Žena slovitega hrvaškega košarkarja: Želela sem se odklopiti z aparatov in umreti

Gorana Tabak, žena hrvaške košarkarske legende Žana Tabaka, se je zaradi okužbe s koronavirusom več tednov bojevala za življenje. Kot je povedala v intervjuju za Slobodno Dalmacijo , česa takšnega še nikoli ni doživela in upa da ne bo nikoli več. ''Premagala sem zlobnega sovražnika in tega se bom spominjala celo življenje. Upam, da po tej zgodbi nihče več ne bo nikoli rekel, da je koronavirus le nekoliko močnejši prehlad.''

49-letna Gorana je to hudo bolezen staknila v Madridu, kjer že 20 let živi s svojim možem. Še danes ne ve, kako. Drama se je začela 11. marca, ko se je vse začelo s povišano temperaturo, v bolnišnico je odšla deset dni kasneje, po več tednih borbe za življenje pa je bila z bolnišnice odpuščena 24. aprila.

Imela krvi strdek, ki ga dolgo niso odkrili

''Ko sem prišla v bolnišnico, nisem mogla več dihati, imela sem občutek, da se iz tega ne bom izvlekla,'' je dejala. ''Pljuča sem imela povsem bela, rentgenska slika ni pokazala nič posebnega, moje stanje pa se je poslabševalo. Moje telo je bilo prepleteno s cevkami, preko katerih so me hranili in mi dovajali kisik. Bilo je grozno, verjemite mi,'' je dramatično izkušnjo pripovedovala Gorana, ki je bila na pragu smrti.

Gorana je soproga Žana Tabaka:

Niso več vedeli, kaj bi, nato pa ...

Optimistični niso bilo niti zdravniki. ''Izgubljala sem zavest. Spominjam se, kako so me oživljali. Okoli mene je bilo vsaj 12 ljudi. Ko niso več vedeli, kaj bi, so mi naredili luknjo skozi grlo in mi z mikrokamero še enkrat pregledali pljuča. Končno so našli strdek in me nemudoma operirali,'' pove.

''Ko so me zbudili, sem bila popolnoma negibna. Premikala sem lahko le dva prsta desne roke in oči. Nisem mogla govoriti, moje telo je bilo mrtvo. V tistem trenutku sem se želela odklopiti z aparatov in umreti. Nisem želela, da bi preostanek življenja le vegetirala,'' se nočne more spominja.

Upa, da bo njena zgodba dala misliti tudi ostalim

Po 26 dneh intenzivne nege jo odklopili z aparatov, 24. aprila zapustila bolnišnico. Zdaj lahko govori, a še vedno le s prstom na luknji v vratu. Ta se bo zarasla šele čez 15 dni.

''Premagala sem zlobnega sovražnika in tega se bom spominjala celo življenje. Upam, da po tej moji zgodbi ne bo nihče nikoli rekel, da je koronavirus le nekoliko močnejši prehlad. Ne umirajo le starejši ljudje in tisti, ki trpijo za kroničnimi boleznimi. Umrejo tudi ljudje med 30. in 40. letom starosti, takih je tukaj v Španiji veliko. Srečo imam, da sem že živa,'' še zaključi žena Žana Tabaka, ki dolgo časa igral tudi v NBA, zdaj pa se kot trener preživlja na Poljskem.

V Španiji so odkrili že skoraj 250 tisoč okužb s koronavirusom, umrlo pa jih je več kot 25 tisoč. V Sloveniji za primerjavo 94.

