V prvem majskem dnevu pet novih okužb, ena oseba je umrla

V petek, 1. maja, so v Sloveniji opravili 720 testov na okužbo s koronavirusom in potrdili pet primerov. Skupno je za novim virusom v Sloveniji do zdaj obolelo 1439 oseb, število žrtev zaradi covid-19 pa se je povzpelo na 94. Včeraj smo zabeležili eno smrtno žrtev.

Trenutno se v bolnišnicah zdravi 60 oseb, na intenzivni negi je 21 bolnikov. V domačo oskrbo so včeraj odpustili eno osebo, je sporočila vlada.

Sicer pa na prvi praznični dan od sprostitve omejitve gibanja ni bilo večjega navala na morje, pred katerim so nekateri svarili.

Do zdaj so skupno opravili 55.020 testiranj.

Na povabilo k raziskavi se je odzvalo manj kot pol preiskovancev

Medtem so v nacionalni raziskavi o razširjenosti covida-19 odvzeli že skoraj vse vzorce preiskovancev, ki so se odzvali vabilu. Po zadnjih podatkih Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo so odvzeli že 1368 vzorcev od 1371 oseb, ki so se odločile sodelovati v preiskavi, poroča STA.

Do zdaj so sicer v okviru raziskave na novo potrdili eno okužbo, pri eni osebi pa je bila okužba diagnosticirana že pred mesecem dni.