkarsko zvezo Slovenijo (KZS) sta dva velika projekta, moške kvalifikacije za olimpijske igre in evropsko prvenstvo za ženske. Prve so na vrsti dekleta, ki bodo prihodnjo sredo začele s pripravami. Selektor Damir Grgić je povabil štirinajst igralk, kot pravi najboljše, kar premore Slovenija.

Mesec dni dolgih priprav, ki bodo z izjemo turnirja na Slovaškem potekale v Sloveniji, se bodo udeležile Nika Barič, Lea Debeljak, Shante Marie Evans, Zala Friškovec, Teja Goršič, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Eva Rupnik, Maruša Seničar in Tina Trebec.

Dovolj izkušenj in kvalitete za vrhunsko uvrstitev

Damir Grgić je vpoklical 14 igralk. Foto: Vid Ponikvar "To je najboljša reprezentanca Slovenije v vsej njeni zgodovini. Dekleta so dovolj izkušena in imajo kvaliteto, da izboljšajo dosežek s prejšnjega evropskega prvenstva, ko so po porazu v kvalifikacijah za četrtfinale osvojili deseto mesto. Če bodo igralke do prvenstva ostale zdrave, sem prepričan, da bomo enakovredni vsem reprezentancam v Evropi," je na novinarski konferenci dejal Damir Grgić.

Slovenija bo tretjič zapored sodelovala na tretjem evropskem prvenstvu. V predtekmovanju, ki ga bo igrala v Strasbourgu, se bo merila s Turčijo (17. 6.), Belgijo (18. 6.) in BiH (20. 6.). Prvouvrščena reprezentanca se bo neposredno uvrstila v četrtfinale, druga in tretja pa bosta igrali repešaž.

Nika Barič se podobno kot njene soigralke nadeja dobrega rezultata. Foto: Vid Ponikvar

"Igralke komaj čakamo, da se dobimo in da začnemo priprave na prvenstvo. Vse imamo za seboj zelo specifično sezono, nekatere smo jo končale že marca, druge so še v pogonu, zato ne dvomim, da bomo vse fizično dobro pripravljene. Če bomo ostale zdrave, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Imamo zahtevno skupino, vendar se bomo tekmic lotile eno za drugo in skušale priti čim dlje," je dodala kapetanka Nika Barič.

Prav iz razloga, da bi se dekleta izognila nepotrebnim potovanjem oziroma tveganjem, je strokovni del reprezentance program priprav usmeril v Slovenijo. Rakete, kot je nov vzdevek slovenski košarkaric, bodo v enem mesecu odigrale sedem prijateljskih tekem. V Laškem se bodo dvakrat pomerile s Črno goro, konec maja sledi turnir na Slovaškem z domačinkami in Poljsko, slednja bo nato dvakrat gostovala v Sloveniji, zadnja pripravljalna tekma pa bo 14. junija na prizorišču eurobasketa s Francijo.

Slovenija:



Nika Barič (Birevim Eletzig, Tur)

Lea Debeljak (Cinkarna Celje)

Shante Marie Evans (Artego Bydgoszcz, Pol)

Zala Friškovec (Szekszard, Mad)

Teja Goršič (Hannover, Nem)

Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Bel)

Mojca Jelenc (Cinkarna Celje)

Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Bel)

Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rus)

Teja Oblak (USK Praga, Češ)

Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Špa)

Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln, Nem)

Maruša Seničar (Cinkarna Celje)

Tina Trebec (Montbrison, Fra)