Zaradi hudih izgredov izpraznili dvorano, med gledalci tudi NBA zvezdnik

Izgredi in vroča kri na grških košarkarskih derbijih med Olympiacosom in Panathinaikosom niso nič novega. A tokrat so šle zadeve celo tako daleč, da je bila tekma prekinjena. Med gledalci v Atenah je bil med drugim tudi zvezdnik NBA Giannis Antetokounmpo.

Veliki grški derbi sta v četrti tekmi finalne serije odigrala Olympiacos in Panathinaikos. Olympiacos se je v tekmo podal z vodstvom v seriji z 2:1, na četrti tekmi pa je imel visoko prednost. Gostje so dve minuti in 46 sekund do konca tretje četrtine vodili s 63:35, potem pa so nekateri pristaši Panathinaikosa postali ogorčeni tako nad dogajanjem na parketu kot tudi rezultatom in so tekmo prekinili.

Najprej so igralcem povzročali velike težave z laserji, nato pa so začeli na parket metati različne predmete, ki so jim sledile še bakle. Sodniki so nato tekmo prekinili in košarkarje obeh klubov poslali v garderobo. Trener Olympiacosa Giorgos Bartzokas je nato še dodatno sprovociral že tako ponorele huligane Panathinaikosa s pošiljanjem poljubov ob odhodu z igrišča.

The moment when everything went downhill in OAKA 😬pic.twitter.com/WBU1e8XD1l — BasketNews (@BasketNews_com) June 15, 2023

Bartzokas no está en una discoteca, sino en la final de la liga griega 😅pic.twitter.com/Hrqrigj1GX — EurohoopsES (@EurohoopsES) June 15, 2023

Takrat so navijači Panathinaikosa skušali vdreti na igrišče in obračunati s trenerjem in košarkarji nasprotnega moštva, varnostna služba in policisti pa so komajda preprečili, da bi se to uresničilo. Divjanje huliganov se je nato še nadaljevalo. Ti so z baklami in razbijanjem povsem opustošili znamenito dvorano OAKA, ki je sicer dom njihovega kluba. Organizatorji so nato dvorano povsem izpraznili, med gledalci pa je bil med drugim tudi grški zvezdnik NBA Giannis Antetokounmpo.

Another Greek derby, another Giannis Antetokounmpo appearance. Bucks superstar showed up at SEF for the third final between Olympiacos and Panathinaikos. pic.twitter.com/1nPd17FDo1 — vasiliki_karamouza (@karamouza_vas) June 11, 2023

Tekmo so zato prekinili, vodstvo grške lige pa je za zeleno mizo zmago dokončno pripisalo Olympiacosu, ki je tako v seriji slavil s 3:1 in osvojil naslov grškega prvaka. Panathinaikosu zaradi obnašanja navijačev zdaj grozijo hude sankcije, obstaja celo možnost, da bodo naslednjo sezono začeli z odbitkom dveh točk, ob tem jim grozi tudi kazen, da bodo vsaj tri tekme odigrali pred praznimi tribunami, za nameček pa se ne bodo izognili niti hudi finančni kazni.

