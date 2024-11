Začetek nove NBA sezone: kaj pričakovati?

Začela se je 79. sezona lige NBA, ki že obeta številne spektakularne dvoboje med najboljšimi ekipami na svetu. Poletje je prineslo nekaj pomembnih menjav igralcev in okrepitev ekip, zato so navijači polni pričakovanj, kdo bodo zmagovalci posameznih spopadov in seveda kdo bo na koncu prevzel prestol prvaka. Tekme, polne napetosti in preobratov, bodo zagotovo marsikomu dvignile srčni utrip, a ni slabšega kot trenutek, ko med ključnim košem slika na zaslonu zaradi slabe internetne povezave zmrzne ali zastoji. Z NEO optiko so takšne težave stvar preteklosti, saj omogoča gladko in neprekinjeno spremljanje tekem brez prekinitev. Preverite, ali je NEO optika na voljo tudi na vašem naslovu.

Zaključek sezone NBA 2023–2024 je prinesel zgodovinski rezultat za Boston Celtics, ki so osvojili svoj rekordni 18. naslov prvaka. V finalu so se pomerili z Dallas Mavericks in slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem ter zmagali s 4:1 v seriji. Odločilna peta tekma, ki je prinesla bolečino slovenskim navijačem, se je končala z rezultatom 106:88.

Kakšen uspeh pa bodo ekipe NBA pisale v letošnji sezoni, boste lahko spremljali tudi na Areni Sport, ki je v programski shemi Telekoma Slovenije.

Pomembnejši datumi nove sezone

Nova sezona obeta obilo napetih trenutkov s povsem novimi zgodbami in obračuni, ki bodo v zgodovino zapisali nova poglavja enega največjih športnih spektaklov na svetu. To bodo ključni datumi letošnjega dogajanja:

22. oktober: začetek sezone

12. november: začetek pokalnega tekmovanja lige NBA

17. december: finale pokalnega tekmovanja

6. februar 2025: konec zimske tržnice

14.–16. febraur: NBA All-Star vikend v San Franciscu

13. april: konec rednega dela sezone

15.–17. april: play-in turnir za končnico

19. april: začetek končnice

5. junij: začetek finalne serije lige

Za pravo športno navdušenje je ključno, da si tekme v živo ogledate brez prekinitev in z najvišjo kakovostjo slike.

Najbolj gledano košarkarsko ligo na svetu NBA s slovenskim asom Luko Dončićem v ospredju boste lahko letos spremljali na Areni Sport, ki jo najdete v programski shemi Telekoma Slovenije. Po lanskem uspehu, ko so se Dallas Mavericks prebili vse do finala, tudi slovenski navijači še nestrpneje pričakujejo novo sezono, polno izzivov in spektakularnih predstav. Veliko se govori tudi o tem, ali bo to končno sezona, ko bo Dončić osvojil naziv MVP, kar bi bila zanj prestižna potrditev.

Še več prenosov tekem Dallasa

Letos bo na Areni Sport še več prenosov tekem Dallasa, in sicer kar 27 tekem rednega dela sezone, s poudarkom na večernih terminih, ki bodo prijazni slovenskim gledalcem. Božič bo še posebej zanimiv, saj bodo poleg tekem pripravili tudi poseben praznični program.

