Zdovc za finale lige ABA: Pritisk je, a to je užitek #video

Kluba Cedevita in Budućnost sta se to sezono pomerila že sedemkrat, igrali so tudi v Abinem superpokalu in v eurocupu. Na nedeljski drugi polfinalni tekmi lige ABA so Zagrebčani zmagali tretjič, zdaj, ko je bilo najbolj pomembno. Z 82:75 in izsilili še tretjo tekmo. Z agresivno igro v obrambi so zadovoljili tudi vedno zahtevnega trenerja Jureta Zdovca, ki je po tekmi stopil tudi pred kamero Planet TV.

Tako Cedevita kot Budućnost sta na začetku sezone napovedala, da gresta po lovoriko lige ABA, da bi se tako prebila v tako želeno evroligo. Zdovc je napovedal celo sezono s petimi lovorikami, pa so v eurocupu neslavno končali v drugem delu, s šestimi porazi, brez zmage! Slovenski trener priznava, da je na klopi zagrebške ekipe čuti velik pritisk. A ustvarja si ga sam, dodaja.

Tretja tekma bo v nedeljo ob 19.00. Prenos na Planet 2. V ponedeljek, 2. aprila, ob 21.00 pa si oglejte še tretjo polfinalno tekmo med Crveno zvezdo in Mornarjem.