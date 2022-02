Zaradi vojne zapuščajo ruskega giganta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tornike Šengelia, Gabriel Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann in po novem še Joel Bolomboy so se odločili, da zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino zapustijo košarkarski gigant CSKA.

Джоэл Боломбой по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба. pic.twitter.com/xyyWXioYl5 — CSKA Moscow (@cskabasket) February 28, 2022

"Odločitev košarkarjev, da zapustijo klub, je v nasprotju s pravili kluba, vendar v klubu razumemo odločitve posameznikov, ki prestajajo osebne stiske. Status košarkarjev bo rešen, ko se bodo politične in športne razmere v Evropi normalizirale," so zapisali pri CSKA.

Bolomboy je zadnji, ki je zapustil vrste CSKA. Rodil se je v ukrajinskem mestu Doneck, njegova mama je Rusinja, oče prihaja iz Konga.

Zaradi odhodov košarkarjev naj bi pri CSKA že zaprosili vodstvo elitne Evrolige, da prestavi njihove tekme za mesec. Za enak korak naj bi se odločili tudi pri Zenitu in Unicsu iz Kazana.